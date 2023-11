DPD zwiększa dostępność punktów OOH a Klienci robią zakupy z wyprzedzeniem

Czy wobec tego firma potrzebuje dodatkowych pracowników w tym sezonie świątecznym?

Potrzebujemy więcej ludzi - nawet jeśli szczyt jest bardziej spłaszczony to i tak wzrost jest widoczny w stosunku do standardowych miesięcy. Jak co roku musimy kontraktować współpracowników. Obserwujemy, że przyrosty kadry są większe niż w 2022 roku, ale nie są to różnice dwucyfrowe.

Czy widoczny jest jeszcze klient ukraiński?

W pierwszym roku wojny, ukraińskiego klienta było wyraźnie widać. Wtedy ukraińscy uchodźcy dużo kupowali i to było spektakularne, kiedy ilości paczek niespodziewanie rosły. W pierwszej fali, migranci z Ukrainy kupowali przede wszystkim przedmioty codziennego użytku. Teraz już trudno odróżnić konsumenta polskiego od ukraińskiego. Sądzę, że więcej mogą powiedzieć same sklepy - my nie jesteśmy w stanie podać żadnych danych z tym związanych.

Jak rozwija się instalacja automatów paczkowych?

Są one częścią naszej sieci OOH (out-of-home) i mamy je od ponad dwóch lat. Planujemy, że do końca roku będzie ich 6 tys., a rok 2024 skończymy z 9 tysiącami maszyn. Rozwój sieci jest dosyć dynamiczny, ponieważ konsumenci są przyzwyczajeni do tej formy odbioru. Wspomagamy się także siecią licznych punktów DPD Pickup do odbioru poza domem. Mamy ich łącznie z automatami ponad 25 tys. i jest to liczba zapewniająca pokrycie całego kraju i dająca klientom komfort odbioru w pobliżu miejsca zamieszkania. Po prostu wierzymy w hasło „bliżej jest lepiej” i w jego myśl tworzymy najbardziej dostępną sieć OOH w Polsce.