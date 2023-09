Alternatywne napędy ciężarówek

Koncerny samochodowe już przygotowały nowe technologie i mają harmonogram zmian. – Od września 2022 roku z naszych fabryk wyjeżdżają ciężarowe samochody elektryczne (ciągniki i podwozia), które dołączyły do diesli i modeli napędzanych gazem LNG, oferowanych od 2018 roku. Volvo Trucks jest jedynym na świecie seryjnym producentem, mającym pełną gamę ciężarowych samochodów elektrycznych. Do 2040 roku mamy osiągnąć całkowite zero emisji CO2 z naszych pojazdów. Oceniamy, że wszystkie transporty do 500 km będą wykonywane taborem elektrycznym, dłuższe trasy samochodami LNG, a w przyszłości wodorowymi. Pierwsze próby ciężarówek napędzanych ogniwami paliwowymi u klientów powinny zacząć się ok. 2025 roku – przewiduje dyrektor marketingu w Volvo Trucks, Piotr Werner.

Do nowych napędów przygotowują się dostawcy paliw. Shell stawia na LNG i bioLNG. – Dla naszych klientów to obiecujący kierunek, wspierający dekarbonizację transportu drogowego. W Polsce mamy sześć stacji Shell LNG, a europejska sieć to ponad 60 lokalizacji. Łącznie oferujemy akceptację Shell Card w ponad 150 punktach. Polscy przewoźnicy są dominującą nacją, jeśli chodzi o użytkowników napędu LNG – zaznacza szef sprzedaży w Shell Polska, Michał Niemiec. Przyznaje, że paliwa przyszłości przeznaczone dla transportu długodystansowego to również wodór oraz powstający z odpadów olej napędowy HVO.

Napędzane alternatywnie pojazdy są znacznie droższe od diesli i wśród przewoźników wątpliwości budzi ich finansowanie. Elektryki w porównaniu z dieslami osiągają znacznie wyższą cenę. Tę sytuację obserwujemy chociażby w przypadku autobusów. Warto jednak podkreślić, że również w tym przypadku uzyskanie finansowania zewnętrznego nie stanowi problemu. Mamy na rynku ponad tysiąc autobusów z napędem elektrycznym i dochodzą kolejne. Już dwóch polskich producentów oferuje autobusy z napędem wodorowym. Znajdują one klientów w Polsce i są finansowane – podkreśla Piotr Gąska, dyrektor rynku transportu ciężkiego w PKO Leasing.

Zapewnia, że branża finansowa na pewno dostosuje się do tego trendu. – Oczywiście, wartość przedmiotu będzie stanowiła jakąś barierę, bo zawsze ten składnik aktywów trzeba spłacić. Niemniej, skoro rynek wymusi dostosowanie się do przepisów, to zasilenie alternatywne wejdzie do użytku i pojazdy tego typu znajdą finansowanie – zapewnia przedstawiciel PKO Leasing.

Przewiduje, że w początkowym okresie do wyliczeń rat leasingu wartość rezydualna napędzanych alternatywnie pojazdów będzie przyjmowana z większą ostrożnością. – W przyszłości będzie nam łatwiej szacować, jak te wartości rezydualne będą się kształtowały, i doprowadzimy do takich wartości końcowych, jakie mamy obecnie przy klasycznym napędzie – zaznacza Gąska.