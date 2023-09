Zielona energia w logistyce

Podkreśla, że dzięki tym inwestycjom Amazon zwiększył w 2022 roku udział energii odnawialnej o ponad 8 GW, do 20 GW, co stanowi 90 proc. energii elektrycznej zużywanej globalnie przez firmę, a jednocześnie nie podniósł z tego powodu cen usług. – Do 2025 roku przejdziemy całkowicie na energię odnawialną – zapewnia Hilgner.

Szef sprzedaży logistyki kontraktowej w Rohlig SUUS, Łukasz Lewicki, zaznacza, że firma korzysta z wynajmowanych obiektów i na 26 użytkowanych 15 ma certyfikat BREEAM, ale tylko 3 z nich mają BREEAM+, czyli dają możliwość montażu fotowoltaiki na dachach. – W pozostałych przypadkach dostosowujemy obiekt lub wykorzystujemy działkę, aby na niej stawiać panele – wskazuje Lewicki.

Dodaje, że ratunkiem jest postęp technologiczny, ponieważ panele są coraz lżejsze. – Zainstalowane na dachu panele nowej generacji mają masę 12 kg/mkw., gdy wcześniej było 20–25 kg/mkw. – porównuje. Natomiast Skwarcewicz zaznacza, że systemy PV oparte na MLPE (module-level power electronics) są bezpieczniejsze i mają lepszy uzysk energii, przez co bardziej redukują emisję CO2, co jeszcze bardziej zmniejsza ślad węglowy, a to ma odzwierciedlenie w raporcie ESG – podkreśla.

Skwarcewicz szacuje, że typowy magazyn składowy o powierzchni 10 tys. mkw. zużywa 0,5 GWh rocznie. Ładownia wózków jest najbardziej energochłonna. Własna fotowoltaika bez magazynu, odpowiedniego zarządzania oraz możliwości transferu energii do sieci zapewni 20–30 proc. zapotrzebowania – oblicza Skwarcewicz.

Potrzeby jednak wzrosną wraz z postępami w elektryfikacji flot. – W 2019 roku Amazon podpisał kontrakt na zakup elektrycznych aut do obsługi ostatniej mili. W Wielkiej Brytanii mamy w testach elektryczne DAF-y, w Niemczech 20 elektrycznych volvo. Te ciężkie zestawy jeżdżą między centrami dystrybucyjnymi. W Polsce, niestety, nie ma ładowarek dla ciężarówek i takich prób nie możemy przeprowadzić – tłumaczy Hilgner.

Amazon przechodzi z elektrycznych wózków widłowych na napędzane ogniwami paliwowymi. – Do 2025 roku cała użytkowana przez Amazon w USA flota 40 tys. wózków będzie zasilana wodorem, podczas gdy w tym roku jest ich 15 tys. – porównuje Hilgner.