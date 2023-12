Spedytorzy walczą z kradzieżami danych wartych miliony

2. stosowanie nieuczciwych praktyk konkurencyjnych przez firmy poszukujące pracowników na rynku TSL, samo poszukiwanie pracownika, od którego oczekujemy, że wraz z zakończeniem współpracy z poprzednim pracodawcą przejmie i przyniesie do nowej firmy kontakty z firmami, z którymi współpracował poprzednio, może być uznane jako czyn nieuczciwej konkurencji.

Chwalczuk dodaje, że jego kancelaria prowadzi kilkanaście spraw sądowych przeciwko byłym pracownikom/usługodawcom (czyli spedytorom, którzy pracowali albo na podstawie umowy o pracę lub B2B) o kary umowne lub odszkodowania za szkody poniesione przez poprzedniego pracodawcę. – Procesy sądowe mają jednak sens tylko wtedy, gdy umowa o pracę była poszerzona o odpowiednie porozumienia o zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa - a tego bardzo często brakuje lub zapisy są tworzone nieprecyzyjnie lub niewłaściwie co wyklucza lub utrudnia dochodzenie odszkodowania – zaznacza Chwalczuk.

Done! Deliveries porzuciła model spedycji oparty o tzw. „Spedytora 360 stopni”, ponieważ, jak wskazuje Misiek, zatrudniania spedytorów z bazą klientów jest drogą w przepaść. – Całkowicie przebudowaliśmy strukturę organizacyjną w taki sposób, że to co kiedyś robił spedytor sam, dzisiaj jest podzielone na 6 różnych wyspecjalizowanych działów. Wdrożyliśmy podwójny nadzór nad utrzymaniem klientów, zbudowaliśmy i wdrożyliśmy autorskie oprogramowanie, które całkowicie wystandaryzowało pracę spedytorów – klient otrzymuje od nas jednolitą jakość za każdym razem. Zmieniliśmy także system wynagradzania dla spedytorów, całkowicie rezygnując z systemu prowizyjnego na rzecz systemu opartego o cele. Opracowaliśmy i wdrożyliśmy autorski program szkoleniowo-onboardingowy, gdzie w 3 miesiące wdrażamy niedoświadczonych spedytorów do pracy, którzy są relatywnie samodzielni – wskazuje sposoby wyjścia z sytuacji Misiek.