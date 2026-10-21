Marek Sachs, pionier prywatnego transportu drogowego w Polsce, właściciel jednej z największych w Polsce firm tej branży, zmarł nagle w Hiszpanii. W pewnym okresie flota firmy przekraczała 400 samochodów, spółka specjalizuje się w przewozach ładunków suchych i ponadgabarytowych, ale zajmowała się także transportem płynnej chemii. Do przewozów wykorzystuje modele z silnikami wysokoprężnymi oraz na LNG. Prowadzi także serwis marki MAN.

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W lutym 2022 roku pospieszyła z pomocą ukraińskim uchodźcom, zatrudniając wielu z nich oraz pomagając im osiedlić się w Polsce.

Firma powstała w 1986 roku w Radlinie. Marek Sachs zakupił wtedy używanego Stara 29, którego wyremontował i zmontował w nim silnik wysokoprężny. Pierwszy nowy samochód kupił w 1990 roku, był to 320-konny ciągnik siodłowy Liaz 110, odebrany w biurach Pol-Mot na Stalingradzkiej. – Chociaż nie miał klimatyzacji i ogrzewania, to był świetny samochód, na szerokiej masce silnika, w kabinie, gotowaliśmy na długich przerwach ziemniaczki i kotleciki – opisywał Marek Sachs. Dodawał, że Liazem jechało się wygodnie, ponieważ biegi lekko wchodziły i kierownica obracała się bez wysiłku. Fotel kierowcy (podobnie jak pasażera) miał zawieszenie pneumatyczne.

Wspominał zimową jazdę z Hanoweru do Bydgoszczy, gdy nocą temperatura spadła do 20 stopni poniżej zera i na masce w kabinie pojawił się szron. – Liaz szybko rozgrzewał się od silnika – pocieszał Marek Sachs.

W październiku 1991 roku miał poważny wypadek samochodowy w Czechosłowacji. Za odszkodowanie kupił drugiego Liaza, ale do jazdy ciężarówką już nie wrócił.

Dwa lata później pierwszy zachodni samochód – używanego DAF-a, a w 1998 roku pierwszy nowy ciągnik tej marki z naczepą na poduszkach. Zestaw kupił za kredyt amerykańsko- polskiego funduszu. Firma od tamtej pory używała aut holenderskiej marki i szczęśliwie przeszła kryzys finansowy 2007 roku.

Zaczęła korzystać z samochodów innych marek: Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Scania i Volvo. W 2021 roku Sachs Trans było pierwszą firmą, która zaczęła używać karnetu TIR w przejazdach do Wielkiej Brytanii, po wyjściu tego kraju z UE.

W tym samym roku spółka poszerzyła ofertę o przewoź płynnej chemii, kupiła wtedy zarejestrowaną w Kędzierzynie-Koźlu spółkę MAK International Transport. Istniała ona od 2005 i miała 15 zestawów z cysternami do przewozu materiałów chemicznych. Projekt poszerzenia zakresu przewozów i stworzenia Grupy Sachs Trans nie udał się i Sachs odsprzedał MAK International Transport.

Marek Sachs skończył 21 września 65 lat. W rodzinnej firmie pracują żona i trójka dzieci.