Współpracownik „Rzeczpospolitej”, wieloletni pracownik warszawskiego Przemysłowego Instytutu Motoryzacji (PIMot), inżynier badań pojazdów i kierownik Sekcji Informacji Technicznej.

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Przeprowadzał badania statyczne i ruchowe licznych pojazdów osobowych, ciężarowych i autobusów polskiej oraz zagranicznej konstrukcji, w tym pojazdów oferowanych Polsce do zakupu licencji. Na okres wyboru licencjodawcy pełnił funkcję doradcy i asystenta dyrektora technicznego Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego POLMO, wnosząc ogromny wkład w ocenę i wdrażanie pojazdów na polskim rynku, w tym między innymi przy wyborze licencji na Fiata 126p (Maluch).

Dla wielu pokoleń pozostanie niezrównanym popularyzatorem wiedzy motoryzacyjnej. Przez ponad 45 lat prowadził dział „Poznajemy samochody” w miesięczniku „Młody Technik”. Swoją wiedzą dzielił się na łamach m.in. „Motoru”, „Auto Świata”, „Gromada – Rolnik Polski”. Redaktor naczelny pism branżowych; „Informator techniczny Krajowej Izby Motoryzacji” i „Rzeczoznawca Samochodowy” – Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego.

Autor około 5 tysięcy artykułów oraz 37 książek, w tym kultowej serii „Poznajemy samochody osobowe świata”.

Człowiek wielce zasłużony dla polskiego przemysłu maszynowego i kultury. Trzykrotny laureat nagrody „Złote Koło”, wyróżniony Złotą Odznaką Honorową Auto Klubu Dziennikarzy Polskich. Jego wiedza sięgała daleko poza granice kraju – w 1990 roku francuski magazyn „Auto Moto” zaliczył go do grona 150 najbardziej znanych dziennikarzy motoryzacyjnych na świecie, powołując w skład jury konkursu na samochód stulecia.

Za działalność publicystyczną wyróżniony odznaką „Zasłużony działacz kultury” Ministerstwa Kultury i Sztuki.