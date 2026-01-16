Nowy szef Inspekcji Transportu Drogowego

Prezes Rady Ministrów powierzył 15 stycznia Robertowi Koźlakowi pełnienie obowiązków Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Jednocześnie odwołał 14 stycznia ze stanowiska Artura Czapiewskiego.

Robert Koźlak dotychczas pełnił funkcję dyrektora Biura Ruchu Drogowego w Komendzie Głównej Policji w Warszawie, a wcześniej zastępcy dyrektora oraz naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego w Lublinie i Łukowie.

Ukończył studia magisterskie z zakresu przysposobienia obronnego i obrony cywilnej, a także studia oficerskie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zarządzaniu zespołami w strategicznym planowaniu, koordynacji szkoleń i doskonalenia zawodowego służb. – Naszą ambicją jest konsekwentne wzmacnianie ITD jako nowoczesnej, sprawnej i wiarygodnej formacji, opartej na współpracy i jasnej komunikacji – zaznaczył nowy szef ITD.

Służba mundurowa

Odchodzący główny inspektor stwierdził, że „pracy wyniki działalności ITD są najlepsze od początku działania tej instytucji. To z kolei potwierdza, że dzięki naszemu zaangażowaniu realnie wpływamy na poprawę warunków wykonywania przewozów drogowych, ograniczenie nieuczciwej konkurencji, ochronę infrastruktury drogowej, co bezpośrednio przekłada się na polepszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego”.