Nowy szef Inspekcji Transportu Drogowego

Nowy szef, ale stare wyzwania. Inspektorzy domagają się statusu służby mundurowej.

Publikacja: 16.01.2026 12:52

Nowy szef Inspekcji Transportu Drogowego

Sekretarz stanu w MI Stanisław Bukowiec wręcza nominację na p.o. szefa GITD Robertowi Koźlakowi

Foto: GITD

Robert Przybylski

Prezes Rady Ministrów powierzył 15 stycznia Robertowi Koźlakowi pełnienie obowiązków Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Jednocześnie odwołał 14 stycznia ze stanowiska Artura Czapiewskiego. 

Robert Koźlak dotychczas pełnił funkcję dyrektora Biura Ruchu Drogowego w Komendzie Głównej Policji w Warszawie, a wcześniej zastępcy dyrektora oraz naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego w Lublinie i Łukowie. 

Czytaj więcej

Inflacja regulacyjna da się we znaki przewoźnikom i klientom
Drogowy
Inflacja regulacyjna da się we znaki przewoźnikom i klientom

Ukończył studia magisterskie z zakresu przysposobienia obronnego i obrony cywilnej, a także studia oficerskie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zarządzaniu zespołami w strategicznym planowaniu, koordynacji szkoleń i doskonalenia zawodowego służb. – Naszą ambicją jest konsekwentne wzmacnianie ITD jako nowoczesnej, sprawnej i wiarygodnej formacji, opartej na współpracy i jasnej komunikacji – zaznaczył nowy szef ITD.

Służba mundurowa

Odchodzący główny inspektor stwierdził, że „pracy wyniki działalności ITD są najlepsze od początku działania tej instytucji. To z kolei potwierdza, że dzięki naszemu zaangażowaniu realnie wpływamy na poprawę warunków wykonywania przewozów drogowych, ograniczenie nieuczciwej konkurencji, ochronę infrastruktury drogowej, co bezpośrednio przekłada się na polepszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego”. 

W podsumowaniu minionego roku urząd podkreślił, że „w skali całego kraju skontrolowano rekordową ilość pojazdów, przy znaczącym wzroście wykrywalności przekroczenia masy, nacisków osi lub wymiarów pojazdów. Ponadprzeciętny jest też udział kontroli przewoźników zagranicznych względem przewoźników z Polski.”

Inspektorzy domagają się zmiany struktur organizacyjnych Inspekcji oraz ustawy nadającej funkcjonariuszom ITD status służby mundurowej. Ministerstwo Infrastruktury proceduje projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (UD68), „który ma na celu zwiększenie efektywności zarządzania Inspekcją Transportu Drogowego poprzez skonsolidowanie i ujednolicenie równolegle funkcjonujących zasobów Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego i Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego oraz zniesienie dualizmu ich podległości”. 

Zarzuty

Były główny inspektor transportu drogowego Alvn Gajadhur uważa, że Czapiewski przez dwa lata doprowadził do chaosu w całej instytucji i powinien być odwołany już ponad rok temu. Zarzuca Czapiewskiemu np. tolerowanie wojewódzkiego inspektora we Wrocławiu, który podpowiadał na egzaminach ADR. 

Czytaj więcej

Jaka powinna być masa długich zestawów?
Krajowe
Jaka powinna być masa długich zestawów?

Gajadhur przypomina, że Ministerstwo Infrastruktury prowadziło latem 2025 roku kontrolę w sprawie „afery tureckiej”; kilkanaście lat temu Czapiewski jako przedstawiciel GITD w Turcji podnajmował za 60 euro dziennie polskim inspektorom pokoje w domu, który opłacała mu Unia Europejska. 

Od wielu miesięcy trwa protest inspektorów przeciwko zastraszaniu, dyskryminacji i mobbingowi przez władze GITD. W ramach protestu zdecydowana większość kontroli w systemie e-Toll jest „bezwynikowa”. 

Czapiewski oskarżył Gajadhura o publikowanie informacji o ITD na platformie X, ale sądy pierwszej i drugiej instancji uniewinniły Gajadhura. Uważa on, że prokuratura powinna zająć się postępowaniem Czapiewskiego jako szefa GITD. 

Główny Inspektorat Transportu Drogowego istnieje ponad 24 lat i zatrudnia przeszło tysiąc osób i niemal drugie tyle Wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogowego. 

Źródło: rp.pl

