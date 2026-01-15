Inflacja regulacyjna da się we znaki przewoźnikom i klientom

Aktualizacja: 15.01.2026 18:27 Publikacja: 15.01.2026 12:57
Girteka zauważa, że opłaty drogowe i myta nie są już marginalnym kosztem. Na kluczowych rynkach europejskich doliczanie do myta opłaty za emisję CO2 podniosły udział opłat drogowych do średnio 14% lub więcej całkowitych kosztów transportu, w zależności od kraju, a w przypadku niektórych pojedynczych przejazdów nawet do 23%. – Wraz z rozwojem systemów naliczania opłat zależnych od odległości można spodziewać się dalszych wzrostów – ostrzega Tomas Šilinikas, Pricing Director, Girteka.
Przypomina, że do połowy 2026 roku Holandia zastąpi Eurowiniety nowym systemem poboru opłat drogowych zależnych od dystansu. Podwyżki myta przygotowywane są także w Polsce. Wzrośnie ono od lutego, a Ministerstwo Infrastruktury zapowiada, że następna podwyżka zostanie wymuszona doliczeniem emisji CO2.
Od 2026 roku transport drogowy obejmie system ETS II (Emission Trading System). Przewoźnicy będą zobowiązani dokładnie monitorować zużycie paliwa i wyliczać emisje CO2 dla każdej trasy oraz każdego zlecenia – według jednolitych, europejskich standardów. W praktyce oznacza to konieczność wdrożenia systemów, które potrafią zbierać i łączyć dane z telematyki, GPS i dokumentów przewozowych, a następnie przeliczać je na ślad węglowy zgodnie z normą ISO 14083. – Firmy będą musiały nie tylko raportować emisje klientom, ale też archiwizować dane i udostępniać je w razie kontroli. To zmiana systemowa – od prostego monitoringu tankowań do ciągłego, precyzyjnego nadzorowania emisji na poziomie pojedynczego przejazdu – podkreśla Marcin Wawrzkiewicz, Country Manager Malcom Finance Polska.
Dodaje, że nowe regulacje unijne obejmą również elektroniczny obieg dokumentów (EFTI). Nowe rozwiązanie ma zastąpić dotychczasowy papierowy system. Inspektorzy będą zobowiązani akceptować cyfrowe dokumenty, a firmy – generować, przechowywać i udostępniać je przez ustandaryzowane platformy. EFTI ma przyspieszyć kontrole, zmniejszyć liczbę błędów i ułatwić współpracę między przedsiębiorstwami, ale wymaga inwestycji w nowe oprogramowanie, integracji systemów i przeszkolenia pracowników. – Dla wielu przewoźników będzie to pierwszy tak duży krok w kierunku pełnej cyfryzacji procesów operacyjnych – przypuszcza Wawrzkiewicz.
Rok 2026 przyniesie rekordowy wzrost kosztów działalności i konieczność inwestycji w technologie, które pozwolą sprostać regulacjom. Perspektywa rosnących kosztów budzi niepokój przewoźników.
Według danych GUS z grudnia 2025 roku składowa prognostyczna spadła do -9,1, sygnalizując brak wiary w poprawę warunków prowadzenia działalności w 2026 roku. Tylko 9 proc. przedsiębiorstw TSL spodziewa się poprawy swojej sytuacji w pierwszych miesiącach 2026 roku, podczas gdy ponad jedna czwarta obawia się jej pogorszenia (dane MIK Miesięcznego Indeksu Koniunktury z grudnia 2025 roku).
Rosnące koszty regulacyjne, Pakiet Mobilności, ETS2 czy presja ESG sprawiają, że skala zaczyna mieć znaczenie. – Konsolidacja staje się nie tyle strategią rozwoju, co warunkiem przetrwania. Przejmowanie mniejszych podmiotów, łączenie flot czy integracja operacyjna pozwalają rozłożyć koszty stałe i poprawić płynność. W 2026 roku ten proces może wyraźnie przyspieszyć, zwłaszcza jeśli spowolnienie w Europie Zachodniej się utrzyma – uważa Anna Biekionis, Country Manager DKV Mobility.
Przyznaje, że polscy przewoźnicy nadal są liderami na niemieckich drogach, ale ich udział stopniowo maleje. Floty z Rumunii i Litwy rosną szybciej, oferując niższe koszty i większą elastyczność. – To trend, który w 2026 roku raczej się utrzyma – przewiduje Biekionis.
