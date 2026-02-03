Stawki frachtu drogowego raczej w górę

Bieżący rok powinien przynieść dalsze podwyżki cen frachtów, co było odczuwalne w ostatnich miesiącach 2025 roku. Zarówno stawki kontraktowe, jak i chwilowe rosły w IV kw. 2025 r.

Według Eurostatu, wzrost gospodarczy Niemiec ma znacznie przyspieszyć, a gospodarka Francji ma wzrosnąć o 0,9 proc. w 2026 roku. Według jesiennej prognozy Komisji Europejskiej, wzrost gospodarczy w UE ma wynieść 1,4 proc. w nadchodzącym roku, co oznacza, że ​​wraz z ożywieniem popytu może nastąpić umiarkowany rozwój PKB.

W listopadzie 2025 roku wielkość handlu detalicznego wzrosła o 2,3 proc. r/r zarówno w strefie euro, jak i w UE, po skorygowanym wzroście o 1,9 proc. w październiku, wynika z danych Eurostatu.

Konsumpcja pobudziła transport

Ten utrzymujący się popyt konsumpcyjny pomaga wyjaśnić wzrost stawek kontraktowych, ponieważ firmy spodziewają się silniejszego popytu w nadchodzących miesiącach i podtrzymują kontrakty. – Gwałtowny wzrost stawek kontraktowych pod koniec 2025 roku był napędzany oczekiwaniem, że popyt odbije się w 2026 roku, co skłoniło wielu spedytorów do poszukiwania tańszych stawek frachtowych. Obserwowaliśmy wzrost stawek kontraktowych, podczas gdy stawki chwilowe pozostały stabilne, nawet w szczycie sezonu, co jest kolejnym sygnałem, że popyt w IV kwartale był dość słaby, pomimo lepszych oczekiwań na 2026 rok. Biorąc pod uwagę geopolityczne turbulencje, z którymi rozpoczął się 2026 rok, ciekawe będzie, czy oczekiwania dotyczące wzrostu w 2026 roku z IV kwartału się utrzymają – zastanawia się dyrektor zarządzający Ti Michael Clover.