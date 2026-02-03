Reklama

Stawki frachtu drogowego raczej w górę

Analitycy rynku transportowego przewidują na 2026 rok wzrost stawek przewozów drogowych, ożywienie ma być spowodowane rosnącą konsumpcją.

Publikacja: 03.02.2026 19:53

Maciej Zalewski, GDDKiA

Foto: Maciej Zalewski, GDDKiA

Robert Przybylski

Bieżący rok powinien przynieść dalsze podwyżki cen frachtów, co było odczuwalne w ostatnich miesiącach 2025 roku. Zarówno stawki kontraktowe, jak i chwilowe rosły w IV kw. 2025 r. 

Według Eurostatu, wzrost gospodarczy Niemiec ma znacznie przyspieszyć, a gospodarka Francji ma wzrosnąć o 0,9 proc. w 2026 roku. Według jesiennej prognozy Komisji Europejskiej, wzrost gospodarczy w UE ma wynieść 1,4 proc. w nadchodzącym roku, co oznacza, że ​​wraz z ożywieniem popytu może nastąpić umiarkowany rozwój PKB. 

W listopadzie 2025 roku wielkość handlu detalicznego wzrosła o 2,3 proc. r/r zarówno w strefie euro, jak i w UE, po skorygowanym wzroście o 1,9 proc. w październiku, wynika z danych Eurostatu. 

Konsumpcja pobudziła transport

Ten utrzymujący się popyt konsumpcyjny pomaga wyjaśnić wzrost stawek kontraktowych, ponieważ firmy spodziewają się silniejszego popytu w nadchodzących miesiącach i podtrzymują kontrakty. – Gwałtowny wzrost stawek kontraktowych pod koniec 2025 roku był napędzany oczekiwaniem, że popyt odbije się w 2026 roku, co skłoniło wielu spedytorów do poszukiwania tańszych stawek frachtowych. Obserwowaliśmy wzrost stawek kontraktowych, podczas gdy stawki chwilowe pozostały stabilne, nawet w szczycie sezonu, co jest kolejnym sygnałem, że popyt w IV kwartale był dość słaby, pomimo lepszych oczekiwań na 2026 rok. Biorąc pod uwagę geopolityczne turbulencje, z którymi rozpoczął się 2026 rok, ciekawe będzie, czy oczekiwania dotyczące wzrostu w 2026 roku z IV kwartału się utrzymają – zastanawia się dyrektor zarządzający Ti Michael Clover. 

Podkreśla, że w ub.r. znacznie ożywił się rynek hiszpański (dzięki konsumpcji, która osłabiała dopiero w grudniu), w mniejszym stopniu polski (dzięki wysokiemu eksportowi). Jednak obraz pozostaje mieszany. 

Ważnym czynnikiem jest malejąca inflacja. – Inflacja w strefie euro maleje (już spadła poniżej 2 proc., we Francji wyniosła 0,3 proc. od początku roku, więc praktycznie ceny nie rosną), banku EU prognozują 1,1 proc wzrostu PKB i podobnego wzrostu spożycia – wskazuje dyrektor zarządzający Upply Thomas Larrieu. 

Przyznaje, że lata 2024-25 były trudne w Niemczech, jednak uważa, że następuje tam poprawa. – Notujemy większe potoki przewozowe, na bieżący rok prognozowany jest wzrost pracy przewozowej o 0,6 proc., do poziomu z 2021 roku – podkreśla Larrieu. 

Dobrym sygnałem jest wzrost handlu detalicznego w UE o 2,3 proc. r/r w listopadzie 2025 roku. 

Rosnące koszty

Za dalszym wzrostem cen frachtów przemawia podniesienie ceny kosztów prowadzenia działalności. Koszty eksploatacji 40-tonowego zestawu do przewozów dalekobieżnych wzrosły w czwartym kwartale 2025 roku, według danych Comité National Routier. Koszty oleju napędowego wzrosły o 0,66 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem. Koszty kierowców wzrosły o 1,28 proc., w porównaniu z 1,22 proc. w poprzednim kwartale, choć nadal pozostają poniżej poziomów z 2024 roku. 

Coraz ważniejszym składnikiem całkowitego kosztu posiadania samochodów ciężarowych stają się opłaty drogowe. W Austrii i na Węgrzech stawki opłat za kilometr przewyższają obecnie koszty paliwa. 

Wzrosły koszty finansowania i ubezpieczenia (4,23 proc.). Jednocześnie, według ACEA, liczba rejestracji nowych pojazdów ciężarowych w UE wzrosła o 6 proc. w trzecim kwartale 2025 roku, co świadczy o powolnym wzroście mocy przewozowych. 

Transport Transport Drogowy Gospodarka ceny frachtów drogowych Makroekonomia Koniunktura gospodarcza PMI
