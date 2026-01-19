Spowalnia eksportowy silnik transportu drogowego

W śród unijnej konkurencji przedsiębiorcy szczególnie obawiają się podmiotów rumuńskich i wskazują przy tym na niższe koszty zatrudnienia tamtejszych firm, mogące sięgać blisko 100 euro dziennie.

Reklama Reklama

Potwierdzeniem tych ocen mogą być niemieckie statystyki ruchu. W pierwszych jedenastu miesiącach 2025 roku samochody rumuńskie zwiększyły przebiegi na niemieckich drogach o 4,1 proc. do 1,2 mld km, gdy polskie jedynie o 0,7 proc. do 7,1 mld km. Tylko w listopadzie przebiegi zarejestrowanych w Rumuni ciężarówek powiększyły się o 4,6 proc. zaś polskich zmalały o 1,8 proc., wynika w danych BALM.

Rumuńscy przewoźnicy pną się do góry

Według wstępnych danych GUS, ubiegłoroczne przewozy samochodowe po jedenastu miesiącach były o 12,8 proc. mniejsze od tych z 2024 roku. To drugi rok spadku po 2,7-procentowym odnotowanym w 2024 roku.

Odwrotna sytuacja jest w Rumunii. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2025 roku transport drogowy towarów odnotował wzrost przewiezionych towarów o 1,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2024 roku. Z łącznej wielkości 246,2 mln ton, 82,7 proc. przewieziono w kraju, zgodnie z danymi scentralizowanymi przez Narodowy Instytut Statystyczny i konsultowanymi przez AGERPRES.