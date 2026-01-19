Czy InPost przymierza się do wejścia do Niemiec?

Aktualizacja: 19.01.2026 16:20 Publikacja: 19.01.2026 09:48
Foto: Hermes Deutschland
Cena akcji InPost spadła 19 stycznia do 13,5 euro z blisko 15 euro na początku miesiąca, więc wydaje się, że inwestorzy wyczekują na dalszy rozwój sytuacji. Bloomberg informował, że prezes i założyciel InPost Rafał Brzoska wraz z obecnymi inwestorami PPF Group i Advent International podobno rozważa konsorcjum, które przejęło by spółkę, wycofało z giełdy, co umożliwiłoby długofalowy rozwój InPost.
Główni udziałowcy, to jest PPF Group, A&R Investments Limited oraz Advent International Corporation mają już 52,22 proc. walorów firmy. Do wymuszenia wycofania akcji z giełdy Euronext Amsterdam w ramach typowego scenariusza przejęcia, oferent musi nabyć co najmniej 95 proc. wyemitowanego kapitału akcyjnego spółki i praw głosu.
Czytaj więcej
Spodziewany wzrost gospodarczy w Polsce będzie sprzyjał rynkowi magazynowemu, który musi przygoto...
W jakim celu Rafał Brzoska miałby wycofać spółkę z obrotu giełdowego? Założyciel firmy kurierskiej nie raz oceniał, że inwestorzy giełdowi nie doceniają jego spółki i nie rozumieją rynku. W jakim kierunku może planować rozwój InPost?
Prezes firmy doradczej Last Mile Experts Marek Różycki uważa, że z perspektywy InPost Niemcy są rynkiem absolutnie kluczowym i trudno wyobrazić sobie budowę realnie paneuropejskiego gracza bez obecności właśnie tam. – Tym bardziej że to najważniejszy rynek zagraniczny dla Polski, czyli naturalnego zaplecza InPostu. Rezygnacja z Niemiec oznaczałaby akceptację strukturalnego ograniczenia skali i wpływu w Europie – podkreśla Różycki.
Zastrzega, że ewentualne przejęcie będzie procesem skomplikowanym. – Hermes Niemcy to borykająca się z problemami, pracochłonna sieć kurierska, bardzo podobna do Yodel (Yodel Delivery Network Ltd) w Wielkiej Brytanii. Transakcje tego typu rzadko są szybkie, wymagają raczej długoterminowej logiki integracji, sekwencjonowania i optymalizacji operacyjnej – podkreśla prezes LME. – Przykład Yodel w Wielkiej Brytanii pokazuje, że głęboka restrukturyzacja potrafi angażować zasoby menedżerskie znacznie dłużej, niż pierwotnie się zakłada. Dla spółki giełdowej utrzymywanie wielu równoległych „frontów” jest szczególnie trudne ze względu na presję wyników i oczekiwania inwestorów, co może częściowo tłumaczyć obecną próbę zdjęcia InPost z giełdy – tłumaczy Różycki.
Podkreśla, że w tym kontekście ustabilizowanie działalności w UK może pełnić rolę etapu pośredniego, natomiast Niemcy pozostają szczególnie trudnym wyzwaniem ze względu na dominującą pozycję DHL. – Ekspansja na tym rynku wymaga nie tylko bardzo doświadczonego zespołu, ale również wyjątkowo dobrze przemyślanego planu działania. Dylemat polega na tym, że brak zdecydowanych kroków może otworzyć drogę innemu inwestorowi do Hermes, potencjalnie również spoza Europy, w tym z Chin, zważywszy na strategiczne znaczenie rynku niemieckiego – ostrzega Różycki.
Wyjście z giełdy papierów wartościowych mogłoby sprawić, że taka transakcja fuzji i przejęć (M&A) byłaby strukturalnie łatwiejsza do przeprowadzenia. – Niekoniecznie bardziej atrakcyjna, ale przynajmniej bardziej wykonalna – uważa prezes LME.
Czytaj więcej
Unijne regulacje gwałtownie zwiększa koszty transportu drogowego, przedsiębiorcy mówią o „inflacj...
Sam Brzoska w rozmowie z redakcją Wiadomości Handlowych przyznał, że „Budujemy skalę głównie poprzez przejęcia, ale na rynku niemieckim nie ma zbyt wiele do przejęcia, ponieważ dominuje tam DHL, a inni gracze, tacy jak DPD, GLS, FedEx i Hermes, tracą pieniądze. Ten rynek jest dla nas bardzo ważny, ale musimy działać racjonalnie i unikać ryzykownych decyzji. Partnerstwo to dla nas obecnie najbezpieczniejsza forma współpracy i dlatego w Niemczech współpracujemy z firmą Hermes, która obsługuje nasze dostawy na pierwszej i ostatniej mili. Co będzie w przyszłości? Zobaczymy”.
Niezależna analiza rynkowa opisuje, że w roku obrotowym 2024/25 Hermes Germany osiągnął ok. 1,6 mld euro przychodu przy stracie netto ok. 231 mln euro, wskazując na presję kosztową, spadek liczby przesyłek i ostrą konkurencję cenową.
Fundusz Advent International ogłosił 3 listopada 2025 roku odsprzedanie Otto 25 proc. akcji Hermes Niemcy. „Transakcja oznacza zakończenie strategicznego partnerstwa ustanowionego w 2020 roku, gdy Advent nabył od Otto Group większościowy pakiet udziałów w Evri (dawniej Hermes UK) i mniejszościowy pakiet udziałów w Hermes Niemcy, aby wspólnie wesprzeć transformację firmy” podał fundusz w komunikacie.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Grupa Raben sprzedała spedycję morską i lotniczą. Koncentruje się na rozwoju sieci drobnicowej w Europie.
Jeżeli Brzoska usunie InPost z amsterdamskiej giełdy, będzie mógł szybciej rozwijać spółkę, nie patrząc na bieżą...
Czy założyciel InPost Rafał Brzoska zostanie w firmie, jeśli wszystkie akcje wykupią fundusze inwestycyjne?
Branża kurierska spekuluje, że to chiński podmiot sięga po najdynamiczniejszą w Europie firmę kurierską.
Synergie z przejęcia holenderskiej spółki będą widoczne w przyszłym roku. Najważniejszy jest dostęp do portu w R...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas