Chińczycy wchodzą (po raz kolejny) do Europy

Największy chiński sklep internetowy JD.com stworzył firmę kurierską JoyExpress, które wesprze funkcjonowanie w Europie internetowego sklepu Joybuy. Sklep jest w fazie prób, rozpocznie działalność za kilka tygodni, w marcu. Zaoferuje dostawy tego samego i następnego dnia w głównych miastach Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii oraz Francji. Firma zapowiada także dostawy przesyłek w temperaturze kontrolowanej oraz sprzętu AGD (wraz z instalacją).

Ponad 60 magazynów

Flota samochodów JoyExpress będzie operować z ponad 60 magazynów w Europie i ta sieć będzie powiększana wraz z rozwojem spółki. Firma zapowiada integrację składowania, fulfilmentu i dostaw kurierskich. JoyExpress będzie początkowo obsługiwał tylko zakupy w Joybuy.

JoyLogistics i JoyExpress są zagranicznymi spółkami należącymi do Jingdong Logistics, które należy do JD.com. Na koniec września 2025 roku firma Jingdong Logistics dysponowała 1600 własnymi magazynami oraz 2000 magazynów należących do innych operatorów na 24 rynkach.

Prezes Last Mile Experts Marek Różycki zaznacza, że ten ruch zmienia układ siła na europejskim rynku e-handlu. – Najwyraźniej JD.com postępuje według tej samej filozofii co Amazon, wypróbowanej wcześniej w Chinach: własnego fulfilmentu, własnych dostaw kurierskich i pełnej kontroli jakości usług – wskazuje Różycki.