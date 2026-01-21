Świetne rezultaty InPost w Polsce i za granicą

Reklama

Operator kurierski zdobywa lojalność klientów i podbija rynek kurierski. Zwiększył liczbę maszyn o jedną trzecią.

Publikacja: 21.01.2026 08:11

Foto: Robert Przybylski

Grupa InPost obsłużyła blisko 1,4 miliarda paczek, o 25 proc. więcej niż rok wcześniej. Duży wzrost jest wynikiem rozwoju działalności i przejęć w Wielkiej Brytanii i w Hiszpanii. Operator ma ponad 61 tys. paczkomatów, o 14 tys. więcej niż rok wcześniej. – Rok 2025 był przełomowy dla Grupy InPost. Osiągnęliśmy rekordowe wolumeny, rozszerzyliśmy naszą sieć dostaw poza domem oraz dokonaliśmy dwóch strategicznych przejęć — Yodel w Wielkiej Brytanii i Sending w Hiszpanii — służących umocnieniu naszej obecności na kluczowych rynkach – podkreśla założyciel i CEO InPost Group Rafał Brzoska. 

Maszyn więcej o jedną trzecią

Dodaje, że instalacja 14 200 nowych maszyn paczkowych najlepiej obrazują skuteczność modelu biznesowego InPost. Grupa InPost na koniec Q4 2025 roku dysponowała 94 500 punktów out-of-home, w tym przeszło 61 000 nowoczesnych urządzeń Paczkomat i ponad 33 000 punktów PUDO w 9 krajach (Wielka Brytania, Francja, Polska, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Belgia, Luksemburg, Holandia). 

W Polsce liczba urządzeń Paczkomat wzrosła do ponad 28 000 maszyn, w strefie euro do przeszło 19 000, a w Wielkiej Brytanii do niemal 14 000. InPost świadczy także usługi kurierskie i fulfillment dla sprzedawców e-commerce, współpracując z około 100,000 e-sprzedawców.

W ostatnim kwartale 2025 roku Grupa InPost dostarczyła 417,6 miliona przesyłek, co stanowi wzrost o 30% r/r. W Polsce liczba przesyłek osiągnęła poziom 220,2 miliona (+5% r/r), w strefie euro 104,8 miliona (+23% r/r), a w Wielkiej Brytanii InPost dostarczył 92,6 miliona przesyłek potrajając liczbę rok do roku. W najbardziej pracowitym dniu sezonu Grupa obsłużyła rekordowe ponad 15 milionów paczek w całej Europie.

W Polsce liczba przesyłek wyniosła 763,1 miliona paczek (+8% r/r), w strefie euro 339,5 miliona (+17% r/r), a w Wielkiej Brytanii InPost osiągnął poziom 262,1 miliona przesyłek, niemal potrajając ilości rok do roku. 

Wykupienie wszystkich akcji

Grupa InPost potwierdza, że specjalny komitet złożony z członków rady nadzorczej i zarządu Grupy nadal ocenia wstępną ofertę zakupu wszystkich akcji Grupy InPost. InPost podkreśla, że nie ma pewności, iż propozycja doprowadzi do transakcji. Kolejne informacje w tej sprawie zostaną podane do wiadomości, kiedy to będzie właściwe. 

Bloomberg poinformował, że Brzoska wraz z obecnymi inwestorami PPF Group i Advent International podobno rozważa ruch konsorcjum, który mógłby zmienić przyszłość największego operatora maszyn paczkowych w Europie. 

Główni udziałowcy, to jest PPF Group, A&R Investments Limited oraz Advent International Corporation mają już 52,22 proc. walorów firmy. Do wymuszenia wycofania akcji z giełdy Euronext Amsterdam w ramach typowego scenariusza przejęcia, oferent musi nabyć co najmniej 95 proc. wyemitowanego kapitału akcyjnego spółki i praw głosu. 

Prezes firmy doradczej Last Mile Experts Marek Różycki nie wyklucza, że celem ruchu może być chęć uwolnienia firmy z gorsetu przepisów jakim podlega spółka giełdowa i realizacja długofalowej strategii rozwoju grupy, np. przejęcie gracza w Niemczech. – To najważniejszy rynek zagraniczny dla Polski, czyli naturalnego zaplecza InPostu. Rezygnacja z Niemiec oznaczałaby akceptację strukturalnego ograniczenia skali i wpływu w Europie – podkreśla Różycki. 

Źródło: rp.pl

