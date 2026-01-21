Świetne rezultaty InPost w Polsce i za granicą

Grupa InPost obsłużyła blisko 1,4 miliarda paczek, o 25 proc. więcej niż rok wcześniej. Duży wzrost jest wynikiem rozwoju działalności i przejęć w Wielkiej Brytanii i w Hiszpanii. Operator ma ponad 61 tys. paczkomatów, o 14 tys. więcej niż rok wcześniej. – Rok 2025 był przełomowy dla Grupy InPost. Osiągnęliśmy rekordowe wolumeny, rozszerzyliśmy naszą sieć dostaw poza domem oraz dokonaliśmy dwóch strategicznych przejęć — Yodel w Wielkiej Brytanii i Sending w Hiszpanii — służących umocnieniu naszej obecności na kluczowych rynkach – podkreśla założyciel i CEO InPost Group Rafał Brzoska.

Maszyn więcej o jedną trzecią

Dodaje, że instalacja 14 200 nowych maszyn paczkowych najlepiej obrazują skuteczność modelu biznesowego InPost. Grupa InPost na koniec Q4 2025 roku dysponowała 94 500 punktów out-of-home, w tym przeszło 61 000 nowoczesnych urządzeń Paczkomat i ponad 33 000 punktów PUDO w 9 krajach (Wielka Brytania, Francja, Polska, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Belgia, Luksemburg, Holandia).

W Polsce liczba urządzeń Paczkomat wzrosła do ponad 28 000 maszyn, w strefie euro do przeszło 19 000, a w Wielkiej Brytanii do niemal 14 000. InPost świadczy także usługi kurierskie i fulfillment dla sprzedawców e-commerce, współpracując z około 100,000 e-sprzedawców.

W ostatnim kwartale 2025 roku Grupa InPost dostarczyła 417,6 miliona przesyłek, co stanowi wzrost o 30% r/r. W Polsce liczba przesyłek osiągnęła poziom 220,2 miliona (+5% r/r), w strefie euro 104,8 miliona (+23% r/r), a w Wielkiej Brytanii InPost dostarczył 92,6 miliona przesyłek potrajając liczbę rok do roku. W najbardziej pracowitym dniu sezonu Grupa obsłużyła rekordowe ponad 15 milionów paczek w całej Europie.