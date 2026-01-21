Świetne rezultaty InPost w Polsce i za granicą

Aktualizacja: 21.01.2026 15:41 Publikacja: 21.01.2026 08:11
Grupa InPost obsłużyła blisko 1,4 miliarda paczek, o 25 proc. więcej niż rok wcześniej. Duży wzrost jest wynikiem rozwoju działalności i przejęć w Wielkiej Brytanii i w Hiszpanii. Operator ma ponad 61 tys. paczkomatów, o 14 tys. więcej niż rok wcześniej. – Rok 2025 był przełomowy dla Grupy InPost. Osiągnęliśmy rekordowe wolumeny, rozszerzyliśmy naszą sieć dostaw poza domem oraz dokonaliśmy dwóch strategicznych przejęć — Yodel w Wielkiej Brytanii i Sending w Hiszpanii — służących umocnieniu naszej obecności na kluczowych rynkach – podkreśla założyciel i CEO InPost Group Rafał Brzoska.
Dodaje, że instalacja 14 200 nowych maszyn paczkowych najlepiej obrazują skuteczność modelu biznesowego InPost. Grupa InPost na koniec Q4 2025 roku dysponowała 94 500 punktów out-of-home, w tym przeszło 61 000 nowoczesnych urządzeń Paczkomat i ponad 33 000 punktów PUDO w 9 krajach (Wielka Brytania, Francja, Polska, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Belgia, Luksemburg, Holandia).
W Polsce liczba urządzeń Paczkomat wzrosła do ponad 28 000 maszyn, w strefie euro do przeszło 19 000, a w Wielkiej Brytanii do niemal 14 000. InPost świadczy także usługi kurierskie i fulfillment dla sprzedawców e-commerce, współpracując z około 100,000 e-sprzedawców.
W ostatnim kwartale 2025 roku Grupa InPost dostarczyła 417,6 miliona przesyłek, co stanowi wzrost o 30% r/r. W Polsce liczba przesyłek osiągnęła poziom 220,2 miliona (+5% r/r), w strefie euro 104,8 miliona (+23% r/r), a w Wielkiej Brytanii InPost dostarczył 92,6 miliona przesyłek potrajając liczbę rok do roku. W najbardziej pracowitym dniu sezonu Grupa obsłużyła rekordowe ponad 15 milionów paczek w całej Europie.
W Polsce liczba przesyłek wyniosła 763,1 miliona paczek (+8% r/r), w strefie euro 339,5 miliona (+17% r/r), a w Wielkiej Brytanii InPost osiągnął poziom 262,1 miliona przesyłek, niemal potrajając ilości rok do roku.
Grupa InPost potwierdza, że specjalny komitet złożony z członków rady nadzorczej i zarządu Grupy nadal ocenia wstępną ofertę zakupu wszystkich akcji Grupy InPost. InPost podkreśla, że nie ma pewności, iż propozycja doprowadzi do transakcji. Kolejne informacje w tej sprawie zostaną podane do wiadomości, kiedy to będzie właściwe.
Bloomberg poinformował, że Brzoska wraz z obecnymi inwestorami PPF Group i Advent International podobno rozważa ruch konsorcjum, który mógłby zmienić przyszłość największego operatora maszyn paczkowych w Europie.
Główni udziałowcy, to jest PPF Group, A&R Investments Limited oraz Advent International Corporation mają już 52,22 proc. walorów firmy. Do wymuszenia wycofania akcji z giełdy Euronext Amsterdam w ramach typowego scenariusza przejęcia, oferent musi nabyć co najmniej 95 proc. wyemitowanego kapitału akcyjnego spółki i praw głosu.
Prezes firmy doradczej Last Mile Experts Marek Różycki nie wyklucza, że celem ruchu może być chęć uwolnienia firmy z gorsetu przepisów jakim podlega spółka giełdowa i realizacja długofalowej strategii rozwoju grupy, np. przejęcie gracza w Niemczech. – To najważniejszy rynek zagraniczny dla Polski, czyli naturalnego zaplecza InPostu. Rezygnacja z Niemiec oznaczałaby akceptację strukturalnego ograniczenia skali i wpływu w Europie – podkreśla Różycki.
