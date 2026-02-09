FedEx chce wejść do InPost

Grupa InPost poinformowała o zawarciu przez nią warunkowego porozumienia z konsorcjum dotyczącego zakupu wszystkich akcji InPost S.A. po cenie 15,60 euro za akcję. Zakończenie transakcji planowane jest na drugą połowę 2026 roku.

Członkami konsorcjum są Advent International (37% udziałów), A&R Investments Ltd. (16%, należy do Rafała Brzoski), FedEx Corporation (37%) oraz PPF Group (10%). Grupa InPost zachowa niezależność operacyjną oraz dotychczasowy profil działalności. Główna siedziba operacyjna spółki oraz kluczowa kadra zarządzająca pozostaną w Polsce, a członkowie konsorcjum będą aktywnie wspierać dalszy rozwój InPost na obecnych rynkach.

Dobra oferta

„Transakcja ta, wynikająca w dużej mierze z naszego sukcesu w Polsce, pozwoli wesprzeć kolejny etap rozwoju Spółki, w tym kontynuację ekspansji na rynkach europejskich. Współpraca z inwestorami finansowymi i strategicznymi zrzeszonymi w Konsorcjum, którzy doskonale znają naszą działalność oraz specyfikę branży i którzy mają horyzont inwestycyjny pozwalający na budowanie wartości w długim okresie, zapewnia nam dostęp do wiedzy, stabilności i zasobów niezbędnych do wykorzystania sprzyjających trendów rynkowych, takich jak rosnąca penetracja handlu elektronicznego, wzrastające oczekiwania konsumentów dotyczące jakości, w tym szybkości i wygody oraz przechodzenia na bardziej zrównoważone formy dostaw” ocenia założyciel i CEO InPost Group Rafał Brzoska.

Zapewnia, że w nadchodzących latach pozostanie pełni zaangażowany w kierowanie Grupą InPost.