FedEx chce wejść do InPost

Amerykański gigant kurierski chce wykorzystać sieć paczkomatów InPost, który pozostanie niezależną firmą. FedEx wraz z konsorcjum złożył ofertę wykupienia InPost.

Publikacja: 09.02.2026 08:58

Foto: Robert Przybylski

Robert Przybylski

Grupa InPost poinformowała o zawarciu przez nią warunkowego porozumienia z konsorcjum dotyczącego zakupu wszystkich akcji InPost S.A. po cenie 15,60 euro za akcję. Zakończenie transakcji planowane jest na drugą połowę 2026 roku. 

Członkami konsorcjum są Advent International (37% udziałów), A&R Investments Ltd. (16%, należy do Rafała Brzoski), FedEx Corporation (37%) oraz PPF Group (10%). Grupa InPost zachowa niezależność operacyjną oraz dotychczasowy profil działalności. Główna siedziba operacyjna spółki oraz kluczowa kadra zarządzająca pozostaną w Polsce, a członkowie konsorcjum będą aktywnie wspierać dalszy rozwój InPost na obecnych rynkach. 

Dobra oferta

„Transakcja ta, wynikająca w dużej mierze z naszego sukcesu w Polsce, pozwoli wesprzeć kolejny etap rozwoju Spółki, w tym kontynuację ekspansji na rynkach europejskich. Współpraca z inwestorami finansowymi i strategicznymi zrzeszonymi w Konsorcjum, którzy doskonale znają naszą działalność oraz specyfikę branży i którzy mają horyzont inwestycyjny pozwalający na budowanie wartości w długim okresie, zapewnia nam dostęp do wiedzy, stabilności i zasobów niezbędnych do wykorzystania sprzyjających trendów rynkowych, takich jak rosnąca penetracja handlu elektronicznego, wzrastające oczekiwania konsumentów dotyczące jakości, w tym szybkości i wygody oraz przechodzenia na bardziej zrównoważone formy dostaw” ocenia założyciel i CEO InPost Group Rafał Brzoska. 

Zapewnia, że w nadchodzących latach pozostanie pełni zaangażowany w kierowanie Grupą InPost. 

Przewodniczący Rady Nadzorczej InPost i Komitetu Specjalnego Hein Pretorius jest przekonany, że oferta stanowi atrakcyjną możliwość dla akcjonariuszy do natychmiastowej i pewnej realizacji wartości przy istotnej premii. Uważamy, że transakcja zapewnia solidne fundamenty dla dalszego rozwoju Grupy InPost. Konsorcjum ma znaczącą wiedzę i doświadczenie, długoterminową perspektywę inwestycyjną oraz w pełni popiera strategię rozwoju Grupy. Jesteśmy przekonani, że oferta służy najlepszym interesom spółki i wszystkich jej interesariuszy, dlatego członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej jednogłośnie popierają ofertę” stwierdza Pretorius. 

Advent International będzie wspierać obecną strategię Grupy InPost, w tym rozbudowę sieci maszyn Paczkomat. „Pragniemy zapewnić wsparcie strategiczne i długoterminową perspektywę niezbędną do uwolnienia pełnego potencjału wzrostu Grupy InPost oraz wzmocnienia pozycji firmy jako wiodącego paneuropejskiego dostawcy usług dla e-commerce” podkreśla Partner Advent International Ranjan Sen. 

W ten sposób firma zapewni poprawy efektywności operacji B2C na ostatniej mili. 

Z kolei duży udziałowiec PPF uznaje przedstawioną ofertę za atrakcyjną, „w związku z czym zamierzamy odpowiedzieć pozytywnie na złożoną ofertę sprzedając znaczną część naszego pakietu akcji, wspierając tym samym realizację transakcji. Jednocześnie z satysfakcją deklarujemy dalsze wsparcie spółki w roli inwestora mniejszościowego w momencie, gdy InPost rozpoczyna nowy etap rozwoju ukierunkowany na jego zrównoważony wzrost.” 

Operacyjne korzyści

Ze strony FedEx cele transakcji wyjaśnia prezes firmy, Raj Subramaniam: „Po finalizacji transakcji planujemy zawarcie z InPost umów, w ramach których będziemy mogli zapewnić naszym klientom dostęp do oferty Grupy InPost w zakresie dostaw ostatniej mili B2C, jednocześnie wykorzystując globalną sieć oraz logistyczne know-how FedEx w celu wsparcia kolejnej fazy rozwoju InPost”. 

Akcjonariusze Grupy InPost otrzymają propozycję odkupu akacji w wysokości 15,60 euro za każdą akcję. Łączna wycena wszystkich wyemitowanych i znajdujących się w obrocie akcje InPost wynosi 7,8 miliarda euro, co zapewnia akcjonariuszom spółki korzystną wycenę dzięki bardzo atrakcyjnej premii ofertowej w wysokości 50% w stosunku do ceny akcji z dnia 2 stycznia 2026 r. oraz 53% w stosunku do średniej ceny ważonej wolumenem z trzech miesięcy poprzedzających dzień 2 stycznia 2026 r. i 43% w stosunku do średniej ceny ważonej wolumenem z sześciu miesięcy poprzedzających dzień 2 stycznia 2026 r. 

Prezes Last Mile Experts Marek Różycki przyznaje, że jest zaskoczony transakcją. – Jest zupełnie niespodziewana, FedEx nie wchodziłby w porozumienie dające mu marginalne możliwości. Dla InPost to ciekawe rozwiązanie, które pozwoli firmie umocnić się na rynkach. Cena jest sensowna, choć to minimum szacowanego na 16 euro za akcję – uważa Różycki. Zastrzega, że do oceny transakcji konieczne jest jej lepsze zrozumienie. 

 

Źródło: rp.pl

