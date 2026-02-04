Rząd wzmocni finansowanie kolejowych inwestycji

Aktualizacja: 04.02.2026 23:28 Publikacja: 04.02.2026 21:49
Docelowo na odcinku Warszawa Wawer – Otwock zaplanowano rozdzielenie ruchu pociągów dalekobieżnych od aglomeracyjnych.
Rada Ministrów rozpatrzy projekt ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz niektórych innych ustaw został opracowany w celu zmiany mechanizmu funkcjonowania Funduszu Kolejowego (FK).
Celem reformy jest stworzenie trwałych i przejrzystych ram finansowania kolei, które:- zapewnią stabilne i wieloletnie źródło finansowania inwestycji infrastrukturalnych PKP PLK,- umożliwią skuteczne planowanie i realizację projektów wieloletnich, w tym projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,- ograniczą ryzyka przerw inwestycyjnych i kumulacji wydatków w krótkich horyzontach czasowych,- wzmocnią konkurencyjność transportu kolejowego względem transportu drogowego,- będą spójne z krajową i unijną polityką zrównoważonego transportu. Reforma zakłada zmianę zasad funkcjonowania FK przez:- wzmocnienie roli FK jako podstawowego instrumentu finansowania inwestycji infrastrukturalnych PKP PLK,- zwiększenie i ustabilizowanie udziału wpływów z opłaty paliwowej kierowanych bezpośrednio do FK.
Reforma zakłada, że całość finansowania kolejowych zadań krajowych będzie realizowana ze środków FK. Ponadto ze środków FK będą również finansowane płatności w ramach współfinansowania krajowego projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej (np. w ramach FENIKS lub CEF).
W tym celu zostaną zmienione stawki podatku akcyzowego od paliw silnikowych (w oparciu o prognozowane wpływy z tego podatku określane są roczne limity wydatków budżetowych na infrastrukturę transportową) i opłaty paliwowej (główne źródła wpływów do FK i Krajowego Funduszu Drogowego, zwanego dalej „KFD”), co spowoduje spadek wpływów z podatku akcyzowego i wzrost wpływów z opłaty paliwowej.
Ponadto zostanie zmieniony podział rozdysponowania wpływów z opłaty paliwowej między FK, KFD i Funduszem rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zwanym dalej „FRPA”, tj. funduszy funkcjonujących w Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie infrastruktury transportowej. Nowy podział ma zapewnić, że dodatkowe wpływy z opłaty zasilą FK, a poziom wpływów do KFD i FRPA się co najmniej nie zmniejszy.
Ministerstwo Infrastruktury przekonuje, że konieczne jest wzmocnienie instytucjonalne i finansowe FK. „Dotychczasowy model finansowania inwestycji PKP PLK SA w infrastrukturę kolejową (w szczególności finansowanie tzw. zadań krajowych, które nie są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej) oparty jest na zróżnicowanych i częściowo niestabilnych źródłach finansowania oraz w znacznym stopniu jest uzależniony od corocznych decyzji budżetowych ustalających wysokość środków w danym roku na zadania krajowe. Powoduje to ograniczenie zdolności do długofalowego planowania i realizacji wieloletnich inwestycji infrastrukturalnych.”
Resort zakłada, że projekt przejdzie całą ścieżkę legislacyjną i Fundusz Kolejowy zacznie funkcjonować na nowych zasadach już od 2027 roku. Minister Infrastruktury Dariusz Klimczak podkreśla że projekt uzgodnił z Ministerstwem Finansów i że wpływy do Funduszu Kolejowego wzrosną z 2 do 10 mld zł rocznie.
Bez zastrzyku finansowego nie będzie możliwości prowadzenia inwestycji kolejowych CPK. O stabilne finansowanie od lat apeluje Izba Gospodarcza Transportu Lądowego.
