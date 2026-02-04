Reklama

Rząd wzmocni finansowanie kolejowych inwestycji

Resort infrastruktury planuje, że od przyszłego roku Fundusz Kolejowy będzie funkcjonować na nowych zasadach.

Publikacja: 04.02.2026 21:49

Docelowo na odcinku Warszawa Wawer – Otwock zaplanowano rozdzielenie ruchu pociągów dalekobieżnych od aglomeracyjnych.

Foto: PKP PLK

Robert Przybylski

Rada Ministrów rozpatrzy projekt ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz niektórych innych ustaw został opracowany w celu zmiany mechanizmu funkcjonowania Funduszu Kolejowego (FK). 

Celem reformy jest stworzenie trwałych i przejrzystych ram finansowania kolei, które:- zapewnią stabilne i wieloletnie źródło finansowania inwestycji infrastrukturalnych PKP PLK,- umożliwią skuteczne planowanie i realizację projektów wieloletnich, w tym projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,- ograniczą ryzyka przerw inwestycyjnych i kumulacji wydatków w krótkich horyzontach czasowych,- wzmocnią konkurencyjność transportu kolejowego względem transportu drogowego,- będą spójne z krajową i unijną polityką zrównoważonego transportu. Reforma zakłada zmianę zasad funkcjonowania FK przez:- wzmocnienie roli FK jako podstawowego instrumentu finansowania inwestycji infrastrukturalnych PKP PLK,- zwiększenie i ustabilizowanie udziału wpływów z opłaty paliwowej kierowanych bezpośrednio do FK. 

Jedno źródło finansowania inwestycji kolejowych

Reforma zakłada, że całość finansowania kolejowych zadań krajowych będzie realizowana ze środków FK. Ponadto ze środków FK będą również finansowane płatności w ramach współfinansowania krajowego projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej (np. w ramach FENIKS lub CEF). 

W tym celu zostaną zmienione stawki podatku akcyzowego od paliw silnikowych (w oparciu o prognozowane wpływy z tego podatku określane są roczne limity wydatków budżetowych na infrastrukturę transportową) i opłaty paliwowej (główne źródła wpływów do FK i Krajowego Funduszu Drogowego, zwanego dalej „KFD”), co spowoduje spadek wpływów z podatku akcyzowego i wzrost wpływów z opłaty paliwowej. 

Ponadto zostanie zmieniony podział rozdysponowania wpływów z opłaty paliwowej między FK, KFD i Funduszem rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zwanym dalej „FRPA”, tj. funduszy funkcjonujących w Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie infrastruktury transportowej. Nowy podział ma zapewnić, że dodatkowe wpływy z opłaty zasilą FK, a poziom wpływów do KFD i FRPA się co najmniej nie zmniejszy.

Ministerstwo Infrastruktury przekonuje, że konieczne jest wzmocnienie instytucjonalne i finansowe FK. „Dotychczasowy model finansowania inwestycji PKP PLK SA w infrastrukturę kolejową (w szczególności finansowanie tzw. zadań krajowych, które nie są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej) oparty jest na zróżnicowanych i częściowo niestabilnych źródłach finansowania oraz w znacznym stopniu jest uzależniony od corocznych decyzji budżetowych ustalających wysokość środków w danym roku na zadania krajowe. Powoduje to ograniczenie zdolności do długofalowego planowania i realizacji wieloletnich inwestycji infrastrukturalnych.”

Nowe zasady od przyszłego roku

Resort zakłada, że projekt przejdzie całą ścieżkę legislacyjną i Fundusz Kolejowy zacznie funkcjonować na nowych zasadach już od 2027 roku. Minister Infrastruktury Dariusz Klimczak podkreśla że projekt uzgodnił z Ministerstwem Finansów i że wpływy do Funduszu Kolejowego wzrosną z 2 do 10 mld zł rocznie. 

Bez zastrzyku finansowego nie będzie możliwości prowadzenia inwestycji kolejowych CPK. O stabilne finansowanie od lat apeluje Izba Gospodarcza Transportu Lądowego. 

Źródło: rp.pl

