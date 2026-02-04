Rząd wzmocni finansowanie kolejowych inwestycji

Rada Ministrów rozpatrzy projekt ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz niektórych innych ustaw został opracowany w celu zmiany mechanizmu funkcjonowania Funduszu Kolejowego (FK).

Celem reformy jest stworzenie trwałych i przejrzystych ram finansowania kolei, które:- zapewnią stabilne i wieloletnie źródło finansowania inwestycji infrastrukturalnych PKP PLK,- umożliwią skuteczne planowanie i realizację projektów wieloletnich, w tym projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,- ograniczą ryzyka przerw inwestycyjnych i kumulacji wydatków w krótkich horyzontach czasowych,- wzmocnią konkurencyjność transportu kolejowego względem transportu drogowego,- będą spójne z krajową i unijną polityką zrównoważonego transportu. Reforma zakłada zmianę zasad funkcjonowania FK przez:- wzmocnienie roli FK jako podstawowego instrumentu finansowania inwestycji infrastrukturalnych PKP PLK,- zwiększenie i ustabilizowanie udziału wpływów z opłaty paliwowej kierowanych bezpośrednio do FK.

Jedno źródło finansowania inwestycji kolejowych

Reforma zakłada, że całość finansowania kolejowych zadań krajowych będzie realizowana ze środków FK. Ponadto ze środków FK będą również finansowane płatności w ramach współfinansowania krajowego projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej (np. w ramach FENIKS lub CEF).

W tym celu zostaną zmienione stawki podatku akcyzowego od paliw silnikowych (w oparciu o prognozowane wpływy z tego podatku określane są roczne limity wydatków budżetowych na infrastrukturę transportową) i opłaty paliwowej (główne źródła wpływów do FK i Krajowego Funduszu Drogowego, zwanego dalej „KFD”), co spowoduje spadek wpływów z podatku akcyzowego i wzrost wpływów z opłaty paliwowej.