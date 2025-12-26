Chiny pobiją Europę jej własną bronią

Norma „Limity zużycia energii przez pojazdy elektryczne – część 1, samochody osobowe” ustanawia progi zużycia energii elektrycznej, zróżnicowane w zależności od masy własnej pojazdu i parametrów technicznych. Organy regulacyjne stwierdziły, że limity zostały ustalone po ocenie zużycia energii przez wyłącznie elektryczne samochody osobowe, potencjału technologii energooszczędnych, kwestii kontroli kosztów oraz charakterystyki eksploatacyjnej pojazdów specjalnych.

Modele 2-tonowe i większe

W porównaniu z poprzednią zalecaną wersją, nowa, obowiązkowa norma zaostrza wymogi dotyczące zużycia energii o około 11%. Wprowadza również zróżnicowane wskaźniki, które odzwierciedlają różnice w scenariuszach użytkowania pojazdów i rozwiązaniach technicznych, aby uwzględnić zróżnicowane ścieżki rozwoju produktów oraz ukierunkować przyszłe badania i zastosowania technologii efektywności.

Elektryczne modele o masie do dwóch ton nie mogą zużywać więcej niż 15,1 kWh na 100 km. Chińskie władze stwierdziły, że po modernizacji technicznej pojazdy o tej samej pojemności akumulatora powinny osiągnąć średnie wydłużenie zasięgu o około 7% dzięki zmniejszeniu zużycia energii.

Prawo do zwolnień podatkowych zachowają tylko te samochody osobowe z napędem wyłącznie elektrycznym, które spełnią nowe limity zużycia energii. Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych, Ministerstwo Finansów oraz Państwowa Administracja Podatkowa opublikowały zaktualizowane wymogi techniczne dla nowych pojazdów elektrycznych, aby kwalifikowały się do zwolnień z podatku od zakupu w latach 2026 i 2027.