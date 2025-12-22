Długie zestawy trafią na próby

Chodzi o pojazdy EMS (European Modular System), do których zalicza się m.in. zespoły pojazdów o długości 25,25 m, w których możliwe jest podniesienie dopuszczalnej masy całkowitej (DMC) ponad 40 ton (nawet do 60 ton). Innym typem długiego pojazdu są naczepy kurtynowe o zwiększonej długości powierzchni ładunkowej do 14,9 m (w miejsce standardowych 13,6 m). Takie naczepy są wydłużone pomiędzy osią sworznia siodłowego urządzenia sprzęgającego a tyłem naczepy o 1,3 m.

Pilotaże pod nadzorem

Rada Ministrów rozpatrzy projekt w II kwartale 2026 roku. Resort umożliwi rozporządzeniem przeprowadzenie programów pilotażowych, które pozwolą zbadać wpływ zastosowania długich pojazdów zarówno na efektywność transportu drogowego, jak i ich wpływ na inne gałęzie transportu.

Programy te potrwają co najmniej 5 lat (z możliwością przedłużenia) i będą organizowane i nadzorowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDiM), który jeszcze przed rozpoczęciem programów pilotażowych dokona oceny stanu infrastruktury drogowej. Instytut sprawdzi możliwości jej wykorzystania przez pojazdy nienormatywne, a w trakcie trwania programu będzie na bieżąco monitorował wpływ tych pojazdów na infrastrukturę drogową oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Resort przypomina, że pojazdy tego typu są już dopuszczone do ruchu na terytorium Niemiec – z ograniczeniem DMC do 40 ton oraz na terytorium Czech z ograniczeniem DMC do 48 ton.