Potężny kredyt dla Pesy

Pesa Bydgoszcz podpisała strategiczną umowę finansowania o wartości do 6,8 mld zł z konsorcjum, w którego skład weszło ponad 20 polskich i zagranicznych instytucji finansowych. – W skład konsorcjum weszły zarówno wiodące instytucje, które dotychczas współpracowały z Pesa, jak i nowe podmioty o zasięgu globalnym. To wyraźny sygnał ze strony rynków finansowych, że działania spółki są pozytywnie odbierane i budzą zaufanie. Zawarcie umowy stanowi nową jakość w finansach firmy, zabezpiecza jej potrzeby rozwojowe i otwiera drogę do dalszej ekspansji – tłumaczy wiceprezes ds. finansowych Pesa Robert Tafiłowski.

Kredyt obrotowy i gwarancje

Umowa przewiduje kredyt obrotowy w wysokości 1,8 mld zł oraz gwarancje kontraktów dla kontraktów rozpoczętych, jak i dla nowych kontaktów które będą pozyskane w najbliższych latach, w wysokości 5 mld zł. W ramach oddzielnej umowy Europejski Bank Inwestycyjny udzielił Pesie kredytu obrotowego w wysokości 210 mln zł.

Częścią procesu porządkowania finansów Pesa jest także zakończenie w sądzie arbitrażowym sporu z PKP Intercity dotyczącego odszkodowań za dostawy Dartów.

W rezultacie przeglądu Pesa w rankingach bankowych awansowała do klasy „Stabilny rozwój”, co dla spółki oznacza oficjalny koniec restrukturyzacji i niższy koszt pieniądza.