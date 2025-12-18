Potężny kredyt dla Pesy

Aktualizacja: 18.12.2025 20:41 Publikacja: 18.12.2025 16:09
Nowa hala montażu pociągów Pesa i magazyn części, Bydgoszcz, stan XII 2025
Foto: Pesa
Pesa Bydgoszcz podpisała strategiczną umowę finansowania o wartości do 6,8 mld zł z konsorcjum, w którego skład weszło ponad 20 polskich i zagranicznych instytucji finansowych. – W skład konsorcjum weszły zarówno wiodące instytucje, które dotychczas współpracowały z Pesa, jak i nowe podmioty o zasięgu globalnym. To wyraźny sygnał ze strony rynków finansowych, że działania spółki są pozytywnie odbierane i budzą zaufanie. Zawarcie umowy stanowi nową jakość w finansach firmy, zabezpiecza jej potrzeby rozwojowe i otwiera drogę do dalszej ekspansji – tłumaczy wiceprezes ds. finansowych Pesa Robert Tafiłowski.
Umowa przewiduje kredyt obrotowy w wysokości 1,8 mld zł oraz gwarancje kontraktów dla kontraktów rozpoczętych, jak i dla nowych kontaktów które będą pozyskane w najbliższych latach, w wysokości 5 mld zł. W ramach oddzielnej umowy Europejski Bank Inwestycyjny udzielił Pesie kredytu obrotowego w wysokości 210 mln zł.
Czytaj więcej
Branża kolejowa uważa że prywatny przewoźnik RegioJet dewastuje rynek przewozów kolejowych. Prawo...
Częścią procesu porządkowania finansów Pesa jest także zakończenie w sądzie arbitrażowym sporu z PKP Intercity dotyczącego odszkodowań za dostawy Dartów.
W rezultacie przeglądu Pesa w rankingach bankowych awansowała do klasy „Stabilny rozwój”, co dla spółki oznacza oficjalny koniec restrukturyzacji i niższy koszt pieniądza.
Fundusze niezbędne są dla stabilnego rozwoju producenta, zwiększeniu nakładów na innowacje (w przygotowaniu jest nowa generacja pojazdów: wielosystemowych i zeroemisyjnych, zgodnie ze Strategią 2030+) a także umocnieniu wytwórcy na rynkach zagranicznych, w tym m.in. rozwój sieci centrów serwisowych (np. w Czechach i Rumunii).
Wnętrze nowej hali montażowej pociągów Pesa, stan XII 2025
Foto: Pesa
W halach bydgoskiej fabryki realizowane są m.in. dostawy pojazdów 847 dla Ceskich Drah, kontrakt rumuński, ezety dla ŁKA i Kolei Dolnośląskich, tramwaje dla Krakowa, Śląska, Torunia, lokomotywy dla Intercity, RCP i Orlen Kolej oraz będące kolejnym ważnym krokiem w rozwoju Pesa produkowane dla czeskiego przewoźnika RegioJet elektryczne zespoły trakcyjne na linię R9, dwunapięciowe i rozpędzające się do 200 km/h.
Bydgoski producent zwiększa przerób z 2,5 mld zł w tym roku do 4 mld zł w nadchodzących latach dzięki zdobyciu krajowych i zagranicznych zamówień. – Pesa po przejęciu przez PFR i udanej restrukturyzacji konsekwentnie realizuje przyjętą Strategię 2030+. Jej efektem są dobre wyniki finansowe, rosnąca z roku na rok EBITDA, a przede wszystkim zamówienia od polskich i zagranicznych klientów. Spółka ma w portfelu zamówienia o wartości ponad 15 mld zł. Do ich realizacji oraz dalszej ekspansji rynkowej konieczne były dwa elementy – zwiększenie zasobów produkcyjnych i refinansowanie działalności. Realizowany od 2024 roku program inwestycyjny dzięki robotyzacji, automatyzacji spawania laserowego oraz modernizacji technologii pozwoli podwoić możliwości produkcyjne w bydgoskich zakładach Grupy. Rozmowy i negocjacje dotyczące nowego modelu finansowania działalności Pesa prowadzone były jednocześnie z realizacją programu inwestycyjnego – przypomina Piotr Matczuk, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, właściciela Pesa.
Czytaj więcej
Środkowoeuropejscy producenci taboru kolejowego rozpychają się w regionie Międzymorza. Kto zostan...
Pesa uruchamia w Bydgoszczy, na terenach SSE nową halę produkcyjną i leżący obok niej magazyn wysokiego składowania. Inwestycje pomogą zrealizować zamówienia, także zagraniczne. Pesa jest obecna od lat na rynkach zagranicznych. Jej pociągi jeżdżą w barwach przewoźników czeskich, niemieckich, rumuńskich oraz w Ghanie, a tramwaje używane są w Rumunii i krajach nadbałtyckich. Pesa ma kilkanaście zagranicznych homologacji i zatrudnia blisko 4 tysiące pracowników w zakładach w Bydgoszczy i Mińsku Mazowieckim.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Branża kolejowa uważa że prywatny przewoźnik RegioJet dewastuje rynek przewozów kolejowych. Prawo nie jest dosto...
Środkowoeuropejscy producenci taboru kolejowego rozpychają się w regionie Międzymorza. Kto zostanie liderem?
Dworzec Warszawa Centralna ma już 50 lat i co najmniej drugie tyle przed sobą.
Pierwszy pociąg z Gdańska na Ukrainę wyruszył w listopadzie, połączenie oferuje jeden pociąg tygodniowo, ale org...
Kapitał zakładowy giganta zmalał do niecałych 45 mln zł. Giełda zareagowała sprzedażą akcji spółki.
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas