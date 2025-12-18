Reklama

Potężny kredyt dla Pesy

Bydgoski producent taboru szybowego zakończył etap restrukturyzacji. Banki uznały, że mogą bezpiecznie podpisać umowy na kredyt obrotowy i gwarancyjny.

Publikacja: 18.12.2025 16:09

Potężny kredyt dla Pesy

Nowa hala montażu pociągów Pesa i magazyn części, Bydgoszcz, stan XII 2025

Foto: Pesa

Robert Przybylski

Pesa Bydgoszcz podpisała strategiczną umowę finansowania o wartości do 6,8 mld zł z konsorcjum, w którego skład weszło ponad 20 polskich i zagranicznych instytucji finansowych. – W skład konsorcjum weszły zarówno wiodące instytucje, które dotychczas współpracowały z Pesa, jak i nowe podmioty o zasięgu globalnym. To wyraźny sygnał ze strony rynków finansowych, że działania spółki są pozytywnie odbierane i budzą zaufanie. Zawarcie umowy stanowi nową jakość w finansach firmy, zabezpiecza jej potrzeby rozwojowe i otwiera drogę do dalszej ekspansji – tłumaczy wiceprezes ds. finansowych Pesa Robert Tafiłowski. 

Kredyt obrotowy i gwarancje

Umowa przewiduje kredyt obrotowy w wysokości 1,8 mld zł oraz gwarancje kontraktów dla kontraktów rozpoczętych, jak i dla nowych kontaktów które będą pozyskane w najbliższych latach, w wysokości 5 mld zł. W ramach oddzielnej umowy Europejski Bank Inwestycyjny udzielił Pesie kredytu obrotowego w wysokości 210 mln zł. 

Czytaj więcej

Od 14 grudnia będzie więcej połączeń ze stolicy do dużych miast.
Szynowy
Czy przewoźnicy mogą bezkarnie demolować rozkład jazdy pociągów?

Częścią procesu porządkowania finansów Pesa jest także zakończenie w sądzie arbitrażowym sporu z PKP Intercity dotyczącego odszkodowań za dostawy Dartów. 

W rezultacie przeglądu Pesa w rankingach bankowych awansowała do klasy „Stabilny rozwój”, co dla spółki oznacza oficjalny koniec restrukturyzacji i niższy koszt pieniądza. 

Reklama
Reklama

Fundusze niezbędne są dla stabilnego rozwoju producenta, zwiększeniu nakładów na innowacje (w przygotowaniu jest nowa generacja pojazdów: wielosystemowych i zeroemisyjnych, zgodnie ze Strategią 2030+) a także umocnieniu wytwórcy na rynkach zagranicznych, w tym m.in. rozwój sieci centrów serwisowych (np. w Czechach i Rumunii).

Wnętrze nowej hali montażowej pociągów Pesa, stan XII 2025

Foto: Pesa

W halach bydgoskiej fabryki realizowane są m.in. dostawy pojazdów 847 dla Ceskich Drah, kontrakt rumuński, ezety dla ŁKA i Kolei Dolnośląskich, tramwaje dla Krakowa, Śląska, Torunia, lokomotywy dla Intercity, RCP i Orlen Kolej oraz będące kolejnym ważnym krokiem w rozwoju Pesa produkowane dla czeskiego przewoźnika RegioJet elektryczne zespoły trakcyjne na linię R9, dwunapięciowe i rozpędzające się do 200 km/h. 

Produkcja podwoi się

Bydgoski producent zwiększa przerób z 2,5 mld zł w tym roku do 4 mld zł w nadchodzących latach dzięki zdobyciu krajowych i zagranicznych zamówień. – Pesa po przejęciu przez PFR i udanej restrukturyzacji konsekwentnie realizuje przyjętą Strategię 2030+. Jej efektem są dobre wyniki finansowe, rosnąca z roku na rok EBITDA, a przede wszystkim zamówienia od polskich i zagranicznych klientów. Spółka ma w portfelu zamówienia o wartości ponad 15 mld zł. Do ich realizacji oraz dalszej ekspansji rynkowej konieczne były dwa elementy – zwiększenie zasobów produkcyjnych i refinansowanie działalności. Realizowany od 2024 roku program inwestycyjny dzięki robotyzacji, automatyzacji spawania laserowego oraz modernizacji technologii pozwoli podwoić możliwości produkcyjne w bydgoskich zakładach Grupy. Rozmowy i negocjacje dotyczące nowego modelu finansowania działalności Pesa prowadzone były jednocześnie z realizacją programu inwestycyjnego – przypomina Piotr Matczuk, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, właściciela Pesa. 

Czytaj więcej

Wyścigi producentów pociągów
Szynowy
Wyścigi producentów pociągów

Pesa uruchamia w Bydgoszczy, na terenach SSE nową halę produkcyjną i leżący obok niej magazyn wysokiego składowania. Inwestycje pomogą zrealizować zamówienia, także zagraniczne. Pesa jest obecna od lat na rynkach zagranicznych. Jej pociągi jeżdżą w barwach przewoźników czeskich, niemieckich, rumuńskich oraz w Ghanie, a tramwaje używane są w Rumunii i krajach nadbałtyckich. Pesa ma kilkanaście zagranicznych homologacji i zatrudnia blisko 4 tysiące pracowników w zakładach w Bydgoszczy i Mińsku Mazowieckim.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Transport Transport Kolejowy Bankowość Kredyty Banki Pesa producenci taboru kolejowego
Od 14 grudnia będzie więcej połączeń ze stolicy do dużych miast.
Szynowy
Czy przewoźnicy mogą bezkarnie demolować rozkład jazdy pociągów?
Wyścigi producentów pociągów
Szynowy
Wyścigi producentów pociągów
Dworzec Centralny: 50 lat i miliard pasażerów
Szynowy
Dworzec Centralny: 50 lat i miliard pasażerów
Baltic Hub konkuruje z terminalami w Odessie
Szynowy
Baltic Hub konkuruje z terminalami w Odessie
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
PKP Cargo ma zysk, ale kurs akcji spadł o 10 proc.
Szynowy
PKP Cargo ma zysk, ale kurs akcji spadł o 10 proc.
Działamy zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju
Materiał Promocyjny
Działamy zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama