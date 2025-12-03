Reklama

PKP Cargo ma zysk, ale kurs akcji spadł o 10 proc.

Kapitał zakładowy giganta zmalał do niecałych 45 mln zł. Giełda zareagowała sprzedażą akcji spółki.

Publikacja: 03.12.2025 08:18

PKP Cargo

Foto: PKP Cargo

Robert Przybylski

Największy towarowy przewoźnik kolejowy w Polsce, Grupa Kapitałowa PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji, ogłosiła zamknięcie trzeciego kwartału z zyskiem operacyjnym 36,1 mln zł i netto 7,5 mln zł. Po dziewięciu miesiącach 2025 roku Grupa odnotowała zysk na działalności operacyjnej w wysokości 90,8 mln zł oraz poniosła stratę netto w wysokości 10,4 mln zł.

Spółka zaznacza, że są to wyniki znacząco lepsze niż przed rokiem, gdy zarówno wynik netto jak i EBIT za dziewięć miesięcy 2024 roku były na poziomie blisko minus 800 mln zł. 

Mniejszy majątek

W trzecim kwartale 2025 roku Grupa Kapitałowa PKP CARGO S.A w restrukturyzacji przeprowadziła sprzedaż wyeksploatowanych wagonów, co pozwoliło na optymalizację majątku. Sprzedano 6 696 wraków wagonów, co przyniosło przychód w wysokości 123,3 mln zł netto. Uzyskano zgody Sędziego-komisarza na sprzedaż nieruchomości w lokalizacjach, takich jak Warszawa, Szczecin, Wrocław i Jaworzyna. Działania te wspierają proces odbudowy płynności finansowej. 

W trzech pierwszych kwartałach roku przychód grupy z tytułu umów z klientami sięgnął 2 764,2 mln zł. Według danych UTK, po trzech kwartałach w 2025 roku, Grupa Kapitałowa PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji odnotowała miesięczny udział w przewiezionej masie towarowej na poziomie 27,06% oraz pracy przewozowej na poziomie 25,82%. – Przeprowadzamy zmiany organizacyjne, które pozwalają nam nie tylko zwiększać bieżącą efektywność operacyjną, ale także odporność na zmieniające się warunki rynku.  Oprócz zmian organizacyjnych optymalizujemy wykorzystanie majątku, aby był on w jak najwyższym stopniu powiązany z generowaniem przychodów. Działania te pozwalają na poprawę płynności i koncentrację na najbardziej rentownych segmentach działalności, takich jak przewozy intermodalne i obsługa ładunków specjalistycznych – wyjaśnia prezes PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji Agnieszka Wasilewska-Semail. 

Mniejszy kapitał zakładowy

Rada Nadzorcza spółki zgodziła się 1 grudnia na zmniejszenie wartości nominalnej wszystkich akcji spółki o kwotę 49,00 zł, tj. z kwoty 50,00 zł do 1,00 zł na każdą akcję. W ten sposób kapitał zakładowy zmalał o kwotę 2.194.558.933,00 zł, tj. z kwoty 2.239.345.850,00 zł do kwoty 44.786.917,00 zł.

Celem obniżenia kapitału zakładowego jest wyrównanie straty poniesionej w roku 2024 sięgającej 2.412.728.806,03 zł. Kwota uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego spółki zostanie przeznaczona na jej pokrycie. Docelowo strata pozostała po obniżeniu kapitału zakładowego w wysokości 218.169.873,03 zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego spółki.

Procedura obniżenia kapitału zakładowego odbędzie się przy zachowaniu niezmienionej liczby wszystkich akcji każdej serii i nastąpi bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego (chroniącego wierzycieli spółki przed nieuzasadnionym wyprowadzeniem z niej pieniędzy). 

Spółka tłumaczy, że obniżenie wartości akcji pozwoli na przygotowanie propozycji konwersji części wierzytelności sanacyjnych na akcje (Grupa IX Wierzycieli zgodnie z Propozycjami Układowymi), co musi dokonać się po wartości nie mniejszej niż wartość nominalna akcji. Wynosi ona 50 zł, gdy cena rynkowa akcji z ostatnich trzech miesięcy sięga 16,20 zł. 

Spółka zaznacza, że może zyskać instrument pozwalający na obsługę wierzytelności sanacyjnych w sposób bardziej korzystny dla przepływów pieniężnych w latach przyszłych, a co za tym idzie wpłynie pozytywnie na jej działalność operacyjną. 

Giełda zareagowała spadkiem notowań spółki o 9,9 proc. do 14,34 zł. 

Źródło: rp.pl

Transport Transport Kolejowy Firmy PKP Cargo
