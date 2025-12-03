PKP Cargo ma zysk, ale kurs akcji spadł o 10 proc.

Największy towarowy przewoźnik kolejowy w Polsce, Grupa Kapitałowa PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji, ogłosiła zamknięcie trzeciego kwartału z zyskiem operacyjnym 36,1 mln zł i netto 7,5 mln zł. Po dziewięciu miesiącach 2025 roku Grupa odnotowała zysk na działalności operacyjnej w wysokości 90,8 mln zł oraz poniosła stratę netto w wysokości 10,4 mln zł.

Spółka zaznacza, że są to wyniki znacząco lepsze niż przed rokiem, gdy zarówno wynik netto jak i EBIT za dziewięć miesięcy 2024 roku były na poziomie blisko minus 800 mln zł.

Mniejszy majątek

W trzecim kwartale 2025 roku Grupa Kapitałowa PKP CARGO S.A w restrukturyzacji przeprowadziła sprzedaż wyeksploatowanych wagonów, co pozwoliło na optymalizację majątku. Sprzedano 6 696 wraków wagonów, co przyniosło przychód w wysokości 123,3 mln zł netto. Uzyskano zgody Sędziego-komisarza na sprzedaż nieruchomości w lokalizacjach, takich jak Warszawa, Szczecin, Wrocław i Jaworzyna. Działania te wspierają proces odbudowy płynności finansowej.

W trzech pierwszych kwartałach roku przychód grupy z tytułu umów z klientami sięgnął 2 764,2 mln zł. Według danych UTK, po trzech kwartałach w 2025 roku, Grupa Kapitałowa PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji odnotowała miesięczny udział w przewiezionej masie towarowej na poziomie 27,06% oraz pracy przewozowej na poziomie 25,82%. – Przeprowadzamy zmiany organizacyjne, które pozwalają nam nie tylko zwiększać bieżącą efektywność operacyjną, ale także odporność na zmieniające się warunki rynku. Oprócz zmian organizacyjnych optymalizujemy wykorzystanie majątku, aby był on w jak najwyższym stopniu powiązany z generowaniem przychodów. Działania te pozwalają na poprawę płynności i koncentrację na najbardziej rentownych segmentach działalności, takich jak przewozy intermodalne i obsługa ładunków specjalistycznych – wyjaśnia prezes PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji Agnieszka Wasilewska-Semail.