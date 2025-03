Wraca zainteresowanie przewozami intermodalnymi

Kolejarze zacierają ręce

Po trzech kwartałach przewozy ładunków intermodalnych na polskich kolejach przekroczyły 1,3 mln jednostek intermodalnych (kontenerów i naczep) i było to o niemal 12 proc. więcej niż rok wcześniej, podlicza Urząd Transportu Kolejowego.

Analitycy BGK zauważają, że poprawę sytuacji na rynku intermodalnym potwierdzają także m.in. dane o rosnącej liczbie przewożonych TEU przez przejście kolejowe w Małaszewiczach i na Linii Hutniczo-Szerokotorowej (LHS) w 2024 r. (dane za 3 kwartały). Może to wskazywać na trwały powrót do trendu wzrostowego – podkreśla dyrektor ds. inwestycji infrastruktury transportu BGK Anna Łopaciuk.

Dobre wyniki potwierdzają także przewoźnicy jak PCC Intermodal i Loconi Intermodal, które przewiozło 270 tys. TEU. Udział tej firmy w obsłudze portów w Gdańsku i Gdyni po raz kolejny przekroczył 30 proc. Spółka organizowała miesięcznie średnio 250 pociągów z i do Trójmiasta, ale w rekordowym październiku było ich 288.

Loconi inwestuje w połączenia, w ub.r. otworzyła dwa nowe: Gdańsk-Łódź oraz Gdynia/Gdańsk – Oświęcim, rozbudowała też terminal w Radomsku do przepustowości 300 tys. TEU rocznie, tworząc nowy plac składowy o powierzchni 3 tys. TEU. – Jest to jednocześnie jeden z zaledwie dwunastu terminali w Polsce, które posiadają regularne połączenia kolejowe z polskimi portami morskimi oraz jedyny taki obiekt w promieniu ok. 100 kilometrów – podkreśla prezes Loconi Intermodal Lidia Dziewierska.

Od 2 grudnia 2024 roku Loconi należy do PSA International, największego na świecie operatora portowego. – Inwestycje przynoszą efekt i czas dojazdu pociągu do Radomska wynosi jeden dzień, tyle samo co samochodu – zauważa Dziewierska.