Kontenery nie pojadą na wschód

Zapewnia, że coraz więcej klientów wykazuje zainteresowanie rozwiązaniami intermodalnymi, a ci, którzy zaczynają swoją przygodę z tym typem transportu, szybko przekonują się do jego zalet. – W kolejnych miesiącach spodziewamy się utrzymania tendencji wzrostowej, ze względu na kolejny szczyt sezonowy – zaznacza Ryband.

Branża przekonuje, że państwo powinno podejmować działania wzmacniające przewozy intermodalne, bo to one stanowić będą przyszłościowy kierunek dla rozwoju kolejowego transportu towarowego. – Jednym z nich, mógłby być powrót do zwolnienia podatkowego (podatek od nieruchomości) dla terminali intermodalnych jak w latach 2017-2021. Tego typu działania z pewnością wpłyną na poprawę konkurencyjności przewozów względem transportów drogowych – podkreśla prezes PKP Cargo Connect Piotr Sadza.

Duże ryzyko prawne

Grupa PKP Cargo planuje ekspansję poza dotychczas obsługiwane relacje. – Zwiększamy nasz udział w korytarzu północ-południe. Jesteśmy też w trakcie działań, które w następstwie pozwolą nam wraz z naszymi partnerami biznesowymi realizować przewozy między Europą a Azją, uwzględniając takie kierunki jak Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, czy wreszcie Chiny – wylicza prezes PKP Cargo Connect.

Przyznaje, że na tych kierunkach wyzwaniem są kwestie interpretacji przepisów i skomplikowane otoczenie prawne z powodu sankcji. – Zanim podejmiemy współpracę z klientem, musimy dokonać pełnego sprawdzenia czy towar, producent oraz sama trasa przewozu towaru (w tym przeładunek, składowanie, konfekcjonowanie; itp.), pozostają całkowicie wolne od podejrzeń łamania, czy omijania sankcji. Obecne przepisy sankcyjne są tak skonstruowane, że towar importowany np. z Kazachstanu, chociaż posiada pełną dokumentację potwierdzającą jego pochodzenie, wystarczy, że zostanie przeładowany po stronie białoruskiej z wagonów szerokich do normalnych w tranzycie, by zostać obłożony cłem w wysokości 50 proc., tak, jak gdyby to był towar białoruski. Takie sytuacje powodują daleko idącą ostrożność klientów w handlu – przyznaje Sadza.

Uwarunkowania prawne nie pomagają handlowcom i kolejarzom, którzy w transporcie intermodalnym szukają szans odbicie. – Od początku roku odczuwalne są spadki w konwencjonalnych przewozach kolejowych. W dużej mierze są to utrzymujące się konsekwencje sytuacji geopolitycznej. Utrata ładunków przewożonych z Białorusi i Rosji na początku wojny została zastąpiona produktami rolnymi z Ukrainy. Te jednak dość szybko zostały ograniczone do przewozów tranzytowych, a przeniesienie transportów do Odessy tylko dopełniło tę sytuację – przypomina prezes PKP Cargo Connect.