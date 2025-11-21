Przewoźnicy intermodalni sięgają do Turcji

Aktualizacja: 22.11.2025 01:23 Publikacja: 21.11.2025 15:42
Pierwszy pociąg intermodalny, składający się z 50 specjalistycznych 20-stopowych kontenerów Laude wiozących ładunki z Turcji, wyruszył z portu w Czarnomorsku (Ukraina) 5 listopada 2025 roku. Połączenie, które przygotowało i realizuje Laude Smart Intermodal, skraca do 10 dni czas przewozu z tureckiego regionu Izmir, w którym zlokalizowany jest port Aliağa, do terminalu w Zamościu.
To zapowiedź stałych połączeń z Unii Europejskiej przez Ukrainę w kierunku Kaukazu, w tym do Gruzji i Azerbejdżanu. – Kilka miesięcy po pierwszych zapowiedziach uruchomiliśmy przewozy towarowe do Turcji i z powrotem. Mamy działającą i sprawdzoną alternatywę dla transportu drogowego i tras prowadzących przez Bułgarię czy Rumunię – podkreśla prezes zarządu spółki Laude Smart Intermodal Marcin Witczak. – Jeden pociąg z portu w Czarnomorsku może przewieźć jednorazowo dwukrotnie większą masę niż alternatywny pociąg z Turcji czy z Rumunii – podkreśla Witczak.
Także należący do grupy PSA Loconi Intermodal zapowiada otwarcie z terminalu w Radomsku regularnych połączeń kolejowych z Rumunią. – Zamknęliśmy etap przygotowań. Nasza strategia łączy najlepsze kompetencje i jasno określoną odpowiedzialność, odpowiadającą unikalnym profilom działalności wszystkich partnerów zaangażowanych w projekt. Start operacyjny przewidujemy w pierwszym kwartale 2026 roku, zaczniemy od dwóch pociągów tygodniowo – zapowiada Marcin Kalisz, Business Development Manager odpowiedzialny za projekt.
Na południowym wschodzie Europy rozbudowuje obecność DFDS, który przejął operacje promowe tureckiego Ekola oraz część działalności transportowej i logistycznej w Turcji i kilku europejskich krajach, w tym również w Polsce. W przypadku polaczeń z Turcja DFDS oferuje zarówno drogowe jak i intermodalne połączenia, w przypadku intermodalnych ładunki trafiają na prom w Trieście i wyładowane są w Izmirze, Yalowa lub Pendik. Promy Pednik Trieste, ktore wykorzystywane są w polaczeniu do Polski wychodzą w morze 5 razy w tygodniu.
DFDS uruchomił także połączenie z egipskim terminalem w Damietta. – To otwarcie na Bliski Wschód a także Maroko i Tunezję, bo tam przeniosła się z EU produkcja. Wszyscy idziemy za klientami – przyznaje dyrektor zarządzający DFDS w Polsce Paweł Moder.
Zaznacza, że połączenie promowe przez Morze Śródziemne z Północną Afryką jest znacznie szybsze od morskiego (wokół Europy) i porównywalne cenowo.
PKP Cargo Connect także zauważa duże zainteresowanie kierunkiem południowym: Rumunią i Turcją. – Załadowcy tureccy zainteresowani są przede wszystkim transportem drogowym. Dodatkowo w Turcji bardzo silnie preferuje się lokalnych przewoźników drogowych. Przegrywamy z transportem drogowym głównie przez skomplikowane procedury oraz mnogość regulatorów infrastruktury na trasie. Trudno spiąć ofertę po stronie przewoźników, a pracy nie ułatwia konieczność zamówienie trasy i taboru na dwa tygodnie wcześniej – wskazuje dyrektor pionu przewozów konwencjonalnych PKP Cargo Connect Andrzej Iwanowski.
Spółka pracuje nad sformowaniem stałego pociągu do Rumunii i dystrybucji krajowej z tamtejszego magazynu. Jest to trudne zadanie, ponieważ zauważalne są sezonowe lub chwilowe potrzeby. – Cykl gospodarczy trwa rok czy nieco dłużej aż do zmiany koniunktury i razem z nim znika popyt na dane połączenie – tłumaczy Iwanowski.
Natomiast dyrektor ds. Marketingu i Rozwoju PCC Intermodal Monika Konsor – Fąferek nie zaobserwowała rosnącej liczby zamówień w tych kierunkach. Przyznaje, że na tych dwóch kierunkach ciągle królują ciężarówki.
