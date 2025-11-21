Reklama
Przewoźnicy intermodalni sięgają do Turcji

Intermodalne przewozy międzynarodowe z trudnością radzą sobie z konkurencją transportu drogowego, nie zawsze są także ładunki powrotne.

Publikacja: 21.11.2025 15:42

PKP Cargo

Foto: PKP Cargo

Robert Przybylski

Pierwszy pociąg intermodalny, składający się z 50 specjalistycznych 20-stopowych kontenerów Laude wiozących ładunki z Turcji, wyruszył z portu w Czarnomorsku (Ukraina) 5 listopada 2025 roku. Połączenie, które przygotowało i realizuje Laude Smart Intermodal, skraca do 10 dni czas przewozu z tureckiego regionu Izmir, w którym zlokalizowany jest port Aliağa, do terminalu w Zamościu. 

Od Turcji po Azerbejdżan

To zapowiedź stałych połączeń z Unii Europejskiej przez Ukrainę w kierunku Kaukazu, w tym do Gruzji i Azerbejdżanu. – Kilka miesięcy po pierwszych zapowiedziach uruchomiliśmy przewozy towarowe do Turcji i z powrotem. Mamy działającą i sprawdzoną alternatywę dla transportu drogowego i tras prowadzących przez Bułgarię czy Rumunię – podkreśla prezes zarządu spółki Laude Smart Intermodal Marcin Witczak. – Jeden pociąg z portu w Czarnomorsku może przewieźć jednorazowo dwukrotnie większą masę niż alternatywny pociąg z Turcji czy z Rumunii – podkreśla Witczak. 

Czytaj więcej

Cywilni przewoźnicy już nie stracą licencji za przewóz czołgu
Regulacje Ue
Cywilni przewoźnicy już nie stracą licencji za przewóz czołgu

Także należący do grupy PSA Loconi Intermodal zapowiada otwarcie z terminalu w Radomsku regularnych połączeń kolejowych z Rumunią. – Zamknęliśmy etap przygotowań. Nasza strategia łączy najlepsze kompetencje i jasno określoną odpowiedzialność, odpowiadającą unikalnym profilom działalności wszystkich partnerów zaangażowanych w projekt. Start operacyjny przewidujemy w pierwszym kwartale 2026 roku, zaczniemy od dwóch pociągów tygodniowo – zapowiada Marcin Kalisz, Business Development Manager odpowiedzialny za projekt. 

Na południowym wschodzie Europy rozbudowuje obecność DFDS, który przejął operacje promowe tureckiego Ekola oraz część działalności transportowej i logistycznej w Turcji i kilku europejskich krajach, w tym również w Polsce. W przypadku polaczeń z Turcja DFDS oferuje zarówno drogowe jak i intermodalne połączenia, w przypadku intermodalnych ładunki trafiają na prom w Trieście i wyładowane są w Izmirze, Yalowa lub Pendik. Promy Pednik Trieste, ktore wykorzystywane są w polaczeniu do Polski wychodzą w morze 5 razy w tygodniu. 

DFDS uruchomił także połączenie z egipskim terminalem w Damietta. – To otwarcie na Bliski Wschód a także Maroko i Tunezję, bo tam przeniosła się z EU produkcja. Wszyscy idziemy za klientami – przyznaje dyrektor zarządzający DFDS w Polsce Paweł Moder. 

Zaznacza, że połączenie promowe przez Morze Śródziemne z Północną Afryką jest znacznie szybsze od morskiego (wokół Europy) i porównywalne cenowo. 

Konkurencja ciężarówek

PKP Cargo Connect także zauważa duże zainteresowanie kierunkiem południowym: Rumunią i Turcją. – Załadowcy tureccy zainteresowani są przede wszystkim transportem drogowym. Dodatkowo w Turcji bardzo silnie preferuje się lokalnych przewoźników drogowych. Przegrywamy z transportem drogowym głównie przez skomplikowane procedury oraz mnogość regulatorów infrastruktury na trasie. Trudno spiąć ofertę po stronie przewoźników, a pracy nie ułatwia konieczność zamówienie trasy i taboru na dwa tygodnie wcześniej – wskazuje dyrektor pionu przewozów konwencjonalnych PKP Cargo Connect Andrzej Iwanowski. 

Czytaj więcej

Jest zielone światło dla ciężkich elektryków i megazestawów
Regulacje Ue
Jest zielone światło dla ciężkich elektryków i megazestawów

Spółka pracuje nad sformowaniem stałego pociągu do Rumunii i dystrybucji krajowej z tamtejszego magazynu. Jest to trudne zadanie, ponieważ zauważalne są sezonowe lub chwilowe potrzeby. – Cykl gospodarczy trwa rok czy nieco dłużej aż do zmiany koniunktury i razem z nim znika popyt na dane połączenie – tłumaczy Iwanowski.

Natomiast dyrektor ds. Marketingu i Rozwoju PCC Intermodal Monika Konsor – Fąferek nie zaobserwowała rosnącej liczby zamówień w tych kierunkach. Przyznaje, że na tych dwóch kierunkach ciągle królują ciężarówki. 

Źródło: rp.pl

Rumunia Turcja Transport PCC Intermodal przewozy intermodalne PKP Cargo Connect transport intermodalny Kolej Laude Smart Intermodal Loconi Intermodal

