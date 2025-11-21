Przewoźnicy intermodalni sięgają do Turcji

Pierwszy pociąg intermodalny, składający się z 50 specjalistycznych 20-stopowych kontenerów Laude wiozących ładunki z Turcji, wyruszył z portu w Czarnomorsku (Ukraina) 5 listopada 2025 roku. Połączenie, które przygotowało i realizuje Laude Smart Intermodal, skraca do 10 dni czas przewozu z tureckiego regionu Izmir, w którym zlokalizowany jest port Aliağa, do terminalu w Zamościu.

Reklama Reklama

Od Turcji po Azerbejdżan

To zapowiedź stałych połączeń z Unii Europejskiej przez Ukrainę w kierunku Kaukazu, w tym do Gruzji i Azerbejdżanu. – Kilka miesięcy po pierwszych zapowiedziach uruchomiliśmy przewozy towarowe do Turcji i z powrotem. Mamy działającą i sprawdzoną alternatywę dla transportu drogowego i tras prowadzących przez Bułgarię czy Rumunię – podkreśla prezes zarządu spółki Laude Smart Intermodal Marcin Witczak. – Jeden pociąg z portu w Czarnomorsku może przewieźć jednorazowo dwukrotnie większą masę niż alternatywny pociąg z Turcji czy z Rumunii – podkreśla Witczak.

Także należący do grupy PSA Loconi Intermodal zapowiada otwarcie z terminalu w Radomsku regularnych połączeń kolejowych z Rumunią. – Zamknęliśmy etap przygotowań. Nasza strategia łączy najlepsze kompetencje i jasno określoną odpowiedzialność, odpowiadającą unikalnym profilom działalności wszystkich partnerów zaangażowanych w projekt. Start operacyjny przewidujemy w pierwszym kwartale 2026 roku, zaczniemy od dwóch pociągów tygodniowo – zapowiada Marcin Kalisz, Business Development Manager odpowiedzialny za projekt.

Na południowym wschodzie Europy rozbudowuje obecność DFDS, który przejął operacje promowe tureckiego Ekola oraz część działalności transportowej i logistycznej w Turcji i kilku europejskich krajach, w tym również w Polsce. W przypadku polaczeń z Turcja DFDS oferuje zarówno drogowe jak i intermodalne połączenia, w przypadku intermodalnych ładunki trafiają na prom w Trieście i wyładowane są w Izmirze, Yalowa lub Pendik. Promy Pednik Trieste, ktore wykorzystywane są w polaczeniu do Polski wychodzą w morze 5 razy w tygodniu.