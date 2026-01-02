PKP Cargo czeka na nowego prezesa i sprzedaje aktywa

Aktualizacja: 02.01.2026 17:16 Publikacja: 02.01.2026 13:19
PKP Cargo
Foto: PKP Cargo
Dotychczasowa prezes Agnieszka Wasilewska-Semail została odwołana bez podania przyczyn przez Radę Nadzorczą PKP Cargo 22 grudnia. Rada delegowała ze swojego grona do zarządu Monikę Starecką. Powierzyła jej do 22 marca pełnienie obowiązków prezesa zarządu.
To już drugie wejście Stareckiej do zarządu, pracowała w nim jako p.o. członka zarządu ds. finansowych od kwietnia do grudnia 2024 roku, gdy p.o. prezesa spółki był Marcin Wojewódka. Oboje byli delegowani z Rady Nadzorczej PKP Cargo. 11 grudnia 2025 roku główny akcjonariusz PKP Cargo, PKP SA, odwołało Wojewódkę ze składu Rady Nadzorczej.
Po trzecim kwartale Grupa Kapitałowa PKP Cargo w restrukturyzacji odnotowała zysk operacyjny 36,1 mln zł i netto 7,5 mln zł. Po dziewięciu miesiącach 2025 roku Grupa odnotowała zysk na działalności operacyjnej w wysokości 90,8 mln zł oraz poniosła stratę netto w wysokości 10,4 mln zł.
Spółka zaznaczała, że były to wyniki znacząco lepsze niż przed rokiem, gdy zarówno wynik netto jak i EBIT za dziewięć miesięcy 2024 roku sięgały minus 800 mln zł.
PKP PLK odkupi od PKP Cargo spółkę Cargotor, która zarządza Rejonem Przeładunkowym Małaszewicze, na który składa się około 180 km torów ze stacjami: Chotyłów, Małaszewicze, Kobylany, Bór oraz rejonami Zaborze, Wólka, Podsędków i Raniewo. Cargotor zarządza 33 punktami ekspedycyjnymi o łącznej długości 24 km torów.
Jeżeli spełnione zostaną wszystkie warunki umowy intencyjnej z 30 grudnia 2025 roku (w tym zgodzi się na nią sędzia-komisarz oraz UOKiK), cena wyniesie za 28,8 mln zł. Umowa jest zawarta na okres nie dłuższy niż do 30 czerwca 2026 roku.
Spółka PKP Cargo złożyła 23 grudnia pozew przeciwko Skarbowi Państwa dotyczący roszczenia o odszkodowanie za tzw. decyzję węglową. Pozew wniosła do Sądu Okręgowego w Warszawie i w postępowaniu jest reprezentowana przez zarządcę masy sanacyjnej PKP Cargo S.A. w restrukturyzacji. Wartość przedmiotu sporu wynosi 1.522.424.000 zł.
Jest to konsekwencja niezapłacenia kwoty roszczenia z wezwania do zapłaty, które spółka złożyła 5 grudnia 2025 roku.
Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy PKP Cargo zgodziło się 29 grudnia na obniżenie kapitału zakładowego spółki o niemal 2,2 mld zł w celu pokrycia strat w 2024 roku. Zmniejszenie kapitału nastąpiło poprzez zmniejszenie nominalnej wartości wszystkich akcji z 50 zł do 1 zł.
Spółka tłumaczyła, że obniżenie wartości akcji pozwoli na przygotowanie propozycji konwersji części wierzytelności sanacyjnych na akcje (Grupa IX Wierzycieli zgodnie z Propozycjami Układowymi), co musi dokonać się po wartości nie mniejszej niż wartość nominalna akcji.
Inwestorzy zareagowali pozytywnie na zmiany, w ostatnich pięciu dniach akcje PKP Cargo zwyżkowały o 8,5 proc. do 13,92 zł w dniu 2 stycznia 2026 roku. Jednak do końca listopada 2025 roku wycena była o 2 zł na walorze wyższa.
W listopadzie 2025 roku udział PKP Cargo w pracy przewozowej wyniósł 26,25 proc. wobec 27,88 proc. w listopadzie 2024 roku, wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego.
Przewoźnik traci udziały w rynku przewozów intermodalnych, natomiast jest największym kolejowym przewoźnikiem samochodów gotowych. Stosunkowo dobrze daje sobie także radę PKP Cargo International. Ta spółka z siedzibą w Ostrawie działa na terenie Europy Południowej.
