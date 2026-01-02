PKP Cargo czeka na nowego prezesa i sprzedaje aktywa

Dotychczasowa prezes Agnieszka Wasilewska-Semail została odwołana bez podania przyczyn przez Radę Nadzorczą PKP Cargo 22 grudnia. Rada delegowała ze swojego grona do zarządu Monikę Starecką. Powierzyła jej do 22 marca pełnienie obowiązków prezesa zarządu.

To już drugie wejście Stareckiej do zarządu, pracowała w nim jako p.o. członka zarządu ds. finansowych od kwietnia do grudnia 2024 roku, gdy p.o. prezesa spółki był Marcin Wojewódka. Oboje byli delegowani z Rady Nadzorczej PKP Cargo. 11 grudnia 2025 roku główny akcjonariusz PKP Cargo, PKP SA, odwołało Wojewódkę ze składu Rady Nadzorczej.

Po trzecim kwartale Grupa Kapitałowa PKP Cargo w restrukturyzacji odnotowała zysk operacyjny 36,1 mln zł i netto 7,5 mln zł. Po dziewięciu miesiącach 2025 roku Grupa odnotowała zysk na działalności operacyjnej w wysokości 90,8 mln zł oraz poniosła stratę netto w wysokości 10,4 mln zł.

Spółka zaznaczała, że były to wyniki znacząco lepsze niż przed rokiem, gdy zarówno wynik netto jak i EBIT za dziewięć miesięcy 2024 roku sięgały minus 800 mln zł.