Za dwa lata pół miliarda pasażerów

W 2025 roku z usług kolei skorzystało niemal 439 mln pasażerów – to najwyższy wynik od 30 lat, podkreśla Urząd Transportu Kolejowego. Poprawa w stosunku do 2024 roku wyniosła 7,7 proc., zaś praca przewozowa wzrosła o 7,8 proc. do 30,7 mld pasażerokilometrów.

Reklama Reklama

W 2025 r. statystyczny mieszkaniec kraju skorzystał z kolei średnio 11,7 razy w roku – to najwięcej od 1995 r. roku, kiedy wskaźnik ten kształtował się na poziomie 12,1 przejazdów. – Kolej stała się dla wielu osób podstawowym środkiem codziennej mobilności. Dostępność transportu kolejowego w skali kraju zapewnia stabilny system usług publicznych, które niezmiennie dominują w strukturze przewozów pasażerskich – ocenia prezes UTK Ignacy Góra.

Plany ministerstwa

Ministerstwo Infrastruktury liczy, że w najbliższych latach przewoźnicy zachowają 7-procentowe tempo przyrostu liczby pasażerów i w 2028 roku przewiozą 500 mln podróżnych. – Udział przewoźnika dalekobieżnego PKP Intercity przekroczył 20 proc. i jest wyższy niż w innych krajach – podkreśla podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Malepszak.

Czytaj więcej Szynowy Sektor finansowy przeznacza miliardy na koleje Bankowcy otworzyli kiesę i chętnie finansują rozwój kolejnictwa, które wydaje się ma przed sobą l...

Dalekodystansowy przewoźnik padł ofiarą własnego sukcesu, bowiem pasażerowie nie mieszczą się w pociągach, ich obłożenie sięga 130 proc. W 2025 roku z usług Intercity skorzystało 89,2 mln pasażerów (wzrost w stosunku do 2024 roku o 13,8 proc.), a więc tylu, ile przewoźnik planował obsłużyć w 2030 roku.