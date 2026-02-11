Spedytorzy bez państwowej ochrony

Polska Izba Spedycji i Logistyki bezskutecznie interweniowała w UOKIK w sprawie nadużywania pozycji rynkowej m.in. MSC i Maerska. – W opinii środowiska UOKiK chwyta się każdego formalnego pretekstu, be nie zająć się tą sprawą – stwierdza przewodniczący PISiL Marek Tarczyński.

Wskazuje przy tym na karę 22,67 mln dol. nałożoną 28 stycznia przez Federalną Komisję Morską (FMC) Stanów Zjednoczonych na Mediterranean Shipping Company (MSC) za serię naruszeń amerykańskiej ustawy o żegludze morskiej (U.S. Shipping Act) popełnionych na przestrzeni kilku lat.

Kary w USA

Działania egzekucyjne są następstwem długotrwałego dochodzenia przeprowadzonego przez Biuro ds. Egzekwowania, Dochodzeń i Przestrzegania Przepisów (Bureau of Enforcement, Investigations and Compliance) FMC, które stwierdziło, że MSC stosowała niewłaściwe praktyki rozliczeniowe i nie spełniała wymogów przejrzystości taryfowej wynikających z prawa amerykańskiego.

Według FMC, pierwsze naruszenie przepisów miało miejsce w latach 2018–2020, kiedy to MSC wystawiła rachunki agentom celnym i innym podmiotom zewnętrznym wymienionym jako „strony powiadamiające” za opłaty za przestój i zatrzymanie, mimo że podmioty te nie brały udziału w transporcie ładunku, co stanowiło naruszenie federalnych przepisów dotyczących prawidłowego rozliczania.