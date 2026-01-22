Gdańskie kontenerowe rekordy

Aktualizacja: 22.01.2026 22:05 Publikacja: 22.01.2026 20:12
Baltic Hub przeładował w 2025 roku 2 767 287 TEU, odnotowując 23-procentowy wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Potwierdzeniem dużej skali działalności była rekordowa liczba przeładunków podczas jednego zawinięcia — 20 962 TEU — odnotowana w październiku na statku OOCL Japan.
W 2025 r. do Baltic Hub zawinęły 763 statki, w tym 265 jednostek oceanicznych, podczas gdy w roku poprzednim było to 642 zwinięć (147 statków oceanicznych).
Od końca marca 2025 roku Baltic Hub obsługuje trzy cotygodniowe połączenia armatora Maersk w ramach sojuszu Gemini Cooperation. W kwietniu do Gdańska zawinęły również pierwsze statki w ramach dwóch nowych oceanicznych serwisów MSC: Britannia oraz Albatros, łączących Daleki Wschód z Europą. W sierpniu zaś terminal powitał pierwszy statek w ramach nowego serwisu PLS (Poland Shuttle) realizowanego przez Ocean Network Express (ONE), wzmacniając powiązania z portami Europy Zachodniej.
Za sprawą serwisu Albatros wzmocnieniu uległy także połączenia transatlantyckie – we wrześniu został on rozszerzony o bezpośrednie połączenia ze wschodnim wybrzeżem USA, usprawniając wymianę towarową między Polską a Stanami Zjednoczonymi.
W 2025 roku Baltic Hub zakończył budowę kluczowego projektu ostatnich lat – terminala T3. To największa inwestycja portowa w regionie Morza Bałtyckiego, której budowa trwała trzy lata. Oficjalna inauguracja odbyła się w czerwcu, a na początku października terminal osiągnął pełną operacyjność.
Inwestycja zwiększa całkowitą zdolność przeładunkową Baltic Hub o 1,5 mln TEU rocznie, do 4,5 mln TEU, wzmacniając rolę Gdańska jako strategicznego centrum logistycznego dla Europy Środkowo-Wschodniej. – T3 wyznacza nowy standard nie tylko dla Baltic Hub, ale i całego regionu – przekonuje CEO Baltic Hub Jan van Mossevelde.
Terminal T3 to 36,4-hektarowa infrastruktura z nabrzeżem o długości 717 metrów i głębokości 17,5 metra, wyposażona w 20 zdalnie sterowanych suwnic aRMG oraz 7 suwnic STS zdolnych obsługiwać największe kontenerowce świata.
Nowy terminal oferuje ponad 7,6 tys. pól składowych, a wszystkie urządzenia pracują w oparciu o energię z gwarancjami pochodzenia ze źródeł odnawialnych, wspierając realizację celu Baltic Hub: redukcję emisji o 50 proc. do 2030 r. i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Znaczny wzrost przeładunków w 2025 r. to m.in. efekt uruchomienia w czerwcu nowego terminala T3.
Rośnie znaczenie przeładunków kolejowych – tylko w 2025 r. terminal obsłużył 9 362 pociągów (ponad 1100 więcej w stosunku do roku 2024), a wśród planów jest dalszy rozwój systemu kolejowego.
Przewidziany jest również rozwój kompleksu bramowego, który zwiększy przepustowość terminala i usprawni obsługę ruchu samochodowego. Doszło już do kilku protestów przewoźników obsługujących Baltic Hub, którzy domagają się skrócenia czasu obsługi samochodów wjeżdżających i opuszczających terminal oraz wycofania się z pomysłu podniesienia opłat terminalowych.
