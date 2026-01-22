Gdańskie kontenerowe rekordy

Baltic Hub przeładował w 2025 roku 2 767 287 TEU, odnotowując 23-procentowy wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Potwierdzeniem dużej skali działalności była rekordowa liczba przeładunków podczas jednego zawinięcia — 20 962 TEU — odnotowana w październiku na statku OOCL Japan.

W 2025 r. do Baltic Hub zawinęły 763 statki, w tym 265 jednostek oceanicznych, podczas gdy w roku poprzednim było to 642 zwinięć (147 statków oceanicznych).

Od końca marca 2025 roku Baltic Hub obsługuje trzy cotygodniowe połączenia armatora Maersk w ramach sojuszu Gemini Cooperation. W kwietniu do Gdańska zawinęły również pierwsze statki w ramach dwóch nowych oceanicznych serwisów MSC: Britannia oraz Albatros, łączących Daleki Wschód z Europą. W sierpniu zaś terminal powitał pierwszy statek w ramach nowego serwisu PLS (Poland Shuttle) realizowanego przez Ocean Network Express (ONE), wzmacniając powiązania z portami Europy Zachodniej.

Za sprawą serwisu Albatros wzmocnieniu uległy także połączenia transatlantyckie – we wrześniu został on rozszerzony o bezpośrednie połączenia ze wschodnim wybrzeżem USA, usprawniając wymianę towarową między Polską a Stanami Zjednoczonymi.