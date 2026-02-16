Izrael sprzedał armatora kontenerowego, ale zbuduje drugiego

Izraelski armator kontenerowy ZIM ogłosił 16 lutego, że zawarł umowę o fuzji, na mocy której Hapag-Lloyd przejmie 100% udziałów ZIM za 35,00 dol. za akcję w gotówce, co oznacza wycenę tej spółki na poziomie 4,2 miliarda dol. Po zakończeniu przejęcia ZIM zniknie z nowojorskiej giełdy. Cena stanowi znaczną premię: +58% do zamknięcia ZIM z 13 lutego oraz +126% do ceny ZIM na poziomie 15,50 dol. z 8 sierpnia 2025 roku, zanim zaczęła rosnąć na skutek spekulacji rynkowych. W poniedziałek 16 lutego cena akcji ZIM podskoczyła o 28,8% zaś cena walorów Hapag-Lloyd zmalała o 8%.
ZIM poinformował, że transakcja została jednogłośnie zatwierdzona przez Radę Dyrektorów i oczekuje się, że zostanie zamknięta do końca 2026 roku, pod warunkiem uzyskania zgody akcjonariuszy ZIM, zwyczajowych warunków zamknięcia oraz kluczowych zatwierdzeń regulacyjnych, w tym zgody izraelskiego rządu.
Po zakończeniu transakcji udział rynkowy Hapag-Lloyd wzrośnie z 7 do 9% i firma umocni się na piątym miejscu listy największych armatorów. Analitycy JP Morgan uważają, że przejęcie może być uważane za „sposób na szybkie uzyskanie dodatkowej mocy przewozowej zamiast ponoszenia długotrwałych nakładów inwestycyjnych na flotę. Terminy dostaw w stoczniach są odległe” przypominają analitycy.
ZIM podkreślił, w komunikacie, że połączona grupa będzie eksploatować nowoczesną flotą ponad 400 statków, o łącznej pojemności przekraczającej 3 miliony TEU oraz przewidywanym rocznym przewozie przeszło 18 milionów TEU ładunków w 2027 roku. Rozszerzona sieć ma na celu wzmocnienie oferty w sektorze transpacyfiku, wewnątrzazjatyckim, atlantyckim, Ameryki Łacińskiej oraz wschodnim regionie Morza Śródziemnego, uzupełniona przez udział Hapag-Lloyd w Gemini.
Ważnym elementem transakcji jest obsługa Specjalnej Akcji Państwowej Izraela (powszechnie nazywanej „złotą akcją”). ZIM ujawnił, że Hapag-Lloyd podpisał wiążące porozumienie z izraelskimi funduszami FIMI Opportunity Funds, na mocy którego Specjalna Akcja Państwowa ma zostać przekazana nowo utworzonej spółce zależnej FIMI, z zastrzeżeniem zgody państwa. Celem jest utworzenie przez FIMI izraelskiej firmy armatorskiej „New ZIM”, zarejestrowanej w Izraelu i działającej pod znakiem towarowym ZIM. „FIMI uznaje i wierzy w strategiczne znaczenie silnej, niezależnej izraelskiej firmy żeglugowej dla Izraela. Stworzymy stabilną izraelską firmę, nową ZIM, i będziemy postrzegać Hapag-Lloyd jako znaczącego partnera strategicznego dla jej bieżących operacji” stwierdził założyciel i prezes zarządu FIMI Funds Ishay Davidi.
„Nowy ZIM” początkowo będzie miał 16 własnych jednostek i skoncentruje się na bezpośrednim połączeniu Izraela z głównymi portami w UE, USA, na Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym. ZIM zauważył, że „Nowy ZIM” otrzyma wsparcie handlowe od Hapag-Lloyd w początkowym okresie, aby umożliwić uporządkowane uruchomienie, oraz będzie miał dostęp do sieci Gemini. Do czasu zamknięcia transakcji Hapag-Lloyd i ZIM pozostaną odrębnymi firmami i będą działać jak zwykle. ZIM poinformował również, że Hapag-Lloyd wyraził zamiar utrzymania znaczącej długoterminowej obecności w Izraelu oraz wspierania długoterminowego zatrudnienia pracowników ZIM.
