Czy będzie co wozić? Ekonomiści prognozują 2026 roku dla transportu

Rok 2025 przyniósł prawdopodobnie dalszy lekki spadek przychodów w krajowej branży transportu towarów. Taki wynik oznaczałby czwarty rok z rzędu z przychodami kształtującymi się na poziomie ok. 130 mld zł. Analitycy PKO Research prognozują, że w 2026 przychody w branży transportu drogowego nie zmienią się znacząco.
W 2025 przewozy transportu towarowego ogółem wg masy, realizowane przez polskie firmy, były o 12% niższe niż w 2019. Eksperci PKO Research uważają, że w 2026 przychody w branży nie zmienią się znacząco, przewidują także bardzo niewielką poprawę przewozów.
Specjaliści PKO Research szacują, że w 2025 wszystkie analizowane branże transportu towarowego osiągnęły zysk netto.
W pierwszej połowie 2025 roku ich łączny wynik finansowy wyniósł 2,4 mld zł (+25% r/r). Największy wpływ miał na to wzrost zysku w transporcie drogowym (+0,33 mld zł, r/r) i rurociągowym (+0,15 mld zł). Dzięki dobrej koniunkturze gospodarczej i dalszemu powolnemu wzrostowi handlu międzynarodowego oczekują lekkiego zwiększenia zysków także w 2026.
Od 2022 roczne przychody transportu drogowego towarów przekraczają 100 mld zł, jednak w ostatnich tempo ich wzrostu znacząco spowolniło lub notowano nawet spadek przychodów, co pociągnęło w dół poziom rentowności. PKO Research szacuje, że przewozy transportem samochodowym w 2025 zmniejszyły się silniej niż w 2024 (8% wobec 3%).
Wyniki finansowe branży kolejowego transportu towarów w pierwszej połowie 2025 roku wskazują, że sektor powoli wychodzi z głębokiego załamania, które miało miejsce w 2024 wskutek spadków w przewozach przede wszystkim węgla i produktów rolnych. Rok 2025 był 3. z rzędu, kiedy praca przewozowa kolei towarowej spadła.
W pierwszych sześciu miesiącach 2025 roku transport morski odnotował wyraźne odbicie przychodów w skali roku i wartość przychodów była nawet wyższa niż notowana w całym 2024. Od czterech lat konsekwentnie po ok. 10% rocznie spadają przewozy transportem morskim realizowane przez polskie firmy. Natomiast lepsza była sytuacja w przeładunkach towarów w portach, które w 2025 przekroczyły 127 mln t (drugi najwyższy odczyt), przy rekordowych przeładunkach kontenerów.
Po pandemicznym załamaniu, od 2021 przychody transportu lotniczego osiągają co najmniej 0,7 mld zł rocznie. Wzrasta masa przewozów cargo on board w polskich portach lotniczych.
Subindeks Barometru EFL na I kwartał br. dla TSL wyniósł 52 pkt., o 1,3 pkt. mniej niż w IV kwartale ubiegłego roku. Wskaźnik drugi raz z rzędu odnotował spadek, ale nieprzerwanie od IV kwartału 2023 roku utrzymuje się powyżej progu OR (progu ograniczonego rozwoju wynoszącego 50 pkt.), co oznacza, że przedsiębiorcy z sektora TSL wciąż widzą szanse na rozwój swoich biznesów.
W I kwartale 2026 roku 22,5 proc. firm TSL zakłada wzrost sprzedaży/zamówień, a zdecydowana większość oczekuje stabilizacji (77,5 proc.). Jednocześnie, mimo że odsetek firm planujących większe inwestycje wzrósł do 15 proc. (z 5 proc. kwartał wcześniej), w inwestycjach widać wyraźne rozchwianie, ocenia raport EFL.
Rośnie grupa przedsiębiorstw prognozujących mniejsze nakłady (41 proc.), co wprost przekłada się na bardziej ostrożny klimat wokół wydatków na środki trwałe. – Priorytetem stają się projekty, które realnie poprawiają efektywność: od odnowienia floty i niezawodności, po digitalizację procesów i lepsze zarządzanie kosztami. W tle cały czas pracują czynniki ryzyka takie jak presja kosztowa, zmienność geopolityczna i ostrożność klientów. Dlatego inwestycyjny obraz jest dziś dwubiegunowy: część firm przyspiesza, a część zabezpiecza płynność i tnie wydatki. Dla branży kluczowe będzie to, czy wzrost zamówień utrzyma się na tyle długo, aby przełożyć się na stabilniejsze decyzje inwestycyjne – zastanawia się prezes zarządu Truck Care Silvestr Ochrimovic.
Zaznacza, że po stronie bezpieczeństwa finansowego obraz pozostaje relatywnie spokojny. 11 proc. przedsiębiorców TSL prognozuje poprawę płynności finansowej, a 85 proc. spodziewa się utrzymania zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne na niezmienionym poziomie.
W styczniu 2026 roku rynek nowych samochodów ciężarowych przybyło 2 029 szt. tj. więcej (+28,6%) niż rok wcześniej, podlicza Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. Eksperci PZPM wskazują na poprawę nastrojów w ciężkim transporcie krajowym i zagranicznym, co widoczne jest po bardzo dobrym wyniku rejestracji ciągników samochodowych. Ta zasadnicza grupa ósmy raz z rzędu wzrosła i chociaż osiągnięty wynik 1 513 szt. odbiega od rekordowego stycznia 2022 roku, kiedy zarejestrowano prawie 1,8 tys. ciągników, to stabilny wzrost, wynoszący 39,7% r/r (+430 szt.) cieszy analityków.
Na dodatek indeks S&P Global Poland Manufacturing PMI w styczniu 2026 nieznacznie wzrósł do poziomu 48,8 pkt. w porównaniu do 48,5 w poprzednim badaniu.
Długo oczekiwanie ożywienie wreszcie nadchodzi także do sektora przemysłowego krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Ekonomiści ING Economics Poland widzą stopniową poprawę zamówień eksportowych w Polsce, Czechach i Węgrzech. Tłumaczą, że słabe dane z polskiego przemysłu za styczeń (może również luty) to raczej pogodowa zadyszka.
Niemcy nie wycofują się z sytemu ETS. Analitycy PKO Research wypatrują długo oczekiwanego ożywienia niemieckiego przemysłu. Wskazują, że w grudniu zamówienia przemysłowe wzrosły o 7,8% m/m, po tym jak w listopadzie wzrosły o 5,7% m/m. Ich poziom jest teraz zbliżony do obserwowanego ostatnio w 2021. Głównymi rosnącymi branżami są: pozostały sprzęt transportowy (tu uwzględnione są m. in. pojazdy bojowe) i wyroby metalowe (m. in. broń i amunicja) – co zapewne jest mocno związane z zamówieniami zbrojeniowymi. Jednocześnie zamówienia w motoryzacji kontynuują głębokie spadki.
Firmy w Niemczech ponownie częściej planują redukcję zatrudnienia. W lutym Barometr Zatrudnienia Ifo spadł do 93,1 punktu, w porównaniu z 93,4 punktu w styczniu. – Na rynku pracy znów panuje większa powściągliwość – ocenia szef badań w Ifo Klaus Wohlrabe. – Wiele firm planuje zwolnienia większej liczby pracowników zamiast tworzenia nowych miejsc pracy – podsumowuje Wohlrabe.
