Czy będzie co wozić? Ekonomiści prognozują 2026 roku dla transportu

Rok 2025 przyniósł prawdopodobnie dalszy lekki spadek przychodów w krajowej branży transportu towarów. Taki wynik oznaczałby czwarty rok z rzędu z przychodami kształtującymi się na poziomie ok. 130 mld zł. Analitycy PKO Research prognozują, że w 2026 przychody w branży transportu drogowego nie zmienią się znacząco.

W 2025 przewozy transportu towarowego ogółem wg masy, realizowane przez polskie firmy, były o 12% niższe niż w 2019. Eksperci PKO Research uważają, że w 2026 przychody w branży nie zmienią się znacząco, przewidują także bardzo niewielką poprawę przewozów.

Specjaliści PKO Research szacują, że w 2025 wszystkie analizowane branże transportu towarowego osiągnęły zysk netto.

W pierwszej połowie 2025 roku ich łączny wynik finansowy wyniósł 2,4 mld zł (+25% r/r). Największy wpływ miał na to wzrost zysku w transporcie drogowym (+0,33 mld zł, r/r) i rurociągowym (+0,15 mld zł). Dzięki dobrej koniunkturze gospodarczej i dalszemu powolnemu wzrostowi handlu międzynarodowego oczekują lekkiego zwiększenia zysków także w 2026.