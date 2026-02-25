Kolejowe inwestycje ożywiają setki gałęzi polskiego przemysłu

Budowany w Bydgoszczy pociąg na 200 km/h dla czeskiego przewoźnika RegioJet. Za nim pociąg dla rumuńskiego odbiorcy.
Rząd liczy na stały wzrost liczby pasażerów na kolejach, zamierza wydłużyć o ponad 2 tys. km sieć torów, w tym tysiąc kilometrów do 2035 roku. Łączna wartość blisko 400 największych realizowanych i planowanych inwestycji kolejowych i tramwajowych przekracza 280 mld zł, wynika z raportu „Budownictwo kolejowe w Polsce 2026-2031”.
Ministerstwo Infrastruktury zapowiada, że od 2027 roku Fundusz Kolejowy będzie zasilany co rok kwotą 10 mld zł, co umożliwi rozwinięcie stabilnego frontu robót.
Na zlecenia kolejowe liczą nie tylko tacy giganci budowlani jak Budimex czy Torpol, ale także ich dostawcy: producent podkładów i rozjazdów Trac Tec, wytwórca rozjazdów KZM Bieżanów czy… Śrubena Unia. – W zależności od wybranej technologii układania i mocowania szyn każdy kilometr szyny to od 1566 do 1733 podkładów, razy cztery śruby każdy – podlicza wiceprezes zarządu spółki Śrubena Unia Tadeusz Jopek.
W trzech pierwszych kwartałach 2025 roku Segment Elementów Złącznych osiągnął sprzedaż na poziomie 142,9 mln złotych i było to o 14 proc. więcej w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. – Rozwijamy sprzedaż dla branży kolejowej na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, na których pozyskaliśmy dopuszczenie do sprzedaży – zaznacza kierownik działu kontaktu z klientem Śrubena Unia Piotr Nowak.
Dodaje, że spółka ma silną pozycję w Szwajcarii i Niemczech. Każdego miesiąca produkuje i wysyła do odbiorców na całym świecie 13 mln sztuk produktów.
Rozbudowa infrastruktury to także większe zapotrzebowanie na systemy sterowania. Są to skomplikowane projekty, a przykładem może być odnowiona w lutym br. linia Kraków–Zakopane, na której Zakłady Automatyki Kombud zakończyły wdrożenie komputerowych systemów sterowania wyprodukowanych we własnych zakładach w Radomiu.
Uruchomienie Lokalnego Centrum Sterowania w Zakopanem wymagało 9 komputerowych systemów stacyjnych, 12 komputerowych „nakładek” na systemy przekaźnikowe, 603 sygnalizatorów, 314 napędów zwrotnicowych i 74 systemów przejazdowych.
Kombud Group jest największym krajowym producentem systemów sterowania ruchem kolejowym i ma jedną trzecią krajowego rynku. W 2025 roku Grupa Kombud zanotowała 800 mln zł przychodów i uruchomiła 46 nowych systemów stacyjnych w tym tak ważne jak Warszawa Centralna, LCS Bytom i LCS Ełk. To również aż 328 nowych systemów przejazdowych.
Przez przeszło 30 lat Grupa dostarczyła ponad 300 systemów stacyjnych i ponad 2400 systemów przejazdowych. Koleje to nie wszystko, Grupa dostarczyła i zainstalowała nowe urządzenia sterowania ruchem na linii M1 (na stacjach: Centrum, Świętokrzyska, Ratusz, Dworzec Gdański), wyprodukowała i zabudowała systemy na M2 (Lazurowa, Chrzanów, Karolin) i przygotowała koncepcję dla M4. Dostarczyła również ponad 800 elektronicznych modułów pokładowych do tramwajów.
Na podstawie dokumentacji przygotowanej przez Metroprojekt (należy do Grupy Kombud) CPK ogłosiło przetargi na budowę pierwszych odcinków KDP w Europie Środkowo-Wschodniej – od Brwinowa do przyszłego Portu Polska.
Rozwój kolei to oczywiście także rozwój producentów taboru kolejowego. Sukcesy Newagu i Pesa (w przypadku tego ostatniego także eksportowe) są dobrze znane (pociągi o prędkości maksymalnej 200 km/h, zasilanie dwunapięciowe), ale w wielu wypadkach osiągnięcia nie byłyby możliwe, gdyby nie specjalizowani dostawcy jak np. SKB Drive Tech lub Medcom.
Ostatni z wymienionych to warszawski producent energoelektroniki, o przychodach w ub.r. przekraczających 500 mln zł, specjalizujący się w tworzeniu elektroniki z układami scalonymi z węglikiem krzemu (SiC). Stosowane są w lokomotywach Newag Dragon i Griffin, pojazdach Talgo dla Deutsche Bahn i Duńskich Kolei Państwowych (DSB), wagonach pasażerskich i sypialnych produkowanych przez Stadler dla Kazachstanu, a także w pociągach metra w Kairze, Amsterdamie i Londynie. Będą również wykorzystywane w najnowszym hybrydowym pojeździe Newag dla Intercity, Impuls 65WE.
W ostatniej dekadzie Medcom zainstalował ponad 30 000 modułów SiC w przeszło 400 tramwajach producentów polskich i zagranicznych (w tym tureckich).
