Kolejowe inwestycje ożywiają setki gałęzi polskiego przemysłu

Rząd liczy na stały wzrost liczby pasażerów na kolejach, zamierza wydłużyć o ponad 2 tys. km sieć torów, w tym tysiąc kilometrów do 2035 roku. Łączna wartość blisko 400 największych realizowanych i planowanych inwestycji kolejowych i tramwajowych przekracza 280 mld zł, wynika z raportu „Budownictwo kolejowe w Polsce 2026-2031”.

Ministerstwo Infrastruktury zapowiada, że od 2027 roku Fundusz Kolejowy będzie zasilany co rok kwotą 10 mld zł, co umożliwi rozwinięcie stabilnego frontu robót.

Na zlecenia kolejowe liczą nie tylko tacy giganci budowlani jak Budimex czy Torpol, ale także ich dostawcy: producent podkładów i rozjazdów Trac Tec, wytwórca rozjazdów KZM Bieżanów czy… Śrubena Unia. – W zależności od wybranej technologii układania i mocowania szyn każdy kilometr szyny to od 1566 do 1733 podkładów, razy cztery śruby każdy – podlicza wiceprezes zarządu spółki Śrubena Unia Tadeusz Jopek.

W trzech pierwszych kwartałach 2025 roku Segment Elementów Złącznych osiągnął sprzedaż na poziomie 142,9 mln złotych i było to o 14 proc. więcej w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. – Rozwijamy sprzedaż dla branży kolejowej na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, na których pozyskaliśmy dopuszczenie do sprzedaży – zaznacza kierownik działu kontaktu z klientem Śrubena Unia Piotr Nowak.