Ostatnia szansa przed Sławkowem

W ostatnich latach przeładunki w Euroterminalu w Sławkowie są na poziomie przewidywanym przez niego. Przychody ze sprzedaży wzrosły z 89,7 mln zł w 2022 roku do 102,2 mln zł w kolejnym, co pośrednio wskazuje na zwiększoną aktywność przeładunkową.

Były prezes CZH w książce „Szerokim torem do Sławkowa. Nie szerokość toru, lecz szerokość myślenia” przekonuje, że hamulcowym rozwoju sławkowskiego terminala była Grupa PKP „Mimo zawarcia w marcu 2002 roku porozumienia pomiędzy PKP SA, PKP Cargo SA, CZH SA i ARP SA, w którym strony zobowiązały się do współpracy w celu utworzenia Euroterminalu, Grupa PKP nie zrealizowała w tym zakresie żadnych konkretnych działań. Nie wyraziła zgody na utworzenie wraz z CZH SA i ARP SA spółki w celu realizacji projektu Euroterminalu, wyrażając jednocześnie wątpliwości co do zasadności i opłacalności tego przedsięwzięcia. Według opinii Najwyższej Izby Kontroli powyższe mogło wynikać z obawy przed ewentualną konkurencją, jaką mógł stanowić Eurotermina w Sławkowie wobec działalności Grupy PKP.”

Prezes NIK wskazał, że o niewykorzystaniu szans świadczą fakty: szacuje się, iż wschodnią granicę Polski w 2006 roku przekroczyło ponad 3 miliony samochodów ciężarowych, w tym jest eksport, import i tranzyt. To jest ponad 60 milionów ton ładunków, a do tego w polskich portach morskich przeładowuje się około 600 tyś TEU kontenerów. Tylko niespełna 2% tej całej masy ładunków trafia na kolej i jest obsługiwane w transporcie intermodalnym.

Wysokie stawki

CZH prowadziła więc prace samodzielnie, za własne fundusze, ponieważ według szacunków inwestycja w terminal miała już po czterech latach przynosić zyski. Bąk przypomina w książce, że „Prezes NIK, publicznie przedstawiając w połowie 2007 roku wyniki kontroli NIK, podkreślił, że jest to jedyne z 13 mających powstać międzynarodowych centrów logistycznych, gdzie prace posuwają się naprzód i są najbardziej zaawansowane. Stwierdził, że w temacie realizacji inwestycji Euroterminalu NIK negatywnie ocenia działania podejmowane przez kolejnych ministrów właściwych do spraw transportu w zakresie rozwoju tej inwestycji. Jednym z powodów negatywnej oceny był fakt, iż nie opracowano koncepcji funkcjonowania na terenie Polski systemu centrów logistycznych związanych z terminalami transportu kombinowanego, pomimo zatwierdzenia w 2002 roku przez Radę Ministrów – Umowy Europejskiej o ważnych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących.”

CZH dopięła swego, od 2005 roku uruchomiła stałe połączenie z kontenerami oraz naczepami z Europy zachodniej na trasie Sławków–Antwerpia i na Ukrainę (na trasie Sławków–Liski k. Kijowa).