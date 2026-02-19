70 lat konwencji CMR i co dalej?

GITD
Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego IRU przypomina, że właśnie mija 70 rocznica konwencji CMR. – Konwencja CMR jest podstawą przejrzystego i efektywnego międzynarodowego przewozu drogowego towarów, zapewniając jasność prawną, niezawodność i spójność w wymiarze transgranicznym. Po siedmiu dekadach pozostaje jedną z najpowszechniej stosowanych międzynarodowych konwencji transportowych, łącząc wszystkie rodzaje transportu i podmioty branżowe, usprawniając globalne łańcuchy dostaw i codzienny przepływ towarów pierwszej potrzeby – podkreśla sekretarz wykonawcza IRU Tatiana Molcean.
IRU uważa, że czas na elektroniczną wersję listu przewozowego, który usprawni obrót gospodarczy. Choć Protokół dodatkowy do konwencji CMR umożliwiający stosowanie e-CMR funkcjonuje od lat i wiele firm stosuje już elektroniczne listy przewozowe, jego powszechne wdrożenie w UE zależy od ogólnej cyfryzacji danych transportowych w stronę, której rozwija się ustawodawstwo struktur unijnych.
Grupa Digital Transport and Logistics Forum działająca w ramach Komisji Europejskiej wypracowuje regulacje w tym zakresie. Pełne wdrożenie eFTI, w tym e-CMR, ma nastąpić do 9 lipca 2027 r., kiedy to wszystkie państwa UE będą miały obowiązek przyjmować dane przewozowe w formie elektronicznej za pomocą certyfikowanych platform eFTI, co oznacza de facto koniec dominacji dokumentów papierowych.
Jeden z dostawców rozwiązań e-CMR, firma TransAssist szacuje, że e-CMR jest stosowany w mniej niż 1 % operacji transportowych w UE. – Mimo że wiele firm deklaruje chęć wykorzystania e-CMR i zainteresowanie tematem jest duże, realne wdrożenia są wciąż nieliczne, a przepisy nie nadają jeszcze pełnej wartości e-CMR podczas kontroli służb – zauważa prezes TransAssist Piotr Śliwiński.
Dodaje, że wielu przewoźników opóźnia inwestycje w systemy IT i integrację e-CMR z własnymi narzędziami zarządzania, co wynika m.in. z obaw o interoperacyjność, koszty początkowe czy brak obowiązku stosowania e-CMR przy kontroli.
Wskazuje przy tym, że gospodarki krajów Unii Europejskiej przechodzą na pełną cyfryzację procesów biznesowych, od e-faktur procesowanych przez KSeF, po elektroniczne dane logistyczne i w tym kontekście digitalizacja dokumentów przewozowych staje się nieunikniona.
Ekspert ds. rozwoju i szkoleń, Inelo z Grupy Eurowag Mateusz Włoch przypomina, że UE planowała pierwotnie wprowadzenie obowiązku stosowania e-CMR od sierpnia 2025 roku. Przytacza szacunki GS1 mówiące, że elektroniczny list przewozowy zredukuje o około 60 proc. wydatki związane z administracją w branży transportowej.
KE uważa, że wprowadzenie e-CMR poprawi wydajność firm transportowych. – Mogłoby to zaoszczędzić unijny sektor transportu i logistyki aż do 1 miliarda euro rocznie – szacuje komisarz ds. zrównoważonego transportu i turystyki Apostolos Tzitzikostas.
Organizacja GS1 Polska wypracowała model Paperless, obejmujący kompleksową digitalizację obiegu dokumentów w oparciu o elektroniczne komunikaty handlowe i transportowe, w tym wykorzystanie elektronicznego listu przewozowego. – Jesteśmy również zaangażowani w działania na rzecz upowszechnienia e-CMR w Polsce i chcemy, żeby jak najwięcej firm było przygotowanych na nadchodzące zmiany w tym zakresie – zapewnia TSL Manager w GS1 Polska Agata Horzela.
