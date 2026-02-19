70 lat konwencji CMR i co dalej?

Reklama

Branża IT prze ku cyfryzacji, jednak przewoźnicy niechętnie inwestują w informatykę, podobnie jak rządy, które muszą przygotować się do kontroli cyfrowych dokumentów.

Publikacja: 19.02.2026 11:25

GITD

Foto: GITD

Robert Przybylski

Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego IRU przypomina, że właśnie mija 70 rocznica konwencji CMR. – Konwencja CMR jest podstawą przejrzystego i efektywnego międzynarodowego przewozu drogowego towarów, zapewniając jasność prawną, niezawodność i spójność w wymiarze transgranicznym. Po siedmiu dekadach pozostaje jedną z najpowszechniej stosowanych międzynarodowych konwencji transportowych, łącząc wszystkie rodzaje transportu i podmioty branżowe, usprawniając globalne łańcuchy dostaw i codzienny przepływ towarów pierwszej potrzeby – podkreśla sekretarz wykonawcza IRU Tatiana Molcean. 

Za ponad rok obowiązkowa cyfryzacja

IRU uważa, że czas na elektroniczną wersję listu przewozowego, który usprawni obrót gospodarczy. Choć Protokół dodatkowy do konwencji CMR umożliwiający stosowanie e-CMR funkcjonuje od lat i wiele firm stosuje już elektroniczne listy przewozowe, jego powszechne wdrożenie w UE zależy od ogólnej cyfryzacji danych transportowych w stronę, której rozwija się ustawodawstwo struktur unijnych. 

Grupa Digital Transport and Logistics Forum działająca w ramach Komisji Europejskiej wypracowuje regulacje w tym zakresie. Pełne wdrożenie eFTI, w tym e-CMR, ma nastąpić do 9 lipca 2027 r., kiedy to wszystkie państwa UE będą miały obowiązek przyjmować dane przewozowe w formie elektronicznej za pomocą certyfikowanych platform eFTI, co oznacza de facto koniec dominacji dokumentów papierowych. 

Jeden z dostawców rozwiązań e-CMR, firma TransAssist szacuje, że e-CMR jest stosowany w mniej niż 1 % operacji transportowych w UE. – Mimo że wiele firm deklaruje chęć wykorzystania e-CMR i zainteresowanie tematem jest duże, realne wdrożenia są wciąż nieliczne, a przepisy nie nadają jeszcze pełnej wartości e-CMR podczas kontroli służb – zauważa prezes TransAssist Piotr Śliwiński.

Dodaje, że wielu przewoźników opóźnia inwestycje w systemy IT i integrację e-CMR z własnymi narzędziami zarządzania, co wynika m.in. z obaw o interoperacyjność, koszty początkowe czy brak obowiązku stosowania e-CMR przy kontroli. 

Wskazuje przy tym, że gospodarki krajów Unii Europejskiej przechodzą na pełną cyfryzację procesów biznesowych, od e-faktur procesowanych przez KSeF, po elektroniczne dane logistyczne i w tym kontekście digitalizacja dokumentów przewozowych staje się nieunikniona. 

Dwa lata poślizgu

Ekspert ds. rozwoju i szkoleń, Inelo z Grupy Eurowag Mateusz Włoch przypomina, że UE planowała pierwotnie wprowadzenie obowiązku stosowania e-CMR od sierpnia 2025 roku. Przytacza szacunki GS1 mówiące, że elektroniczny list przewozowy zredukuje o około 60 proc. wydatki związane z administracją w branży transportowej. 

KE uważa, że wprowadzenie e-CMR poprawi wydajność firm transportowych. – Mogłoby to zaoszczędzić unijny sektor transportu i logistyki aż do 1 miliarda euro rocznie – szacuje komisarz ds. zrównoważonego transportu i turystyki Apostolos Tzitzikostas. 

Organizacja GS1 Polska wypracowała model Paperless, obejmujący kompleksową digitalizację obiegu dokumentów w oparciu o elektroniczne komunikaty handlowe i transportowe, w tym wykorzystanie elektronicznego listu przewozowego. – Jesteśmy również zaangażowani w działania na rzecz upowszechnienia e-CMR w Polsce i chcemy, żeby jak najwięcej firm było przygotowanych na nadchodzące zmiany w tym zakresie – zapewnia TSL Manager w GS1 Polska Agata Horzela.   

Źródło: rp.pl

