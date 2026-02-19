70 lat konwencji CMR i co dalej?

Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego IRU przypomina, że właśnie mija 70 rocznica konwencji CMR. – Konwencja CMR jest podstawą przejrzystego i efektywnego międzynarodowego przewozu drogowego towarów, zapewniając jasność prawną, niezawodność i spójność w wymiarze transgranicznym. Po siedmiu dekadach pozostaje jedną z najpowszechniej stosowanych międzynarodowych konwencji transportowych, łącząc wszystkie rodzaje transportu i podmioty branżowe, usprawniając globalne łańcuchy dostaw i codzienny przepływ towarów pierwszej potrzeby – podkreśla sekretarz wykonawcza IRU Tatiana Molcean.

Za ponad rok obowiązkowa cyfryzacja

IRU uważa, że czas na elektroniczną wersję listu przewozowego, który usprawni obrót gospodarczy. Choć Protokół dodatkowy do konwencji CMR umożliwiający stosowanie e-CMR funkcjonuje od lat i wiele firm stosuje już elektroniczne listy przewozowe, jego powszechne wdrożenie w UE zależy od ogólnej cyfryzacji danych transportowych w stronę, której rozwija się ustawodawstwo struktur unijnych.

Grupa Digital Transport and Logistics Forum działająca w ramach Komisji Europejskiej wypracowuje regulacje w tym zakresie. Pełne wdrożenie eFTI, w tym e-CMR, ma nastąpić do 9 lipca 2027 r., kiedy to wszystkie państwa UE będą miały obowiązek przyjmować dane przewozowe w formie elektronicznej za pomocą certyfikowanych platform eFTI, co oznacza de facto koniec dominacji dokumentów papierowych.

Jeden z dostawców rozwiązań e-CMR, firma TransAssist szacuje, że e-CMR jest stosowany w mniej niż 1 % operacji transportowych w UE. – Mimo że wiele firm deklaruje chęć wykorzystania e-CMR i zainteresowanie tematem jest duże, realne wdrożenia są wciąż nieliczne, a przepisy nie nadają jeszcze pełnej wartości e-CMR podczas kontroli służb – zauważa prezes TransAssist Piotr Śliwiński.