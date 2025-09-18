Rewolucja AI: koniec z gaszeniem pożarów

Zamiast tego system AI zidentyfikował wszystkie produkty i komponenty objęte taryfami i precyzyjnie obliczył wpływ na rentowność. Rozpoczął symulację wielu scenariuszy w tle, aby znaleźć optymalną strategię obrony. Sprawdzał jednocześnie kilka ścieżek: 1) Zmiana dostawcy w tym samym kraju na tańszego, 2) Zmiana kraju pozyskania na podstawie baz danych, znajdując zweryfikowanych dostawców. 3) Przeniesienie kosztu na klienta: Agent, bazując na danych historycznych o sprzedaży, zasymulował, jak podniesienie ceny o 3%, 5% i 10% wpłynie na wolumen zamówień dla różnych grup klientów.

W efekcie, zamiast chaotycznych analiz, zarząd po kilku godzinach otrzymał konkretny, poparty danymi plan działania: „Dla grupy produktów A przenieś produkcję do dostawcy X– całkowity koszt wzrośnie o 2%. Dla grupy B, podnieś cenę dla klienta końcowego. Dla grupy C, renegocjuj cenę z obecnym dostawcą – nasze dane wskazują, że ma przestrzeń do jej obniżenia”

To, co zespołowi ludzi zajęłoby tygodnie, agent AI przekształcił w strategiczną, proaktywną decyzję w ciągu godzin.

Czym różnią się agenci AI od dotychczasowych narzędzi automatyzacji, które firmy logistyczne już znają, jak systemy WMS czy TMS?

Obecne systemy, nawet te najnowocześniejsze, są z natury deterministyczne i działają w oparciu o sztywne, z góry zdefiniowane reguły. Zoptymalizują trasę, zaplanują załadunek, ale tylko w ramach scenariuszy, które ktoś wcześniej przewidział i wpisał w ich kod.