Komisja Europejska i producenci aut chcą jednak elektryfikacji

Podczas zakończonego 12 września „Dialogu Strategicznego” między Komisją Europejską i Europejskim Stowarzyszeniem Producentów Samochodów ACEA strony uzgodniły, że w samochodach osobowych, lekkich pojazdach użytkowych i pojazdach ciężarowych elektryfikacja będzie dominującą drogą do zerowej emisji.

Reklama Reklama

Przemysł uzyskał także zapewnienie, że KE stworzy Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Badań i Innowacji w Branży Motoryzacyjnej, które wesprze prace nad nowymi technologiami.

Politycy zobowiązali się również do większego wsparcia elektryfikacji transportu ciężkiego. Koncerny motoryzacyjne wskazały, że jest niewystarczająca przepustowość sieci energetycznych i nie pozwala na instalację ładowarek wysokiej mocy, w tym megawatowych, słabo rozwinięte pozostają zachęty zakupowe, co „hamuje postęp w segmencie, w których najtrudniej jest ograniczyć emisję”.

Zasilane bateryjnie ciężarówki i autobusy stanowią zaledwie 3,5% rejestracji samochodów ciężarowych. – Producenci ciężarówek i autobusów są zaangażowani w zieloną transformację Europy: pojazdy są gotowe, ale warunki zewnętrzne nie – stwierdził dyrektor generalny Grupy Traton i Scania Christian Levin. – W nawiązaniu do dzisiejszego spotkania, wczoraj również odbyliśmy konstruktywną wymianę zdań z komisarzami Hoekstrą, Tzitzikostasem i Jørgensenem. Doceniamy ich uznanie, że nasz sektor stoi przed szczególnymi wyzwaniami wymagającymi szczególnej uwagi, i z niecierpliwością oczekujemy na szybką współpracę w zakresie pilnych, dostosowanych do potrzeb środków podczas krótkoterminowego spotkania uzupełniającego – zaznaczył Levin.