Nie ma tłoku w naborze na zakup elektrycznych samochodów ciężarowych

Aktualizacja: 13.11.2025 16:49 Publikacja: 13.11.2025 09:39
DHL
Foto: DHL
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podał, że zebrał 28 wniosków na 38 pojazdów ciężarowych kategorii N2 i N3 wartości 10,5 mln zł. Fundusz odrzucił 12 wniosków z przyczyn formalnych (pojazd nie mieścił się w programie), część jest w ocenie, część finalizowana do podpisania umów.
Prezes zarządu NFOŚiGW Dorota Zawadzka-Stępniak podkreśla, że nabór wniosków potrwa do 2029 roku i wiele podmiotów planuje inwestycje na przyszłe lata.
Nabór jest ciągły, rozpatrywanie wniosków trwa ok. pół roku. Fundusz uprościł badanie wniosków i jeżeli wnioskodawca otrzymał od firmy leasingowej promesę, NFOŚiGW nie bada jego zdolności kredytowej. Ok. 40 proc. wniosków zawiera finansowanie w postaci leasingu, co wynika z dużej aktywności spółek komunalnych, większej niż przewoźników na wynajem, którzy z reguły korzystają z leasingu. Popularnym samochodem jest elektryczna śmieciarka.
W przypadku finansowania leasingiem, do wypłaty wsparcia potrzebna umowa leasingu z fakturą za opłatę wstępną i dowód rejestracyjny. Jeśli wniosek o wypłatę jest poprawny, NFOŚiGW obiecuje, że pieniądze powinny być przesłane do miesiąca na konto wnioskodawcy.
Na wsparcie zakupu elektrycznych ciężarówek fundusz przeznaczył 2 mld zł. Dotacja jest wypłacana do różnicy w cenie między pojazdem o napędzie standardowym a pojazdem tej kategorii z napędem zeroemisyjnym i wynosi:
- 30% w przypadku dużego przedsiębiorstwa, do 50% w przypadku średniego przedsiębiorstwa, do 60% w przypadku mikroprzedsiębiorstwa i małego przedsiębiorstwa.
- do 400 tys. zł na jeden pojazd zeroemisyjny kategorii N2; 750 tys. zł na jeden pojazd zeroemisyjny kategorii N3. W przypadku leasingu dotacje będą przyznawane do różnicy pomiędzy zdyskontowaną wartością rat leasingowych pojazdu elektrycznego a zdyskontowaną wartością rat leasingowych pojazdu spalinowego. Wysokość wsparcia nie może być wyższa niż opłata wstępna, zaznacza NFOŚiGW.
Fundusz prowadzi także program dopłat do ładowarek. W pierwszym naborze o budżecie 1 mld zł wpłynęło ponad 350 wniosków na ponad 2 mld zł. Zgodnie z założeniami programu, stacje ładowania będą posiadać punkty ładowania o mocy wyjściowej min. 350 kW.
Przedsiębiorcy planują budowę 1 671 stacji ładowania, zlokalizowanych głównie wzdłuż strategicznych korytarzy TEN-T oraz w centrach logistycznych. Wraz ze stacjami zainwestują w magazyny energii – zgłosili do dofinansowania 45 magazynów o mocy prawie 190 MW. Budżet programu ze środków Funduszu Modernizacyjnego wynosi 2 mld zł.
Zawadzka-Stępniak obiecała, że fundusz będzie starał się harmonizować oddzielne programy dopłat do zakupu elektrycznych samochodów ciężarowych i ładowarek, aby nie było zasadniczej rozbieżności. Zaznaczyła jednak, że oba programy mają różne terminy początku i końca naboru.
NFOŚiGW przygotował 2 mld zł na program budowy lub rozbudowy sieci elektroenergetycznych na potrzeby ogólnodostępnych stacji ładowania dużych mocy. Nabór na dofinansowanie inwestycji w sieci elektroenergetyczne z budżetem 1 mld zł był skierowany do operatorów sieci dystrybucyjnej (OSD). Złożone wnioski opiewają na ponad 1,3 mld zł.
Źródło: rp.pl
