Nie ma tłoku w naborze na zakup elektrycznych samochodów ciężarowych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podał, że zebrał 28 wniosków na 38 pojazdów ciężarowych kategorii N2 i N3 wartości 10,5 mln zł. Fundusz odrzucił 12 wniosków z przyczyn formalnych (pojazd nie mieścił się w programie), część jest w ocenie, część finalizowana do podpisania umów.

Prezes zarządu NFOŚiGW Dorota Zawadzka-Stępniak podkreśla, że nabór wniosków potrwa do 2029 roku i wiele podmiotów planuje inwestycje na przyszłe lata.

Dopłaty do ciężarówek

Nabór jest ciągły, rozpatrywanie wniosków trwa ok. pół roku. Fundusz uprościł badanie wniosków i jeżeli wnioskodawca otrzymał od firmy leasingowej promesę, NFOŚiGW nie bada jego zdolności kredytowej. Ok. 40 proc. wniosków zawiera finansowanie w postaci leasingu, co wynika z dużej aktywności spółek komunalnych, większej niż przewoźników na wynajem, którzy z reguły korzystają z leasingu. Popularnym samochodem jest elektryczna śmieciarka.

W przypadku finansowania leasingiem, do wypłaty wsparcia potrzebna umowa leasingu z fakturą za opłatę wstępną i dowód rejestracyjny. Jeśli wniosek o wypłatę jest poprawny, NFOŚiGW obiecuje, że pieniądze powinny być przesłane do miesiąca na konto wnioskodawcy.