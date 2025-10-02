Przewoźnicy nie tłoczą się po pieniądze na elektryki i ładowarki

Aktualizacja: 03.10.2025 02:05 Publikacja: 02.10.2025 22:00
DHL
Foto: DHL
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że do 30 września wpłynęło 20 wniosków na nabycie w formie zakupu lub leasingu 26 pojazdów (kat. N2-9 szt., kat. N3-17 szt.). Do 18 września przewoźnicy złożyli 14 wniosków, a do 28 sierpnia wpłynęło 9 wniosków.
Przyrost jest zatem wyraźny, jednak jak na 4 miesiące funkcjonowania programu (30 maja br. został uruchomiony nabór wniosków) nie są to duże liczby. Miesięcznie przewoźnicy rejestrują po 2,3 tys. ciężarówek o dmc powyżej 3,5 ton. – Liczby po pierwszych kilku miesiącach od uruchomienia programu pokazują, że przedsiębiorcy nie widzą w nim atrakcyjnego rozwiązania – uważa Wojciech Miklaszewski z Finea, firmy specjalizującej się w finansowaniu branży TSL.
Czytaj więcej
Rośnie zainteresowanie przewozami intermodalnymi, ale konkurencja cenowa przewoźników drogowych j...
Biuro prasowe NFOŚiGW wyjaśnia, że „nabór wniosków i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły (na bieżąco) do określonego w programie terminu składania wniosków (30.06.2029) lub do wyczerpania budżetu naboru (2 mld zł)”.
Dodaje, że „wypłacanie środków jest uzależnione od terminu zawarcia umowy po uprzednim uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie. Obecnie trwa proces oceny wniosków złożonych w ramach naboru”.
Przedsiębiorcy oraz importerzy taboru kręcą nosem na długie procedury, które są kosztowne i wymagają od inwestora dużego kapitału obrotowego. – Program dofinansowania e-ciężarówek nie odpowiada na realne potrzeby branży. Dotacja nie jest wypłacana z góry jako zaliczka – wskazuje słabe punkty Miklaszewski.
Przypomina, że branża transportowa nie śmierdzi groszem i na dodatek potrzebuje dużo kapitału obrotowego. Wg danych Faktura.pl w II kw. 2025 r. czas oczekiwania na przelew w transporcie się wydłużył i był rekordowy - średnio aż 21,6 dnia. Dane z III kw. tego roku pokazują, że przeciętny czas oczekiwania na przelew wg zapisów na fakturach jest dłuższy niż w III kw. 2024 roku.
Czytaj więcej
Rosnące ceny transportu drogowego spotykają się z oporem nadawców, którzy domagają się w kontrakt...
Na dodatek w Polsce kredyt jest kosztowny. – Wymóg wyłożenia własnych środków i długie oczekiwanie na refundację sprawiają, że dla wielu firm program jest nieosiągalny – ocenia przedstawiciel Finea.
Przypomina, że przedsiębiorcy badani w grudniu 2024 roku (na zlecenie EFL przez Ecorys - Barometr EFL) jako swoje oczekiwania wobec władz publicznych na 2025 rok wymieniali wdrożenia uregulowań ułatwiających zatrudnianie pracowników zza granicy (38%). Pożądane jest także obniżenie skali zobowiązań finansowych nakładanych na przedsiębiorców (ok. 40%-44% wskazań w handlu, produkcji, HoReCa, usługach i właśnie TSL). – Elektryfikacja transportu w dłuższej perspektywie wydaje się koniecznością, ale niska liczba zgłoszeń do obecnego programu to sygnał alarmowy, wskazujący, że ten mechanizm wsparcia nie trafia w potrzeby przedsiębiorców z branży – podkreśla Miklaszewski.
Dla zwolenników elektryfikacji jest jednak światełko w tunelu. Fundusz podaje, że w ramach I naboru wniosków w programie ,,Wsparcie budowy lub rozbudowy ogólnodostępnej stacji ładowania dla transportu ciężkiego” złożono 352 wnioski. Wnioskodawcy wnioskują o wsparcie dla budowy 1 671 stacji ładowania.
Gdyby udało się wybudować nawet połowę z planowanych stacji, byłoby to poważne rozbudowanie infrastruktury dla elektrycznych samochodów ciężarowych.
Czytaj więcej
Przez polsko-białoruską granicę ruszył potok ciężarówek i pociągów. Służby sprawnie odprawiają ty...
NFOŚiGW przypomina, że programy dopłat do elektryków oraz infrastruktury do ładowania są realizowane równolegle. I nabór wniosków w ramach programu „Budowa/rozbudowa sieci elektroenergetycznych na potrzeby ogólnodostępnych stacji ładowania dużych mocy” zakończył się 17 lipca br. W przypadku programu ,,Wsparcie budowy lub rozbudowy ogólnodostępnej stacji ładowania dla transportu ciężkiego” nabór w trybie konkursowym zakończył się 31 sierpnia br.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że do 30 września wpłynęło 20 wniosków na nabycie w formie zakupu lub leasingu 26 pojazdów (kat. N2-9 szt., kat. N3-17 szt.). Do 18 września przewoźnicy złożyli 14 wniosków, a do 28 sierpnia wpłynęło 9 wniosków.
Przemysł samochodowy zainwestował miliardy w niechodliwe elektryki i obawia się, że nakłady się nie zwrócą.
W samochodach osobowych, lekkich pojazdach użytkowych i pojazdach ciężarowych elektryfikacja będzie dominującą d...
Przewoźnicy przesłali wnioski do NFOSiGW. System dopłat powinien pozwolić na wzrost sprzedaży elektrycznego tabo...
Przemysł samochodowy, konsumenci i transport drogowy zmagają się z elektryfikacją samochodowych flot.
Komisja Europejska przygotowuje regulacje zmuszające przewoźników do zakupu elektrycznych pojazdów. Transport op...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas