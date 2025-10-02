Przewoźnicy nie tłoczą się po pieniądze na elektryki i ładowarki

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że do 30 września wpłynęło 20 wniosków na nabycie w formie zakupu lub leasingu 26 pojazdów (kat. N2-9 szt., kat. N3-17 szt.). Do 18 września przewoźnicy złożyli 14 wniosków, a do 28 sierpnia wpłynęło 9 wniosków.

Małe liczby, drogi kapitał

Przyrost jest zatem wyraźny, jednak jak na 4 miesiące funkcjonowania programu (30 maja br. został uruchomiony nabór wniosków) nie są to duże liczby. Miesięcznie przewoźnicy rejestrują po 2,3 tys. ciężarówek o dmc powyżej 3,5 ton. – Liczby po pierwszych kilku miesiącach od uruchomienia programu pokazują, że przedsiębiorcy nie widzą w nim atrakcyjnego rozwiązania – uważa Wojciech Miklaszewski z Finea, firmy specjalizującej się w finansowaniu branży TSL.

Biuro prasowe NFOŚiGW wyjaśnia, że „nabór wniosków i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły (na bieżąco) do określonego w programie terminu składania wniosków (30.06.2029) lub do wyczerpania budżetu naboru (2 mld zł)”.

Dodaje, że „wypłacanie środków jest uzależnione od terminu zawarcia umowy po uprzednim uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie. Obecnie trwa proces oceny wniosków złożonych w ramach naboru”.