MAE: świetlana przyszłość biopaliw

Międzynarodowa Agencja Energetyczna przewiduje, że wraz ze wzrostem wykorzystania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, biopaliw ciekłych, biogazów oraz wodoru odnawialnego i paliw wodorowych, zużycie energii odnawialnej w transporcie wzrośnie o 50% do 2030 roku. Największy udział w tym wzroście (45%) będzie pochodzić z energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wykorzystywanej w pojazdach elektrycznych, zwłaszcza w Chinach i Europie.
Biopaliwa drogowe stanowią drugi co do wielkości udział (35%), ze znacznym wzrostem w Brazylii, Indonezji, Indiach i Malezji, wspieranym przez zaostrzenie przepisów i rosnące zapotrzebowanie na paliwo. Zużycie paliw lotniczych i morskich stanowi 10% wzrostu, głównie dzięki przepisom w Europie, a pozostałe 10% pochodzi z biometanu, wodoru odnawialnego i paliw wodorowych, przy czym aktywność koncentruje się w Stanach Zjednoczonych i Europie.
W ub.r. odnawialne paliwa pokrywały 4% zużycia, a ten odsetek zwiększy się o 2 pp. w 2030 roku, głównie za sprawą większej popularności ciężarówek elektrycznych, przewiduje MAE. Dla Europy udział wzrośnie z 6,2% do 11,5%.
Rekordowy udział ma odnawialne paliwo w Brazylii, w ub.r. sięgał on 25,4%, a wzrośnie do 38,1% w 2030 roku. Kraj zawdzięcza to popularności płynnych biopaliw jak benzyny z dodatkiem spirytusu oraz oleje napędowe wzbogacone głównie o oleje sojowe: 15% dodatku w tym roku i do 20% w 2030 roku, wynika z założeń ustawy o paliwach przyszłości. Bez wymogów prawnych paliwa kopalne byłby popularniejsze, ponieważ są tańsze od biopaliw.
Biopaliwa ciekłe stanowią większość pozostałej części, przy czym wzrost zapotrzebowania na biopaliwa koncentruje się w Brazylii (40%), Indonezji (20%), Indiach (15%), Europie (10%) i Kanadzie (7%), gdzie polityka wsparcia biopaliw staje się bardziej rygorystyczna w okresie prognozowania.
Całkowite zapotrzebowanie na biopaliwa w 2030 roku zostało skorygowane o 10% w górę w porównaniu z naszą ostatnią prognozą, co w dużej mierze odzwierciedla wzrost zapotrzebowania na paliwa transportowe w Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Indonezji i Indiach.
Kraje importujące paliwa transportowe netto na całym świecie w 2024 roku pokrywały średnio ponad 55% swojego zapotrzebowania na ropę naftową importem, w porównaniu z 60% w scenariuszu, w którym nie zużywano biopaliw.
W przypadku niektórych krajów wpływ stosowania biopaliw jest bardziej znaczący: na przykład Brazylia odnotowuje spadek zależności od importu o 24 punkty procentowe. W Indonezji, Indiach, Brazylii i Malezji (jednych z najszybciej rozwijających się rynków popytu na paliwa transportowe na świecie) rosnące wymagania dotyczące biopaliw ograniczają wzrost importu. W tych czterech krajach przewiduje się, że zależność od importu ropy naftowej wzrośnie zaledwie o 6% w latach 2024–2030, mimo że popyt na paliwa wzrośnie w tym okresie o 18%.
MAE prognozuje 20% spadek zużycia biodiesla i oleju napędowego odnawialnego w Stanach Zjednoczonych w 2025 roku (w porównaniu z 2024 rokiem), a produkcja spadnie o prawie 15%. W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie kilka zakładów zostało zamkniętych lub ich produkcja została ograniczona z powodu niepewności politycznej, niskich wartości kredytów i wyższych kosztów surowców.
MAE oczekuje, że do 2030 roku pojazdy elektryczne będą stanowić ponad 15% globalnego zasobu pojazdów, a energia elektryczna ze źródeł odnawialnych pokryje ponad połowę zapotrzebowania na energię elektryczną na kluczowych rynkach.
W Chinach do 2030 roku pojazdy elektryczne będą stanowić ponad jedną trzecią samochodów na drogach, ponieważ koszty pojazdów spadają, a infrastruktura ładowania jest stale rozwijana. Jednocześnie przewiduje się, że energia elektryczna ze źródeł odnawialnych będzie stanowić ponad połowę całkowitej produkcji energii elektrycznej w Chinach.
Prognoza wykorzystania wodoru niskoemisyjnego i paliw wodorowych w transporcie pozostaje podobna jak w roku ubiegłym. Zrewidowaliśmy jednak prognozę dotyczącą e-paliw w dół, ponieważ nie podjęto jeszcze ostatecznych decyzji inwestycyjnych (FID) dla projektów e-nafty w Unii Europejskiej w celu osiągnięcia celów ReFuelEU dla lotnictwa na 2030 rok.
Prognozuje się, że zapotrzebowanie na energię odnawialną w transporcie drogowym wzrośnie o ponad 2 EJ, osiągając 8% całkowitego zużycia energii w podsektorze drogowym do 2030 roku. Zużycie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w pojazdach elektrycznych stanowi ponad połowę tego wzrostu, koncentrując się głównie w Chinach i Europie, w miarę wzrostu produkcji energii odnawialnej i rozbudowy flot pojazdów elektrycznych.
