MAE: świetlana przyszłość biopaliw

Międzynarodowa Agencja Energetyczna przewiduje, że wraz ze wzrostem wykorzystania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, biopaliw ciekłych, biogazów oraz wodoru odnawialnego i paliw wodorowych, zużycie energii odnawialnej w transporcie wzrośnie o 50% do 2030 roku. Największy udział w tym wzroście (45%) będzie pochodzić z energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wykorzystywanej w pojazdach elektrycznych, zwłaszcza w Chinach i Europie.

Biopaliwa będą popularniejsze

Biopaliwa drogowe stanowią drugi co do wielkości udział (35%), ze znacznym wzrostem w Brazylii, Indonezji, Indiach i Malezji, wspieranym przez zaostrzenie przepisów i rosnące zapotrzebowanie na paliwo. Zużycie paliw lotniczych i morskich stanowi 10% wzrostu, głównie dzięki przepisom w Europie, a pozostałe 10% pochodzi z biometanu, wodoru odnawialnego i paliw wodorowych, przy czym aktywność koncentruje się w Stanach Zjednoczonych i Europie.

W ub.r. odnawialne paliwa pokrywały 4% zużycia, a ten odsetek zwiększy się o 2 pp. w 2030 roku, głównie za sprawą większej popularności ciężarówek elektrycznych, przewiduje MAE. Dla Europy udział wzrośnie z 6,2% do 11,5%.

Rekordowy udział ma odnawialne paliwo w Brazylii, w ub.r. sięgał on 25,4%, a wzrośnie do 38,1% w 2030 roku. Kraj zawdzięcza to popularności płynnych biopaliw jak benzyny z dodatkiem spirytusu oraz oleje napędowe wzbogacone głównie o oleje sojowe: 15% dodatku w tym roku i do 20% w 2030 roku, wynika z założeń ustawy o paliwach przyszłości. Bez wymogów prawnych paliwa kopalne byłby popularniejsze, ponieważ są tańsze od biopaliw.