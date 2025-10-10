Reklama

W ubiegłym roku rosły tylko przewozy pasażerskie

Spadający popyt i szybko rosnące koszty sprawiły, że rentowność branży transportowej zmalała w ubiegłym roku do jednego z najniższych poziomów.

Publikacja: 10.10.2025 11:31

W ubiegłym roku rosły tylko przewozy pasażerskie

Foto: GDDKiA/Krzysztof Nalewajko

Robert Przybylski

Przychody branży transportowej w Polsce wzrosły w 2024 roku o 0,5 proc. do 519,83 mld zł, oblicza GUS. Przeciętne zatrudnienie powiększyło się o 1 proc. do 719,4 tys. osób, a wynagrodzenie o blisko 27 proc. do 7,6 tys. zł. 

Podwyżki cen usług transportowych nie nadążały za rosnącymi kosztami; wynik finansowy brutto przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 49 osób był o 17,5 proc. mniejszy niż rok wcześniej i wyniósł 9,9 mld zł. 

Wynik netto zmalał o blisko 22 proc. do 7,5 mld zł, a razem z nim wskaźnik rentowności netto do 3,3 proc. z 4,3 proc. w 2023 roku. Jest to poziom porównywalny do 2019 roku (wskaźnik wyniósł wówczas 3,0 proc.), ale znacznie lepszy od zanotowanego w 2020 roku, gdy zmalał do 1,4 proc. 

W 2024 roku zmalały także o 8 proc. wpływ z podatku dochodowego do 2,3 mld zł. Jednak całkowite obciążenia podatkowe wzrosły o 17,4 proc. do 5,4 mld zł, oblicza GUS. 

Przewoźnicy ładunków

Przychody przewoźników ładunków sięgnęły 215,5 mld zł i były o 0,3 proc. wyższe od uzyskanych w 2023 roku. Na transport samochodowy przypadło 195,1 mld zł przychodów (2-procentowy wzrost), na kolejowy 10,6 mld zł, lotniczy 1,5 mld zł (15,4 proc. poprawy) i na rzeczny 0,7 mld zł. Transport morski zanotował 1,5 mld zł przychodu (36,4 proc. wzrostu), co wiązało się ze wzrostem stawek frachtu morskiego, zanotowanym w połowie minionego roku. Z danych GUS wynika, że w ub.r. zmalały przychody jedynie transportu kolejowego, o 3,6 proc. 

Praca przewozowa ogółem transportu ładunków zmalała w 2024 roku o 2,4 proc. w stosunku do 2023 roku, do 482,7 mld tkm. Transport kolejowy odnotował 5,3-procentowy spadek do 57,5 mld tkm, samochodowy zmalał o 2 proc. do 392,5 mld tkm. O 5,1 proc. zmalały przewozy morskie (do 18,7 mld tkm), zaś o 6,8 proc. powiększyła się praca transportu rurociągowego do 13,2 mld tkm. Transport lotniczy zwiększył pracę przewozową o 2,6 proc. do 0,4 mld tkm. 

W transporcie międzynarodowym praca przewozowa zaliczyła nawet głębszy spadek, sięgnął on 2,9 proc. do 293,4 mld tkm. I tym razem najgłębsze załamanie dotknęło transport kolejowy (5,9 proc.) oraz morski (o 5,3 proc.), gdy samochodowy zmalał o 2,8 proc. 

Przewoźnicy osób

Transport osobowy, w znacznej części dotowany z pieniędzy podatników, wyraźnie poprawił wyniki. Przychody przewoźników pasażerskich sięgnęły w 2024 roku 43,7 mld zł i były o 21,7 proc. większe od zanotowanych w 2023 roku. Na transport samochodowy przypadło 16,1 mld zł (wzrost o 19,3 proc.), lotniczy 15,5 mld zł (więcej o 32,5 proc.), kolejowy 11,1 mld zł (przychody wzrosły o 12,1 proc.). 

Praca przewozowa pasażerów ogółem wzrosła w 2024 roku o 8,4 proc. do 79,2 mld paskm. Największą dynamikę wzrostu zanotował transport samochodowy (10,9 proc.), kolejowy (10,1 proc.) oraz lotniczy (6,4 proc.). 

W przewozach międzynarodowych praca transportu samochodowego powiększyła się o 25,7 proc., kolejowego o 11,7 proc. A lotniczego o 6,5 proc. 

