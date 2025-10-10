W ubiegłym roku rosły tylko przewozy pasażerskie

Przychody branży transportowej w Polsce wzrosły w 2024 roku o 0,5 proc. do 519,83 mld zł, oblicza GUS. Przeciętne zatrudnienie powiększyło się o 1 proc. do 719,4 tys. osób, a wynagrodzenie o blisko 27 proc. do 7,6 tys. zł.

Podwyżki cen usług transportowych nie nadążały za rosnącymi kosztami; wynik finansowy brutto przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 49 osób był o 17,5 proc. mniejszy niż rok wcześniej i wyniósł 9,9 mld zł.

Wynik netto zmalał o blisko 22 proc. do 7,5 mld zł, a razem z nim wskaźnik rentowności netto do 3,3 proc. z 4,3 proc. w 2023 roku. Jest to poziom porównywalny do 2019 roku (wskaźnik wyniósł wówczas 3,0 proc.), ale znacznie lepszy od zanotowanego w 2020 roku, gdy zmalał do 1,4 proc.

W 2024 roku zmalały także o 8 proc. wpływ z podatku dochodowego do 2,3 mld zł. Jednak całkowite obciążenia podatkowe wzrosły o 17,4 proc. do 5,4 mld zł, oblicza GUS.