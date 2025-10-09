Europejscy producenci ciężarówek uzależnieni do Chin

Daimler Truck kupuje baterie u CATL, podobnie MAN i Scania. Akumulatory CATL są używane przez niemal wszystkich głównych producentów samochodów, w tym Teslę, Volkswagena, BMW, Nio, Xiaomi, Mercedesa-Benza, Forda i Geely. CATL ma niemal 38 proc. udziału w światowym rynku akumulatorów litowo-jonowych dla aut, drugi na liście BYD zdobył ponad 17 proc.

We wrześniu na targach motoryzacyjnych IAA w Monachium firma CATL ogłosiła strategię „W Europie, dla Europy”, podkreślając lokalizowanie produkcji akumulatorów, aby sprostać potrzebom europejskich klientów w miarę rozszerzania produkcji w Europie.

Wiedza zostanie w Chinach

Fabryka akumulatorów LFP firmy CATL w Saragossie w Hiszpanii, będąca wspólnym projektem z firmą Stellantis, ma rozpocząć działalność pod koniec 2026 roku. Zakład zajmie powierzchnię 100 boisk piłkarskich, a obie firmy zainwestują w niego 4,1 mld euro.

Financial Times (FT) poinformował 27 września, że ​​CATL sprowadzi 2000 pracowników z Chin do budowy zakładu, co wzbudziło obawy o konkurencyjność europejskich firm w branży akumulatorów.