WTO oczekuje spowolnienia dynamiki wzrostu światowego handlu towarami z 2,8% w 2024 roku do 2,4% w 2025 roku i zaledwie 0,5% w 2026 roku. Organizacja prognozuje wzrost globalnego PKB w tempie 2,7% w 2025 roku i 2,6% w przyszłym roku. Chociaż prognoza handlu towarami na 2025 rok została skorygowana w górę w stosunku do prognoz z kwietnia i sierpnia, obniżenie prognozy na 2026 rok wynika z efektu wzrostu taryf celnych, który przesunął się na 2026 rok, a niewielka poprawa odzwierciedla fakt, że część zapasów nagromadzonych na początku 2025 roku, zwłaszcza dóbr trwałego użytku, nie zostanie w pełni zachowana w przyszłym roku. – Jak podkreślono w raporcie, wzrost napędzają sztuczna inteligencja, półprzewodniki i urządzenia komunikacyjne. To dziedziny, w których innowacyjność i konkurencyjność mogą zapewnić ochronę – wskazuje główny inwestor w Family Office Sharon Mcduffie.
Wzrost światowych gospodarek napędzi technologia, więc branża transportowa (szczególnie transport morski) niewiele skorzysta na ożywieniu. Prognoza ekonomistów WTO dotycząca światowego handlu usługami komercyjnymi w ujęciu tonażowym została również zrewidowana, uwzględniając obecne prognozy dotyczące PKB i handlu towarami.
WTO spodziewa się spowolnienia wzrost eksportu usług z 6,8% w 2024 roku do 4,6% w 2025 roku i 4,4% w 2026 roku. Organizacja przyznaje, że szacunki są nieco lepsze niż prognoza z kwietnia, uwzględniająca wpływ taryf, ale nadal słabsze niż oczekiwano bez nowych taryf. Chociaż handel usługami nie podlega bezpośrednio taryfom, może on zostać dotknięty pośrednio poprzez powiązania z handlem towarami i produkcją.
Obniżona prognoza na rok 2025 odzwierciedla słabszy oczekiwany wzrost w sektorze transport (2,5%, w porównaniu z 4,5% w 2024 r.) i podróży (3,1%, w porównaniu z 11% w roku ubiegłym, ze względu na ożywienie gospodarcze po pandemii).
Wzrost w kategorii innych usług komercyjnych powinien być w 2025 roku tylko nieznacznie słabszy niż w 2024 r. (5,8% w porównaniu z 6,3%), ale usługi świadczone cyfrowo powinny być nieznacznie silniejsze (6,1% w porównaniu z 5,7%).
W 2026 roku przewiduje się wolniejszy wzrost w sektorze usług transportowych na poziomie 1,8%, co odzwierciedla pogarszające się perspektywy dla handlu towarami. Tymczasem wzrost w sektorze podróży powinien nieznacznie przyspieszyć do 4,4%, i może pozostać w większości stabilny w kategorii innych usług komercyjnych (5,1%) i usług świadczonych cyfrowo (5,6%).
WTO spodziewa się, że w 2025 roku Europa odnotuje najszybszy wzrost eksportu usług, a następnie Azja, Bliski Wschód i WNP. Ameryka Północna odnotuje umiarkowany wzrost, natomiast Ameryka Południowa i Środkowa oraz Karaiby i Afryka odnotują najwolniejszą ekspansję.
Prognozy na 2026 rok są mieszane: eksport usług z Azji i Afryki ma przyspieszyć, podczas gdy Europa, WNP i Bliski Wschód odnotują spowolnienie. W Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i Środkowej oraz na Karaibach wzrost eksportu usług utrzyma się na stabilnym poziomie.
