Marne perspektywy dla przewoźników ładunków

Amerykańskie cła zmrożą światowy handel. WTO prognozuje na przyszły rok niemrawy wzrost globalnej wymiany handlowej.

Publikacja: 08.10.2025 21:22

Foto: Baltic Hub

Robert Przybylski

WTO oczekuje spowolnienia dynamiki wzrostu światowego handlu towarami z 2,8% w 2024 roku do 2,4% w 2025 roku i zaledwie 0,5% w 2026 roku. Organizacja prognozuje wzrost globalnego PKB w tempie 2,7% w 2025 roku i 2,6% w przyszłym roku. Chociaż prognoza handlu towarami na 2025 rok została skorygowana w górę w stosunku do prognoz z kwietnia i sierpnia, obniżenie prognozy na 2026 rok wynika z efektu wzrostu taryf celnych, który przesunął się na 2026 rok, a niewielka poprawa odzwierciedla fakt, że część zapasów nagromadzonych na początku 2025 roku, zwłaszcza dóbr trwałego użytku, nie zostanie w pełni zachowana w przyszłym roku. – Jak podkreślono w raporcie, wzrost napędzają sztuczna inteligencja, półprzewodniki i urządzenia komunikacyjne. To dziedziny, w których innowacyjność i konkurencyjność mogą zapewnić ochronę – wskazuje główny inwestor w Family Office Sharon Mcduffie. 

Złe wieści dla transportu

Wzrost światowych gospodarek napędzi technologia, więc branża transportowa (szczególnie transport morski) niewiele skorzysta na ożywieniu. Prognoza ekonomistów WTO dotycząca światowego handlu usługami komercyjnymi w ujęciu tonażowym została również zrewidowana, uwzględniając obecne prognozy dotyczące PKB i handlu towarami. 

WTO spodziewa się spowolnienia wzrost eksportu usług z 6,8% w 2024 roku do 4,6% w 2025 roku i 4,4% w 2026 roku. Organizacja przyznaje, że szacunki są nieco lepsze niż prognoza z kwietnia, uwzględniająca wpływ taryf, ale nadal słabsze niż oczekiwano bez nowych taryf. Chociaż handel usługami nie podlega bezpośrednio taryfom, może on zostać dotknięty pośrednio poprzez powiązania z handlem towarami i produkcją.

Obniżona prognoza na rok 2025 odzwierciedla słabszy oczekiwany wzrost w sektorze transport (2,5%, w porównaniu z 4,5% w 2024 r.) i podróży (3,1%, w porównaniu z 11% w roku ubiegłym, ze względu na ożywienie gospodarcze po pandemii). 

Wzrost w kategorii innych usług komercyjnych powinien być w 2025 roku tylko nieznacznie słabszy niż w 2024 r. (5,8% w porównaniu z 6,3%), ale usługi świadczone cyfrowo powinny być nieznacznie silniejsze (6,1% w porównaniu z 5,7%). 

Przewoźnicy towarowi i pasażerscy

W 2026 roku przewiduje się wolniejszy wzrost w sektorze usług transportowych na poziomie 1,8%, co odzwierciedla pogarszające się perspektywy dla handlu towarami. Tymczasem wzrost w sektorze podróży powinien nieznacznie przyspieszyć do 4,4%, i może pozostać w większości stabilny w kategorii innych usług komercyjnych (5,1%) i usług świadczonych cyfrowo (5,6%).

WTO spodziewa się, że w 2025 roku Europa odnotuje najszybszy wzrost eksportu usług, a następnie Azja, Bliski Wschód i WNP. Ameryka Północna odnotuje umiarkowany wzrost, natomiast Ameryka Południowa i Środkowa oraz Karaiby i Afryka odnotują najwolniejszą ekspansję. 

Prognozy na 2026 rok są mieszane: eksport usług z Azji i Afryki ma przyspieszyć, podczas gdy Europa, WNP i Bliski Wschód odnotują spowolnienie. W Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i Środkowej oraz na Karaibach wzrost eksportu usług utrzyma się na stabilnym poziomie. 

Źródło: rp.pl

Transport Transport Kolejowy Transport Lotniczy Transport Morski Organizacje Światowa Organizacja Handlu (WTO) Gospodarka Makroekonomia Koniunktura gospodarcza PMI

