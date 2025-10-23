Zmaleją rekordowe ceny wielkich masowców

Aktualizacja: 24.10.2025 00:11 Publikacja: 23.10.2025 17:38
Masowiec Cape Elise klasy capesize zwodowany w 2005 roku.
Foto: dave souza/Wikipedia
Wskaźnik suchych ładunków masowych Baltic Exchange, który śledzi stawki dla statków przewożących towary suche, w środę nieznacznie się zmienił i wyniósł 2092 punkty. Jest to o jedną trzecią więcej niż rok temu.
Wskaźnik dla statków typu panamax, zazwyczaj przewożących 60 000–70 000 ton węgla lub zboża, wzrósł dwunasty dzień z rzędu o 2,5% do ponad miesięcznego maksimum na poziomie 1904 punktów.
Wskaźnik dla statków typu capesize przewożących 150 000 ton ładunków, takich jak ruda żelaza i węgiel, przerwał czterodniową passę wzrostów, spadając o około 0,8% do 3159 punktów.
Analitycy Intermodal przyznali, że rynek statków typu capesize był szczególnie niespokojny. „Niedawno ogłoszone przez Chiny opłaty portowe dla statków powiązanych ze Stanami Zjednoczonymi początkowo wywołały wzrostowe oczekiwania, ale nastroje uległy zmianie, gdy wyjaśniono kwestie wyjątków dla statków zbudowanych w Chinach” – tłumaczą pracownicy Intermodal.
Także Veson Nautical notuje wysoki popyt na statki. – Zyski z czarterów czasowych osiągnęły najwyższy poziom od października 2024 roku, a stawki capesize'ów przewodziły wzrostowi – zauważa analityk Veson Nautical Rebecca Galanopoulos Jones.
Wskazuje, że wyceny pięcioletnich capesize'ów o nośności 180 000 DWT wzrosły w tym roku o 23% od początku roku do 67,73 mln dol. – To najwyższe poziomy od października 2008 roku – podkreśla Galanopoulos Jones.
Zwraca uwagę na rozbieżność między wartościami aktywów, a stawkami z wynajmu. – Podczas gdy wartości statków rosną, obraz zysków z wynajmu jest bardziej umiarkowany. Na początku roku stawka dzierżawy wynosiła 17 432 dol./dzień i w połowie października wzrosła do 23 067 dol./dzień. jest przyzwoity wzrost o 33%, ale nie do końca odpowiadający dynamice cen aktywów – porównuje analityk Veson Nautical.
Wyjaśnieniem może być raportowany przez AXSData gwałtowny spadek przewozów węgla energetycznego, spowodowany malejącym transportem dalekodystansowych z RPA, Kolumbii i Rosji do Azji i Europy.
Wynika on ze wzrostu wydobycia węgla w chinach oraz Indiach. Chiny zmniejszyły import o 14,5% do 262,7 mln ton, Indie o 5,1% do 127,1 mln ton, a łącznie od stycznia do września globalne zużycie węgla energetycznego wyniosło łącznie ok. 722,6 mln ton, o 5,3% mniej rok do roku.
Wzrost importu węgla w regionach poza Azją wyniósł ok. 5–6%, co pomogło ustabilizować sytuację, ocenia ASXData. Niezmienny jest również tonaż przewożonej drogą morską rudy żelaza, który sięgnął 1,247 mld ton (praktycznie tyle samo co rok wcześniej). Ruda pochodzi z Australii oraz Brazylii (oba kraje stanowią 77,98% podaży), odbiorcami są Chiny (74,28% globalnego popytu).
Pomimo malejącego zapotrzebowania Chin na transport, tamtejsi nabywcy utrzymali znaczącą obecność na rynku Capesize, odpowiadając w tym roku za nieco ponad jedną czwartą zakupów.
Aktywność transakcyjna osiągnęła szczyt w lutym, kiedy sprzedano 22 statki, co stanowiło najbardziej intensywny miesiąc w roku, choć od tego czasu rynek utrzymuje stały podobną liczbę transakcji. Średni wiek sprzedanych statków wynosi 14 lat, podlicza Veson Nautical.
Zaznacza, że również nieznacznie spadły zamówienia na nowe statki, o 5% do 64 jednostek.
Źródło: rp.pl
