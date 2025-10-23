Zmaleją rekordowe ceny wielkich masowców

Wskaźnik suchych ładunków masowych Baltic Exchange, który śledzi stawki dla statków przewożących towary suche, w środę nieznacznie się zmienił i wyniósł 2092 punkty. Jest to o jedną trzecią więcej niż rok temu.

Wskaźnik dla statków typu panamax, zazwyczaj przewożących 60 000–70 000 ton węgla lub zboża, wzrósł dwunasty dzień z rzędu o 2,5% do ponad miesięcznego maksimum na poziomie 1904 punktów.

Wskaźnik dla statków typu capesize przewożących 150 000 ton ładunków, takich jak ruda żelaza i węgiel, przerwał czterodniową passę wzrostów, spadając o około 0,8% do 3159 punktów.

Analitycy Intermodal przyznali, że rynek statków typu capesize był szczególnie niespokojny. „Niedawno ogłoszone przez Chiny opłaty portowe dla statków powiązanych ze Stanami Zjednoczonymi początkowo wywołały wzrostowe oczekiwania, ale nastroje uległy zmianie, gdy wyjaśniono kwestie wyjątków dla statków zbudowanych w Chinach” – tłumaczą pracownicy Intermodal.