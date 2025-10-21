Reklama

Nova Post bramą na Ukrainę

Firmy logistyczne jak Nova Post mogą ułatwić polskim sklepom e-handlu ekspansję na rynek ukraiński.

Publikacja: 21.10.2025 16:59

Nova Post bramą na Ukrainę

Foto: Nova Post

Robert Przybylski

Rynek przesyłek międzynarodowych przyciąga graczy logistycznych. Są to zarówno brokerzy, oferujący pod jednym adresem usługi wielu kurierów, a także firmy kurierskie. Na przesyłkach międzynarodowych potęgę zbudowały m.in. UPS, FedEx i DHL Express. 

Bezpośrednio współpracują z największymi nadawcami, mniejsi muszą integrować się z pomocą pośredników. 

Z badania eBay wynika, że 68 proc. polskich sklepów rozwija się od dekady za granicą. Wśród nich 82 proc. wybrało Niemcy, 68 proc. Czechy i 48 proc. Holandię. W czasach, gdy ponad połowa przedsiębiorstw handlowych prognozuje spadek sprzedaży (badanie EFL), atrakcyjną alternatywą może być Ukraina. 

W przypadku eksportu na Ukrainę, ciekawą ofertę ma Nova Post, lider tamtejszego rynku kurierskiego, który tylko w 2024 roku dostarczył 480 mln przesyłek. – Nova Post Polska jest otwarty na współpracę z małymi i średnimi sklepami internetowymi w Polsce. Dla nas to atrakcyjny rynek, liczący 50 tys. podmiotów – zauważa CEO Nova Post Jakub Karoń. 

Już w połowie 2024 roku liczba transakcji sprzedażowych polskich e-sklepów wzrosła na Ukrainie o 59 proc., wynika z danych IdoSell. 

Wszechstronna pomoc

Operator kurierski Nova Post zintegrował się z platformami Shopify oraz Baselinker (teraz znanym jako Base.com), co pozwala małej i średniej wielkości sklepom wejść na nowy rynek i zrobić to przy atrakcyjnych kosztach. – Możemy być bramą i przewodnikiem dla polskich firm e-handlu na Ukrainie. Szczególnie interesuje nas rozbudowa obsługi klientów w kanale B2C z Polski na Ukrainę – przyznaje CEO Nova Post Polska Jakub Karoń. – Mamy bardzo wysoką jakość dostaw i jako jedyni w Polsce wypłacamy zwrot 100 proc. wartości przesyłki w razie jej zniszczenia bez względu na ubezpieczenie. Pieniądze przelewamy w kilka dni, a nie kilka miesięcy – podkreśla Karoń. 

Manager działu sprzedaży Nova Post Polska Vladyslav Franczuk dodaje, że wybór integrowanych platform wynikał z przeprowadzonego w 2024 roku badania dużych polskich e-sklepów. – Kluczowa okazała się integracja z Baselinker i Shopify. Ok. 60 proc. polskich e-sklepów ma integrację z Baselinker. My także szukamy efektywnej oferty, aby nie obciążać sklepów kosztami integracji API – zaznacza Franczuk. 

Integracja z Baselinker i Shopify już działa na razie tylko w kierunku Ukrainy oraz do Europy Zachodniej. Manager działu sprzedaży przyznaje, że trudno dotrzeć do świadomości klientów z informacją o ofercie wysyłki krajowej i międzynarodowej. – Mamy nadzieję na obsługę eksportu na Ukrainę i także do krajów Europy Zachodniej. Doręczenia z Polski do Berlina odbywają się w standardzie D+1, podobnie jak do Wilna i Pragi – wymienia Franczuk. 

Nova Post ma własną agencję celną w Polsce jak i na Ukrainie. – Przesyłki o wartości do 150 euro nie płacą cała i VAT. Powyżej tej sumy należność za cło i VAT sięgają ok. 30 proc.  wartości i oba podatki można opłacić w oddziale NP lub aplikacji – tłumaczy Franczuk. 

Nova Post proponuje również transoceaniczne wysyłki do USA. – Przesyłki lotnicze do USA dostarczamy według incoterms w formule DDP, w której przesyłka jest doręczona odbiorcy już po ocleniu. Większość konkurentów dostarcza w formule DAP – czyli klient płaci cło od przesyłki – podkreśla CEO Nova Post Polska. 

Integracja pomoże ominąć bariery

Z badania Alsendo wynika, że głównymi barierami we wdrożeniu nowych technologii są wysokie koszty (47 proc. ankietowanych), zbyt mała skala działalności (41 proc.) i brak zasobów (33 proc.). Wiceprezes Last Mile Experts Mirek Gral przyznaje, że umowy z pośrednikami usług kurierskich to najwygodniejsze dla MSP poszerzenie zasięgu. – Powód jest prozaicznie prosty, małe firmy nie są w stanie wynegocjować relatywnie niskich stawek za usługi kurierskie, w przeciwieństwie do integratorów, którzy generują duże wolumeny przesyłek na rynku – wyjaśnia Gral. 

Współpraca e-sklepów z operatorami działającymi na zagranicznych rynkach pozwala pośrednikom szybko i bezpiecznie poszerzyć ofertę, bez konieczności inwestowania w lokalną infrastrukturę czy budowanie własnych sieci logistycznych. – To wygodne rozwiązanie zarówno dla nich, jak i dla e-sklepów, które dzięki temu mogą oferować klientom za granicą sprawną i konkurencyjną dostawę – tłumaczy prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Arkadiusz Kawa. 

 

