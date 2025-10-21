Nova Post bramą na Ukrainę

Już w połowie 2024 roku liczba transakcji sprzedażowych polskich e-sklepów wzrosła na Ukrainie o 59 proc., wynika z danych IdoSell.

Wszechstronna pomoc

Operator kurierski Nova Post zintegrował się z platformami Shopify oraz Baselinker (teraz znanym jako Base.com), co pozwala małej i średniej wielkości sklepom wejść na nowy rynek i zrobić to przy atrakcyjnych kosztach. – Możemy być bramą i przewodnikiem dla polskich firm e-handlu na Ukrainie. Szczególnie interesuje nas rozbudowa obsługi klientów w kanale B2C z Polski na Ukrainę – przyznaje CEO Nova Post Polska Jakub Karoń. – Mamy bardzo wysoką jakość dostaw i jako jedyni w Polsce wypłacamy zwrot 100 proc. wartości przesyłki w razie jej zniszczenia bez względu na ubezpieczenie. Pieniądze przelewamy w kilka dni, a nie kilka miesięcy – podkreśla Karoń.

Manager działu sprzedaży Nova Post Polska Vladyslav Franczuk dodaje, że wybór integrowanych platform wynikał z przeprowadzonego w 2024 roku badania dużych polskich e-sklepów. – Kluczowa okazała się integracja z Baselinker i Shopify. Ok. 60 proc. polskich e-sklepów ma integrację z Baselinker. My także szukamy efektywnej oferty, aby nie obciążać sklepów kosztami integracji API – zaznacza Franczuk.

Integracja z Baselinker i Shopify już działa na razie tylko w kierunku Ukrainy oraz do Europy Zachodniej. Manager działu sprzedaży przyznaje, że trudno dotrzeć do świadomości klientów z informacją o ofercie wysyłki krajowej i międzynarodowej. – Mamy nadzieję na obsługę eksportu na Ukrainę i także do krajów Europy Zachodniej. Doręczenia z Polski do Berlina odbywają się w standardzie D+1, podobnie jak do Wilna i Pragi – wymienia Franczuk.

Nova Post ma własną agencję celną w Polsce jak i na Ukrainie. – Przesyłki o wartości do 150 euro nie płacą cała i VAT. Powyżej tej sumy należność za cło i VAT sięgają ok. 30 proc. wartości i oba podatki można opłacić w oddziale NP lub aplikacji – tłumaczy Franczuk.