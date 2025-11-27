Kompleksowa obsługa klienta

Aktualizacja: 27.11.2025 20:52 Publikacja: 27.11.2025 08:54
W wielu przypadkach stały się już standardem – zauważa Associate Partner, Dział Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, AXI IMMO Wojciech Waryś.
Zgadza się z nim prof. UEP i prezes Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Arkadiusz Kawa, który przypomina, że jeszcze kilka lat temu traktowano je jako dodatek, na który decydowały się duże i świadome korzyści firmy. – Dziś są faktycznym wyróżnikiem konkurencyjnym i coraz częściej to właśnie one decydują o tym, czy operator w ogóle zostanie zaproszony do rozmów przetargowych. Rynek wyraźnie przesunął akcent z prostego magazynowania czy transportu na kompleksową obsługę procesów klienta – zaznacza prof. UEP.
Natomiast szef sprzedaży 7R Damian Kołata jest przekonany, że w perspektywie najbliższych lat centra VAS nie będą uzupełnieniem rynku, lecz staną się integralną częścią horyzontalnego łańcucha dostaw, podobnie jak kilkanaście lat temu usługi typu fulfillment.
Waryś dodaje, że coraz większa popularność usług dodanych (VAS) w logistyce odzwierciedla się przede wszystkim w budowaniu oferty powierzchni magazynowej dla klientów. Dla kilku branż, jak e-commerce, retail, FMCG, wydawnictwa, farmacja, kosmetyki, elektronika, oferta jest obowiązkowo rozszerzona o dodatkowe usługi. – Dla deweloperów zatem – z punktu widzenia planowania infrastruktury – oznacza to konieczność przewidywania zapotrzebowania na powierzchnię i jej odpowiednie wyposażenie – zaznacza Waryś.
Waryś wskazuje, że magazyn przestaje być tylko miejscem składowania. – Staje się centrum operacyjnym, w którym realizowane są procesy zwiększające wartość produktu i budujące przewagę konkurencyjną operatora. Coraz częściej VAS oznacza zatem rozszerzenie podstawowych funkcji magazynu o procesy, takie jak pakowanie, etykietowanie, przepakowywanie, woreczkowanie, co-packing czy montaż zestawów promocyjnych. Potrzebna jest powierzchnia pod np. stoły i urządzenia do przepakowywania, tworzenia zestawów promocyjnych czy personalizacji produktów. W praktyce oznacza to konieczność wydzielenia dodatkowych stref w magazynie – opisuje przedstawiciel AXI IMMO.
Rosnące znaczenie usług o wartości dodanej widać również w tym, jak zmieniły się wymagania kontraktowe. – W wielu branżach brak takich usług realnie eliminuje operatora z gry. Klienci szukają partnerów, którzy nie tylko przewiozą i przechowają towar, ale będą w stanie przejąć część operacji, odciążając ich. Z punktu widzenia odbiorców to właśnie VAS jest sposobem budowania elastyczności. W warunkach niestabilnego popytu, rosnącej sezonowości czy presji na szybkość reakcji trudno wyobrazić sobie współpracę bez możliwości dokładania dodatkowych procesów, przesuwania zasobów, zwiększania mocy przerobowych lub realizowania krótkoseryjnych działań tuż przed wysyłką – podkreśla Kawa.
Logistycy przyznają, że usługi dodane są częścią nierozłączną logistyki kontraktowej. – To branżowy standard, którego realizowanie stało się integralną częścią usług świadczonych przez operatora logistycznego– zauważa Value-Added Services Director w Raben Logistics Polska Marek Styszyński. – Kilka lat temu dostrzegliśmy stały, rosnący popyt na usługi dodane. Wówczas zaczęliśmy postrzegać je nie tylko jako modny dodatek do usług magazynowania, lecz jako jeden z fundamentów logistyki kontraktowej – tłumaczy Styszyński.
Wspomina, że zauważalna była potrzeba dostosowania infrastruktury w magazynach oraz rozwój kompetencji w tym zakresie. Te elementy stały się bazą do realizacji długofalowej strategii rozwoju usług dodanych.
Względy marketingowe, wymagania prawno-regulacyjne oraz potrzeby logistyczno-operacyjne powodują konieczność ciągłego dostosowywania nie tylko samych produktów naszych partnerów, lecz także ich opakowań. Zdobyte doświadczenia oraz szeroka współpraca z wyspecjalizowanymi firmami z branży opakowaniowej umożliwiają nam kompleksowe wspieranie klientów również w tym obszarze. Wykorzystując naszą wiedzę, już na etapie projektowania opakowania uwzględniamy jego ergonomię oraz czasochłonność procesów co-packingu. Takie podejście przynosi wymierne korzyści – pozwala ograniczać koszty pakowania przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalności i wysokiej jakości nowego opakowania. Naszym celem w realizacji usług dodanych jest dostarczenie partnerom pełnego serwisu: od projektu opakowania, przez proces pakowania, aż po dostawę do ostatecznego odbiorcy – wskazuje Styszyński.
Trend rozwojowy w zakresie usług dodatkowych rozwija się od wielu lat. Cały czas dochodzą nowe usługi. – Można oczekiwać, że ich zakres będzie się zwiększał. W najbliższych latach to właśnie w tym obszarze pojawi się najwięcej innowacji – od procesów personalizacji i zaawansowanych operacji logistycznych, po wykorzystanie narzędzi data-driven, robotyki i automatyki w drobnych przeróbkach, sortowaniu czy kontroli jakości. Jednocześnie rosnący udział usług związanych z obiegiem zamkniętym oraz logistyką zwrotną sprawi, że VAS-y staną się naturalnym przedłużeniem produkcji, a nie tylko dodatkiem do logistyki – przekonuje Kawa.
Powściągliwy w ogłaszaniu powszechnej automatyzacji usług VAS jest przedstawiciel Raben. – W ramach tych usług nadal kilkadziesiąt procent aktywności związanych jest z pracą manualną, ze względu na brak powtarzalności, dynamikę zmiany oraz krótką seryjność promocyjną. Skupiamy się na pełnej automatyzacji wyłącznie tam, gdzie ma to uzasadnienie i niesie realną korzyść dla nas oraz naszych partnerów. Elastyczność oraz możliwość dostosowania do zmian jest siłą napędową rozwoju usług dodanych i niezbędnym jest, aby świadomie łączyć to ze wdrażaną automatyką – zapewnia Styszyński.
Portfolio usług dodanych w Rabenie opiera się również na aktywnościach związanych z obszarem fulfillmentu i omnichanel. Rozwijając nasze systemy operacyjne, wspieramy naszych klientów w budowaniu przewagi konkurencyjnej i dostosowania się do zmieniających się kanałów sprzedaży. Pełen zakres świadczonych usług logistyki kontraktowej powoduje ciągły rozwój oraz rozszerza i skaluje naszą ofertę – przyznaje Styszyński.
Dla usług dodanych obszarem wzrostu stanie się e-handel. – Fulfillment to nie tylko magazynowanie, kompletacja, pakowanie, przygotowanie do wysyłki i zwroty, ale szereg usług dodatkowych, jak sesje zdjęciowe produktów, odświeżanie zwróconych produktów, personalizacja wysyłek itp. Z uwagi na to, że e-commerce ma coraz większy udział w handlu w ogóle, wielu operatorów logistycznych „weszło” w ten obszar działalności – zaznacza Kawa.
Usługi dodane są nieodzowne przy zwrotach, z których największa część dotyczy branży odzieżowej. – Z perspektywy operacyjnej i infrastrukturalnej oznacza to konieczność uruchamiania wyspecjalizowanych procesów obsługi odzieży pochodzącej z re-commerce, refurbishmentu i recyklingu. Branża modowa stoi więc niezaprzeczalnie przed koniecznością budowania zaplecza logistycznego, które potrafi zapewnić jakość, standaryzację i skalowalność tych usług, ale i działać zgodnie z prawem (np. recykling i regulacje dot. zarządzania odpadami) – wskazuje Kołata.
Komentarz partnera publikacji
Marek Styszyński Value-Added Services Director w Raben Logistics Polska
Rynek usług dodanych ewoluuje dziś w kierunku rozwiązań projektowanych end-to-end, a nie jedynie wykonywania samej operacji pakowania. Projekty zaczynamy od co-designu, czyli wspólnego z klientem projektowania całego procesu od koncepcji opakowania i strategii ekspozycji aż po dostawę do sieci handlowej. To dziś jeden z najważniejszych elementów VAS, bo pozwala przewidzieć i wyeliminować przyszłe problemy, jeszcze zanim pojawią się na produkcji.
Współpracując z klientami, widzimy, że nawet detale konstrukcyjne mają realny wpływ na czas realizacji i końcowe koszty. Co-design pozwala zoptymalizować liczbę ruchów, uprościć konfigurację zestawów, zmniejszyć liczbę etapów, a w konsekwencji – ograniczyć zbędne roboczogodziny i zapobiec błędom, które w skali tysięcy palet mogą oznaczać ogromne straty. Wiele sieci handlowych ma dziś specyficzne wymagania dotyczące standów czy displayów, a właściwe zaprojektowanie opakowania jest kluczowe, by produkt dotarł do sklepu w nieuszkodzonej, atrakcyjnej formie. To właśnie na etapie projektowym zapadają decyzje, które decydują o jakości i stabilności gotowego rozwiązania.
Równocześnie zmienia się dynamika sezonów. Kiedyś główny szczyt dotyczył Bożego Narodzenia, dziś mamy piki praktycznie co dwa–trzy miesiące: od Wielkanocy i walentynek, przez sezon letni, po Dzień Zwierząt czy Wszystkich Świętych. Każdy z nich wymaga innego podejścia, sposobu pakowania i przygotowania procesów. Dlatego tak ważne jest, aby organizacja była skalowalna i elastyczna – nie tylko powierzchniowo, ale przede wszystkim koncepcyjnie.
W Rabenie od lat rozwijamy podejście oparte na danych. Systemy wdrożone w ostatnich latach pozwalają nam planować procesy precyzyjnie, „na sucho”, zanim trafią na halę. Dzięki temu unikamy powielania błędów, szybciej przygotowujemy nowe konfiguracje i możemy skuteczniej podpowiadać klientom rozwiązania, które naprawdę wpływają na koszt i jakość.
Najważniejsze jest jednak to, aby być dla klienta partnerem, który potrafi szybko zaadaptować się do zmieniającej się strategii sprzedażowej – niezależnie od branży, kraju czy sezonu. Właśnie dlatego rozwijamy i postrzegamy VAS jako produkt, który ma nas wyróżniać, a nie dodatek do świadczonej usługi.
