Kompleksowa obsługa klienta

Konieczny element oferty

Waryś wskazuje, że magazyn przestaje być tylko miejscem składowania. – Staje się centrum operacyjnym, w którym realizowane są procesy zwiększające wartość produktu i budujące przewagę konkurencyjną operatora. Coraz częściej VAS oznacza zatem rozszerzenie podstawowych funkcji magazynu o procesy, takie jak pakowanie, etykietowanie, przepakowywanie, woreczkowanie, co-packing czy montaż zestawów promocyjnych. Potrzebna jest powierzchnia pod np. stoły i urządzenia do przepakowywania, tworzenia zestawów promocyjnych czy personalizacji produktów. W praktyce oznacza to konieczność wydzielenia dodatkowych stref w magazynie – opisuje przedstawiciel AXI IMMO.

Czytaj więcej Szynowy Orlen Kolej zwiększy o blisko połowę możliwości transportowe Spółka Orlen Kolej podpisała wartą ponad 800 mln zł umowę na dostawę 40 nowych lokomotyw Newagu i...

Rosnące znaczenie usług o wartości dodanej widać również w tym, jak zmieniły się wymagania kontraktowe. – W wielu branżach brak takich usług realnie eliminuje operatora z gry. Klienci szukają partnerów, którzy nie tylko przewiozą i przechowają towar, ale będą w stanie przejąć część operacji, odciążając ich. Z punktu widzenia odbiorców to właśnie VAS jest sposobem budowania elastyczności. W warunkach niestabilnego popytu, rosnącej sezonowości czy presji na szybkość reakcji trudno wyobrazić sobie współpracę bez możliwości dokładania dodatkowych procesów, przesuwania zasobów, zwiększania mocy przerobowych lub realizowania krótkoseryjnych działań tuż przed wysyłką – podkreśla Kawa.

Logistycy przyznają, że usługi dodane są częścią nierozłączną logistyki kontraktowej. – To branżowy standard, którego realizowanie stało się integralną częścią usług świadczonych przez operatora logistycznego– zauważa Value-Added Services Director w Raben Logistics Polska Marek Styszyński. – Kilka lat temu dostrzegliśmy stały, rosnący popyt na usługi dodane. Wówczas zaczęliśmy postrzegać je nie tylko jako modny dodatek do usług magazynowania, lecz jako jeden z fundamentów logistyki kontraktowej – tłumaczy Styszyński.

Wspomina, że zauważalna była potrzeba dostosowania infrastruktury w magazynach oraz rozwój kompetencji w tym zakresie. Te elementy stały się bazą do realizacji długofalowej strategii rozwoju usług dodanych.

Automatyzacja

Względy marketingowe, wymagania prawno-regulacyjne oraz potrzeby logistyczno-operacyjne powodują konieczność ciągłego dostosowywania nie tylko samych produktów naszych partnerów, lecz także ich opakowań. Zdobyte doświadczenia oraz szeroka współpraca z wyspecjalizowanymi firmami z branży opakowaniowej umożliwiają nam kompleksowe wspieranie klientów również w tym obszarze. Wykorzystując naszą wiedzę, już na etapie projektowania opakowania uwzględniamy jego ergonomię oraz czasochłonność procesów co-packingu. Takie podejście przynosi wymierne korzyści – pozwala ograniczać koszty pakowania przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalności i wysokiej jakości nowego opakowania. Naszym celem w realizacji usług dodanych jest dostarczenie partnerom pełnego serwisu: od projektu opakowania, przez proces pakowania, aż po dostawę do ostatecznego odbiorcy – wskazuje Styszyński.