Reklama

Polskie firmy logistyczne już konkurują z chińskimi

Chińskie platformy sprzedaży internetowej wchodzą do Europy z własną logistyką i stają się groźnym konkurentem dla polskich firm logistycznych.

Publikacja: 12.12.2025 17:11

Polskie firmy logistyczne już konkurują z chińskimi

Foto: Robert Przybylski

Robert Przybylski

Największym wyzwaniem dla polskiego rynku e-commerce staje się rosnąca presja zagranicznych platform – uważa Bartosz Wójcik, Insights & Marketing Expert, Gemius w najnowszym raporcie o rynku e-commerce. 

Przyznaje, że Allegro nadal dominuje pod względem znajomości marki (znajomość spontaniczna na poziomie 86%), ale Temu, jeszcze niedawno „nowy gracz” na rynku, znalazł się na drugim miejscu, z 32% wskazań. – Jako pierwszą markę Temu wymieniło 4% badanych. Dla porównania, w poprzednim roku wyniki azjatyckiego marketplace’u kształtowały się na poziomie 20% (ToM 2%) – porównuje Wójcik. 

Platforma z własnym magazynem

Także Ivan Kovalov, Ecommerce Manager (WPP Media), Grupa Robocza E-commerce i Retail Media IAB Polska przyznaje, że Temu uczyniło w 2025 roku największy skok i zdobyło 32% spontanicznej znajomości, awansując na drugie miejsce w umysłach Polaków. – Platforma realnie kanibalizuje pamięć o AliExpress (12%) i dociera do użytkowników intensywną komunikacją oraz ostro konkurencyjną ofertą. Amazon utrzymuje równy poziom recall w grupach wiekowych (20%), ale nie przyspiesza. OLX broni podium (30%), choć w segmencie produktów używanych dynamikę przejmuje Vinted – zauważa Kovalov. 

Czytaj więcej

Waldemar Hlebowicz
Materiał Promocyjny
Chcemy nadal rozwijać się szybciej niż rynek

Prezes zarządu Fulfilio Arkadiusz Filipowski wylicza, że chińskie platformy (AliExpress, Temu, Shein, JD itp.) coraz szybciej budują własne magazyny i centra fulfillment w Europie, m.in. w Belgii (hub Cainiao w Liège) oraz w Polsce. – Dzięki temu łączą w jednym ręku wolumen produkcyjny z Chin, międzykontynentalny fracht, europejskie magazyny i systemy ostatniej mili, co pozwala im optymalizować koszty i czas dostaw w skali całego kontynentu, a nie pojedynczego kraju.​ Platformy te dysponują własną technologią do zarządzania sprzedażą, ceną, zapasem i logistyką, co umożliwia agresywną politykę rabatową oraz subsydiowanie części kosztów dostawy z marży na towarze lub z budżetów marketingowych. Przy bardzo dużych wolumenach uzyskują niższe stawki na frachcie i sortowaniu niż lokalne sklepy, co jeszcze pogłębia ich przewagę kosztową – alarmuje Filipowski.​ – W takim modelu trudno mówić o równej konkurencji – przyznaje. 

Reklama
Reklama

Podkreśla, że polska logistyka jest bardzo konkurencyjna i często przewyższa efektywnością rozwiązania budowane przez pojedyncze sklepy na rynkach zachodnich w modelu „magazyn w Polsce + partner fulfillment + europejscy przewoźnicy”. – Wykorzystywany jest przez firmy, które nie są częścią chińskich marketplace’ów i zapewnia najlepszy stosunek ceny do czasu dostawy, szczególnie w cross‑border e‑commerce w regionie – przekonuje Filipowski. 

Dodatkowe cła

Uważa, że regulacje dyskutowane w UE, m.in. dodatkowe opłaty od przesyłek spoza Unii i promowanie konsolidacji w magazynach na terenie UE, mogą częściowo ograniczyć przewagę modeli opartych na bezpośredniej wysyłce z Chin, wzmacniając rolę europejskiej infrastruktury logistycznej.​ – Decyzja Rady UE o likwidacji progu zwolnienia celnego do 150 euro to jedna z najbardziej znaczących zmian w europejskim handlu internetowym od dekady. Zmiana nie zatrzyma handlu z Chinami, ale go uporządkuje i spowoduje krótkofalowo większe koszty. Konsument zapłaci więcej i być może zacznie kupować rzadziej, wybierając produkty bardziej potrzebne lub wartościowe. Unia natomiast w końcu dostosuje system celny do rzeczywistości, która już dawno wymknęła się z definicji „małej paczki”. Długofalowo rynek powinien być bardziej stabilny i konkurencyjny – przypuszcza Arkadiusz Kawa, prof. UEP i prezes Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 

Czytaj więcej

Choć słabsze finansowo, firmy wymieniają tabor
Drogowy
Choć słabsze finansowo, firmy wymieniają tabor

Dodatkowe cła mogą jednak nie rozwiązać problemu nierównej konkurencji. – Od wielu lat mówi się o celowym zaniżaniu wartości produktów eksportowanych z Chin, nie tylko do Europy, ale też i na inne rynki światowe. Według dostępnych informacji jest to efektem subsydiowania producentów oraz eksporterów przez rząd Chin. Jeżeli ten proceder będzie dalej kontynuowany to wprowadzenie obostrzeń oczywiście będzie zauważalne, ale w dalszym ciągu trudno będzie walczyć z niską wartością celna towarów. Co więcej służby celne będą miały więcej pracy, gdyż kwestionując wartość celną towarów rozpoczynają proces administracyjny, który jest kosztowny zarówno dla służb jak i spedytorów obsługujących tego typu towary – przestrzega wiceprezes Last Mile Experts Mirek Gral. 

 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Chiny Handel Firmy Allegro rynek przesyłek kurierskich Arkadiusz Kawa AliExpress OLX Last Mile Experts Vinted Mirek Gral Temu Shein Gemius Fulfilio
Waldemar Hlebowicz
Materiał Promocyjny
Chcemy nadal rozwijać się szybciej niż rynek
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
Materiał Promocyjny
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
ORLEN Paczka goni konkurencję i wzmacnia zaplecze logistyczne
Produkty i Usługi
ORLEN Paczka goni konkurencję i wzmacnia zaplecze logistyczne
Europa na rozdrożu: kto wygra, a kogo zmiecie rewolucja w automatach paczkowych?
Produkty i Usługi
Europa na rozdrożu: kto wygra, a kogo zmiecie rewolucja w automatach paczkowych?
Kurierzy prężą muskuły przed szczytem paczkowym
Produkty i Usługi
Kurierzy prężą muskuły przed szczytem paczkowym
Jak producent okien dachowych wpisał się w polską gospodarkę
Materiał Promocyjny
Jak producent okien dachowych wpisał się w polską gospodarkę
Zamrożone urlopy, czyli szczyt paczkowy
Produkty i Usługi
Zamrożone urlopy, czyli szczyt paczkowy
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama