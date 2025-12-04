Europa na rozdrożu: kto wygra, a kogo zmiecie rewolucja w automatach paczkowych?

Aktualizacja: 04.12.2025 14:23 Publikacja: 04.12.2025 12:30
W Europie automaty paczkowe przestały być ciekawostką i stały się krytycznym elementem krajowej infrastruktury logistycznej. Coraz więcej przewoźników dostrzega, że strategia OOH (dostawa paczek poza domem) staje się warunkiem przetrwania na tym rynku. – Przyszłość będzie wymagała znacznie ściślejszej współpracy producentów automatów i operatorów. Tylko wtedy następna generacja automatów paczkowych i doświadczenia klientów sprostają coraz bardziej wymagającemu rynkowi – przekonuje partner zarządzający Last Mile Experts Marek Różycki.
Różycki ostrzega, że ignorowanie tego trendu może skończyć się tak, jak dla firm, które przespały cyfrową rewolucję fotografii. Wnioski wynikają z badania Last Mile Experts, w którym europejscy operatorzy i producenci przedstawili swoje prognozy oraz ocenili własne priorytety.
Jeszcze niedawno dominowała dyskusja o modelach „on-grid” (tradycyjne maszyny paczkowe wymagające podłączenia do sieci) i „off-grid” (autonomiczne maszyny). Dziś branża przeniosła uwagę na sieci otwarte, które wymagają głębszej integracji, stabilniejszych API oraz bardziej zaawansowanej funkcjonalności.
Raport ujawnia, że brak całościowego podejścia prowadzi do nadmiernej złożoności i dublowania operacji, co odbija się na kosztach i jakości doświadczenia użytkownika. Zamknięte, wysoko zoptymalizowane sieci, jak polska sieć InPostu, pokazują, że spójna kontrola operacyjna może generować spektakularne marże.
Mirko Woetzel z kernTerminal podkreśla, że Europa staje się liderem ekosystemów otwartych, które będą fundamentem szybkiej i przyjaznej klientowi logistyki e-commerce.
Rynek coraz intensywniej stawia na urządzenia niezależne energetycznie, ale tylko wtedy, gdy zachowują pełną funkcjonalność: ekrany, skanery, systemy bezpieczeństwa. Minimalistyczne konstrukcje, choć szybkie w instalacji, ograniczają płynność procesów operacyjnych i stają się wyzwaniem dla kurierów oraz użytkowników.
KEBA pozostaje punktem odniesienia dla konkurencji, szczególnie jeśli chodzi o czas bezawaryjny i trwałość. ARKA zdobywa natomiast silną pozycję w segmencie urządzeń w zasilanych w pełni solarnie. Z kolei Bloq.it wyróżnia się integracją hardware’u, software’u i logiki operacyjnej w jedną spójną platformę, co pozwala na tworzenie gęstych i elastycznych sieci maszyn.
Różycki wskazuje, że automaty paczkowe stały się skrzyżowaniem wielu procesów: dostaw, zwrotów, mikro-fulfilmentu oraz logistyki C2C. To wymaga oprogramowania o znacznie większej złożoności niż w pierwszej generacji urządzeń.
Firmy uczestniczące w badaniu zwracają uwagę na rozbieżność między deklaracjami o autonomii czy bezobsługowości, a rzeczywistością operacyjną. Baterie, zachmurzenie, szczyty sezonowe, jakość API i wytrzymałość fizyczna maszyn to realne wyzwania. Modele minimalistyczne, jak SwipBox Infinity, nadal mają swoje zastosowania, lecz brak ekranu okazuje się barierą tam, gdzie operacje wymagają elastycznej i szybkiej obsługi.
Wszyscy spodziewają się konsolidacji, w pierwszej kolejności w usługach na terenach niezurbanizowanych, które pozostają rozproszone i nieefektywne. Coraz większą rolę odgrywają również miasta, wymagając uporządkowanego planowania sieci i ograniczenia chaotycznych instalacji.
Konsolidacja oprogramowania wydaje się kwestią czasu. Mieszane floty urządzeń stają się normą, a operatorzy będą poszukiwać platform neutralnych sprzętowo, z zaawansowaną diagnostyką, optymalizacją tras i analityką.
Franck Silliard z Quadient zauważa, że OOH przestaje być niszą a staje się standardem logistycznym.
Choć operatorzy deklarują, że najważniejsze są stabilność, integracja i długoterminowy koszt, wiele przetargów wciąż premiuje niską cenę zakupu. To prowadzi do opóźnień, problemów jakościowych i czasem konieczności powtórzenia całego procesu. Producenci spoza Europy oceniani są jako słabsi w zakresie integracji. Przewoźnicy podkreślają wagę jakości wykonania, dojrzałości API, przewidywalności kosztów i silnego wsparcia serwisowego, szczególnie w okresach szczytowych.
Do 2027 roku Europa ma szansę umocnić się na pozycji światowego lidera infrastruktury OOH. Automaty autonomiczne energetycznie, dostępne dla wielu przewoźników, wykorzystujące otwarte standardy, staną się normą. Zwyciężą ci, którzy potrafią połączyć urządzenia, oprogramowanie i operacje w jeden odporny system.
Jak podkreśla Lucian Ulmanu z firmy ARKA, to właśnie sieci autonomiczne energetycznie i dostępne dla wielu operatorów zaczynają definiować europejski standard. Przyszły etap rozwoju przypadnie tym, którzy dostarczą realnie działające rozwiązania end-to-end, oparte na współpracy między producentami, operatorami, software house’ami i wyspecjalizowanymi konsultantami. Ci, którzy opanują tę sztukę integracji, wyznaczą kierunek europejskiej logistyki ostatniej mili na wiele lat.
