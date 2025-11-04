Reklama
Ameryka w tyle za Polską w rewolucji dostaw poza domem

Logistykę ostatniej mili w Ameryce czeka rewolucja na wzór dokonanej w Polsce przez automaty paczkowe.

Publikacja: 04.11.2025 22:55

Ameryka w tyle za Polską w rewolucji dostaw poza domem

Automat paczkowy w USA, lato 2025

Foto: Droplocker

Robert Przybylski

Podczas gdy Polska stała się europejskim liderem rynku automatów paczkowych i punktów odbioru, Stany Zjednoczone, mające największy na świecie sektor e-commerce, dopiero nadrabiają zaległości w rozwoju dostaw poza domem. 

Rozdrobniony rynek

Według bazy danych przygotowanej przez Last Mile Experts, w Stanach Zjednoczonych działa 170 tys. punktów dostaw poza domem (OOH), w tym 121,9 tys. punktów dostępu (Access Points) oraz 48 tys. automatów paczkowych (APM). Oznacza to średnio 4,9 punktu OOH na każde 10 tysięcy mieszkańców, co wciąż plasuje USA daleko za czołowymi rynkami europejskimi. 

Czytaj więcej

Kurierzy łączą siły na coraz bardziej konkurencyjnym rynku
Produkty i Usługi
Kurierzy łączą siły na coraz bardziej konkurencyjnym rynku

Dla porównania Polska, z populacją ośmiokrotnie mniejszą, dysponuje około 70 tysiącami punktów OOH i osiąga gęstość sieci na poziomie 18 punktów na 10 tysięcy mieszkańców, porównuje raport Out-of-Home Delivery in the USA 2025, opracowany przez firmę doradczą Last Mile Experts. – Podczas pobytu w USA w Amazon Logistics byłem zdumiony, jak bardzo Stany Zjednoczone, a szczególnie Amazon, są zaawansowane w centrach fulfilment, ale jak bardzo pozostają w tyle jeśli chodzi o ostatnią milę, zwłaszcza automaty paczkowe. Mam nadzieję, że nasz raport będzie dla sektorów e-commerce i KEP sygnałem alarmowym – zaznacza partner zarządzający w Last Mile Experts Marek Różycki. 

Raport wskazuje, że amerykański rynek pozostaje silnie rozdrobniony. FedEx dysponuje największą siecią OOH, obejmującą 45 tysięcy punktów odbioru, przed USPS z 32,1 tysiąca, Amazon Hub z 23,7 tysiąca oraz UPS z 16,4 tysiąca lokalizacji. Wśród niezależnych operatorów wyróżniają się Parcel Pending by Quadient (14 tysięcy punktów) oraz Luxer One (13,5 tysiąca), które dynamicznie rozwijają swoje sieci. Mniejsze podmioty, takie jak GoLocker, Home Depot czy Lowe’s, również dokładają cegiełkę do rozwoju całego ekosystemu. 

Zwroty i miasta

Raport podkreśla, że potencjał wzrostu rynku amerykańskiego jest ogromny, a infrastruktura OOH staje się dziś kluczowym elementem strategii zarówno operatorów logistycznych, jak i sieci detalicznych.  

Last Mile Experts prognozuje, że w najbliższych pięciu latach udział dostaw poza domem w amerykańskim e-commerce i re-commerce znacząco wzrośnie, przy czym największy wzrost odnotują obszary gęsto zaludnione oraz budynki wielorodzinne. 

Czytaj więcej

Najlepsi w branży TSL nagrodzeni!
Logistyka
Najlepsi w branży TSL nagrodzeni!

Zwroty zakupów staną się głównym motorem napędowym dla rozwoju zarówno punktów dostępu, jak i automatów paczkowych, natomiast Click & Collect (BOPIS) pozostanie istotnym narzędziem detalistów w utrzymywaniu udziałów rynkowych i poprawie rentowności. 

Wyższe opłaty za dostawy do domów, dłuższe godziny otwarcia sklepów i aptek, a także wzrost liczby kradzieży paczek z ganków (porch piracy) skłaniają konsumentów do korzystania z punktów odbioru i automatów paczkowych. Coraz większe znaczenie mają również miejskie inicjatywy związane z zarządzaniem ruchem i tworzeniem mikrohubów logistycznych. 

Z kolei po stronie operatorów i detalistów szanse rozwoju obejmują obsługę zwrotów re-commerce, integrację publicznych i budynkowych automatów w jedną sieć, stosowanie kodów QR do szybszej obsługi klientów oraz współdzielone modele kosztów z właścicielami nieruchomości. 

Do głównych wyzwań należą natomiast korki przy ladach w godzinach szczytu, różna jakość obsługi w punktach partnerskich, ograniczona dostępność lokalizacji oraz utrzymanie sprawności sprzętu. 

Trzy filary sukcesu: gęstość, cyfryzacja i współpraca 

Raport wskazuje trzy kluczowe lekcje wynikające z doświadczeń rynków europejskich: gęstość sieci sprzyja wygodzie, cyfryzacja poprawia wydajność, a współpraca napędza rozwój. 

Czytaj więcej

Nova Post bramą na Ukrainę
Produkty i Usługi
Nova Post bramą na Ukrainę

Rozszerzanie gęstości sieci, ujednolicanie standardów technicznych i uwzględnianie celów zrównoważonego rozwoju będą decydujące dla pełnego wykorzystania potencjału rynku OOH. 

Autorzy raport uważają, że Stany Zjednoczone dysponują skalą, potencjałem innowacyjnym i gotowością konsumentów, by uczynić dostawy poza domem nie tylko sposobem na obniżenie kosztów, lecz nowym, dominującym modelem logistyki ostatniej mili – bardziej efektywnym, ekologicznym i lepiej spełniającym potrzeby odbiorcy. 

Źródło: rp.pl

