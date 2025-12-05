ORLEN Paczka goni konkurencję i wzmacnia zaplecze logistyczne

Mająca zaledwie 4 lata spółka ORLEN Paczka odnotowała w trzecim kwartale br. 150 proc. wzrostu (w stosunku do ubiegłego roku) liczby obsłużonych przesyłek, co plasuje spółkę wśród najszybciej rozwijających się operatorów OOH w Polsce. Wysoka dynamika wymagała standaryzacji procesów, automatyzacji i zwiększenia odporności operacji na gwałtowne skoki liczby przesyłek.

Reklama Reklama

Czytaj więcej Krajowe Pieniądze na tachografy poza zasięgiem przewoźników Przedsiębiorcom stanęły włosy na głowie, gdy zobaczyli zapisy jakie Agencja Restrukturyzacji i Mo...

Wzrost skali widać także w liczbach, co plasuje usługę w gronie najszybciej rozwijających się sieci dostaw poza domem (OOH) w Polsce. Dane z badania Gemius „E-commerce w Polsce 2025” wskazują, że ORLEN Paczka jest jedną z metod dostawy, która w największym stopniu motywuje klientów do finalizacji zakupów.

Wzrost szybszy niż rynek

Wraz z szybkim zwiększeniem liczby obsługiwanych przesyłek, ORLEN Paczka buduje nowe sortery i centra logistyczne. Operator zaznacza, że nowe inwestycje pozwolą zachować jakość dostaw nawet podczas świątecznych szczytów. – Gotowość do realizacji dostaw świątecznych wynika z konsekwentnej strategii operacyjnej. Inwestycje w sortery, nowe centra i sieć odbioru pozwoliły nam rosnąć szybciej niż rynek, a jednocześnie zachować przewidywalność, terminowość i wysoką jakość usługi. To stabilny fundament, na którym możemy rozwijać kolejne współprace z partnerami biznesowymi i spełniać obietnice dawane naszym klientom – podkreśla dyrektor Logistyki ORLEN Paczki Piotr Dąbrowski.

Firma podkreśla, że logistyka ostatniej mili wchodzi w etap, w którym liczy się przede wszystkim skalowalność procesów, automatyzacja i zdolność do realizacji dostaw w warunkach podwyższonego obciążenia, do jakich należą: listopadowy Black Friday oraz grudniowa przedświąteczna gorączka zakupowa.