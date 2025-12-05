ORLEN Paczka goni konkurencję i wzmacnia zaplecze logistyczne

Aktualizacja: 05.12.2025 17:46 Publikacja: 05.12.2025 16:59
Mająca zaledwie 4 lata spółka ORLEN Paczka odnotowała w trzecim kwartale br. 150 proc. wzrostu (w stosunku do ubiegłego roku) liczby obsłużonych przesyłek, co plasuje spółkę wśród najszybciej rozwijających się operatorów OOH w Polsce. Wysoka dynamika wymagała standaryzacji procesów, automatyzacji i zwiększenia odporności operacji na gwałtowne skoki liczby przesyłek.
Wzrost skali widać także w liczbach, co plasuje usługę w gronie najszybciej rozwijających się sieci dostaw poza domem (OOH) w Polsce. Dane z badania Gemius „E-commerce w Polsce 2025” wskazują, że ORLEN Paczka jest jedną z metod dostawy, która w największym stopniu motywuje klientów do finalizacji zakupów.
Wraz z szybkim zwiększeniem liczby obsługiwanych przesyłek, ORLEN Paczka buduje nowe sortery i centra logistyczne. Operator zaznacza, że nowe inwestycje pozwolą zachować jakość dostaw nawet podczas świątecznych szczytów. – Gotowość do realizacji dostaw świątecznych wynika z konsekwentnej strategii operacyjnej. Inwestycje w sortery, nowe centra i sieć odbioru pozwoliły nam rosnąć szybciej niż rynek, a jednocześnie zachować przewidywalność, terminowość i wysoką jakość usługi. To stabilny fundament, na którym możemy rozwijać kolejne współprace z partnerami biznesowymi i spełniać obietnice dawane naszym klientom – podkreśla dyrektor Logistyki ORLEN Paczki Piotr Dąbrowski.
Firma podkreśla, że logistyka ostatniej mili wchodzi w etap, w którym liczy się przede wszystkim skalowalność procesów, automatyzacja i zdolność do realizacji dostaw w warunkach podwyższonego obciążenia, do jakich należą: listopadowy Black Friday oraz grudniowa przedświąteczna gorączka zakupowa.
Stabilność dostaw staje się jednym z kluczowych elementów konkurencyjności w polskim e-commerce. Rosnące oczekiwania klientów pokazują, że dla konsumentów coraz ważniejsza jest przewidywalność i bezpieczeństwo dostawy, a nie wyłącznie jej szybkość. W tym kontekście ORLEN Paczka realizuje szereg inwestycji, które mają zapewnić pełną odporność operacji na świąteczne szczyty i dynamiczny wzrost potoków przesyłek.
Rekordowe liczby paczek, charakterystyczne dla okresu świątecznego, wymagają infrastruktury o dużej odporności operacyjnej. W 2025 roku ORLEN Paczka zrealizowała inwestycje, które znacząco zwiększyły możliwości operacyjne i skróciły drogę paczek w kluczowych regionach kraju.
Najważniejsze z nich to:
- nowy sorter w Sortowni Centralnej w Strykowie
- uruchomienie Sortowni Południowej w Sosnowcu
Pozwoliły one zwiększyć liczbę obsługiwanych kierunków, przyspieszyć sortowanie i odciążyć system w okresach największych szczytów. Ta infrastruktura umożliwia stabilne utrzymanie jakości nawet podczas świątecznych dostaw.
Równolegle powstało siedem nowych centrów logistycznych, a cztery oddziały w głównych miastach zostały przeniesione do większych obiektów przystosowanych do intensywnej pracy kurierskiej. Zmniejszyło to liczbę wąskich gardeł oraz zwiększyło możliwości sprawnego kierowania ruchem przesyłek.
ORLEN Paczka ma ponad 15 tys. punktów odbioru, w tym 7,5 tys. automatów paczkowych, rozmieszczonych zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach. Znaczne zagęszczenie infrastruktury pozwala zwiększać dostępność usługi w miejscach codziennych aktywności blisko konsumentów.
Już 30 proc. respondentów badania Gemius wymienia ORLEN Paczka jako markę automatów paczkowych, przychodzącą na myśl w pierwszej kolejności. Jest to o 2 pp. mniej niż DPD. Na pierwszym miejscu jest InPost z 77 proc. wskazań.
Rosnąca rola punktów odbioru jest jednym z istotnych trendów polskiego rynku e-commerce. Według raportu Kupione 2025 automaty paczkowe pozostają najchętniej wybieraną metodą dostawy, cenioną za przewidywalność i dostępność 24/7.
Dla sklepów internetowych dywersyfikacja metod dostawy staje się kluczowym elementem strategii sprzedażowej. Coraz większa grupa klientów rezygnuje z zakupu, jeśli preferowana forma odbioru nie jest dostępna.
ORLEN Paczka podkreśla, że rozbudowane moce operacyjne (sortery, centra, nowe oddziały i sieć OOH) sprawiają, że firma wchodzi w 2026 rok z pozycją jednego z kluczowych graczy rynku dostaw, zdolnego wspierać rosnący e-commerce niezależnie od sezonu.
