To będzie dobry rok dla logistyki kontraktowej

Według najnowszych danych Transport Intelligence (Ti) wartość globalnego rynku kontraktowego w 2025 r. osiągnie ok. 307,5 mld euro, co oznacza wzrost o 4% względem 2024 r., kiedy pula przychodów przebiła 295,6 mld euro. Wg Ti wzrost ten odbiega nieco od standardowego scenariusza odzwierciedlającego osłabienie lub ożywienie cyklu gospodarczego i jest raczej efektem strukturalnych czynników, takich jak przybierający na sile trend outsourcingu usług magazynowania i realizacji zamówień. Jest to również rezultat postępującego skomplikowania operacyjnego w dystrybucji wielokanałowej i związanych z tym kosztów, rosnącego popytu na automatyzację oraz usługi o wartości dodanej, w tym zarządzanie zapasami oraz obsługę zwrotów w e-commerce.

Standardową charakterystyką zeszłorocznych wyników jest natomiast nierównomierny wzrost pomiędzy głównymi regionami i obsługiwanymi sektorami. Lepiej wypadły segmenty rynku powiązane z konsumentami i ochroną zdrowia, które stwarzały lepsze warunki niż sektor przemysłowy i dóbr uznaniowych np. artykułów luksusowych, na które popyt determinuje koniunktura gospodarcza.

Wyniki lepsze od prognoz z połowy 2025 r.

Warto zaznaczyć, że nowe estymacje mówiące o wzroście sięgającym 4% w 2025 r. to wyniki lepsze niż te prognozowane w czerwcu, kiedy całoroczny rozwój rynku kontraktowego zakładano na poziomie 3,3%. Miała to być jednocześnie dynamika słabsza niż 3,6% w 2024 r., ale ostatecznie odnotowano wzrost.

Nie zmienił się natomiast regionalny układ sił na podium. Pierwsze miejsce wciąż należy do Azji i Pacyfiku, pozostającej także liderem wzrostu. W połowie roku skok przychodów na tym rynku szacowano na prawie 6%, czyli wyraźnie powyżej światowej średniej. W tych samych symulacjach Europa pozostawała w stagnacji, ze wzrostem nieznacznie przekraczającym 1%.