Rośnie długość umów najmu magazynów i liczba renegocjacji

Powierzchnia magazynów w Polsce przekroczyła 36 mln m kw., choć nowych inwestycji jest mniej niż w poprzednich latach. Zmienia się także podejście najemców. – W okresie dynamicznego wzrostu kluczowe było tempo i zabezpieczenie powierzchni. Dziś znacznie większą rolę odgrywa analiza jakościowa – dopasowanie lokalizacji, standardu i warunków umowy do długofalowej strategii biznesowej klienta. Rynek jest bardziej selektywny, a decyzje podejmowane są z większą ostrożnością i świadomością konsekwencji – zauważa dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych w Newmark Polska Jakub Kurek.

Reklama Reklama

Dodaje, że wraz z dojrzewaniem rynku kontrakty najmu generalnie się wydłużają. – W Europie Zachodniej standardem są najmy na 10 lat, niemniej część firm w Polsce, obawiających się niepewności geopolitycznej, nadal wybiera trzy- lub pięcioletnie umowy, z opcją wcześniejszego wyjścia z kontraktu. Trzeba jednak jasno powiedzieć, że elastyczność kosztuje – zaznacza Kurek. Wskazuje, że krótsze umowy, możliwość wcześniejszego wyjścia czy dodatkowe opcje wiążą się z wyższymi kosztami lub karami umownymi. – Dla właścicieli i deweloperów oznacza to bardziej złożone zarządzanie portfelem, ale jednocześnie może być istotną przewagą konkurencyjną na coraz bardziej wymagającym rynku – podkreśla dyrektor w Newmark Polska.

E-handel woli elastyczne podejście

Rosnące zainteresowanie dłuższymi umowami najmu dostrzega także dyrektor sprzedaży 7R Damian Kołata. – Z jednej strony umożliwiają one większą elastyczność deweloperów w kontekście dostosowania powierzchni do indywidualnych potrzeb najemcy, która z kolei staje się istotnym środkiem w walce o klienta ostatecznego i przewagę konkurencyjną. Z drugiej to istotny element stabilności biznesu dla najemcy i możliwość przygotowania dłuższego planu biznesowego – tłumaczy Kołata.

Czytaj więcej Krajowe Rząd wzmocni finansowanie kolejowych inwestycji Resort infrastruktury planuje, że od przyszłego roku Fundusz Kolejowy będzie funkcjonować na nowy...

Dyrektor w 7R podkreśla, że dłuższa umowa najmu stanowi idealne połączenie bezpieczeństwa biznesu, większego zaangażowania dewelopera w dostosowanie budynku i konkurencyjnych warunków komercyjnych. – Generalnie dłuższe umowy to nie tylko domena firm produkcyjnych, lecz także tych działających w sektorze handlu elektronicznego, głównie ze względu na coraz większą automatyzację procesów i niezbędność instalacji zaawansowanej intralogistyki (mini load, pick towers), przenośników i sorterów – wymienia Kołata.