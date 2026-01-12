Rynek magazynowy spodziewa się ożywienia

Sektor magazynowy na koniec 2025 roku pozostanie jednym z najbardziej stabilnych segmentów rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce, wynika z prognoz największej polskiej firmy doradczej na rynku nieruchomości komercyjnych AXI IMMO.

Pomimo wyraźnego wyhamowania nowej podaży, aktywność najemców powinna utrzymać się na wysokim poziomie, a kluczowe wskaźniki rynkowe – takie jak pustostany czy czynsze – pozostaną względnie stabilne.

Cztery wiodące regiony

Całkowity popyt brutto na nowoczesne powierzchnie magazynowe w Polsce w 2025 roku może przekroczyć 6 mln m kw., co oznacza trzeci najwyższy wynik w historii rynku, ustępujący jedynie rekordowej aktywności z lat 2021–2022, kiedy roczna wielkość sięgała nawet 7 mln m kw.

Przedłużenia obowiązujących umów stanowią już połowę wszystkich transakcji najmu. – Najemcy, posiadając dziś w dużej mierze zoptymalizowane sieci logistyczne, częściej decydują się na pozostanie w sprawdzonych lokalizacjach, koncentrując się na stabilności kosztowej i efektywności operacyjnej. Popyt netto, obejmujący nowe umowy i ekspansje, zgodnie z naszymi przewidywaniami może wynieść w całym 2025 roku nawet ok. 3 mln m kw. – szacuje dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, AXI IMMO Anna Głowacz.