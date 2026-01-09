Pesa prawdopodobnie kupi niemieckiego producenta tramwajów

Aktualizacja: 09.01.2026 16:56 Publikacja: 09.01.2026 11:51
Hala montażowa tramwajów zakładu Heiterblick w Lipsku
Foto: Heiterblick
Bydgoska Pesa podpisała 9 stycznia umowę inwestycyjną z miastem Lipsk na zakup producenta tramwajów Heiterblick. Jeżeli zostaną spełnione wszystkie warunki, ostateczna umowa zakupu 100 proc. akcji zostanie zawarta do końca pierwszego kwartału tego roku.
Pesa wyjaśnia, że w połączenie z HB oznacza dla PESA wzmocnienie potencjału pojazdów aglomeracyjnych ’Urban’, a dzięki realizowanym inwestycjom i pozyskanemu finansowaniu spółka będzie kontynuować stabilny rozwój i rynkową ekspansję – Wierzymy, że Pesa i HeiterBlick doskonale się uzupełniają – połączenie daje synergię kompetencji, wzajemne przenikanie doświadczeń obydwu zespołów, co jest kluczowe dla wzmocnienia naszej pozycji w Europie - podkreśla prezes zarządu Pesa Bydgoszcz Krzysztof Zdziarski.
W rozmowach brał udział także PFR, właściciel Pesy. – Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw jest jednym ze strategicznych kierunków działań Polskiego Funduszu Rozwoju. Przejęcie HB przez Pesa pokazuje, że polska spółka konsekwentnie zmierza ku pozycji lidera rozwiązań przemysłowych w Unii Europejskiej – wskazuje prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Piotr Matczuk.
Kluczowym warunkiem dla Pesy jest utrzymanie zamówień Lipska, Dortmundu i Wurzburga na tramwaje. W kwietniu 2025 roku Heiterblick utracił płynności został zmuszony do restrukturyzacji. Sąd zatwierdził proponowany plan restrukturyzacji 4 lipca 2025 roku.
Rada Miasta Lipska, zdecydowaną większością głosów na posiedzeniu niejawnym, dała 22 XII zielone światło na zamówienie 30 (zamiast wcześniej rozważanych 25) nowych tramwajów XXL. Zakupem zajmie się miejski przewoźnik LVV. Miasto gwarantuje do 150 milionów euro.
Bez tej gwarancji Pesa nie była by zainteresowana transakcją, co oznaczałoby upadek zakładu, utratę 250 miejsc pracy, a miasto musiałoby ogłosić ponowny przetarg i czekać latami na nowe tramwaje.
Dortmundzkie przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej jest również klientem Heiterblick i ogłosiło pod koniec grudnia, że osiągnięto porozumienie w sprawie dziesięciu zaległych tramwajów. Produkcja została wstrzymana na kilka miesięcy z powodu niewypłacalności – teraz osiągnięto porozumienie z dostawą do końca 2027 roku.
Pierwotna umowa z Würzburgiem opiewała na 18 pojazdów z opcją na 9, z Görlitz na 8 tramwajów z opcją na 1 wodorowy, z Zwickau na 6 tramwajów z opcją na 12.
Przepustowość lipskiej fabryki wynosi kilkanaście tramwajów rocznie, ale wzrośnie, ponieważ na początku stycznia zakład powiększył się o drugą halę. W obu przebiega montaż pojazdów. Pesa dostarczać będzie konstrukcje spawane jak np. pudła wagonów.
Polski producent zapewnia nie tylko utrzymanie potencjału produkcyjnego Heiterblick, ale także jego rozbudowę. Liczy na umocnienie się na rynku niemieckim, który w przeciwieństwie do polskiego nie wymaga pojazdów niskopodłogowych, ponieważ miasta mają perony.
Heiterblick niedawno opracował nowy typ wysokopodłogowego tramwaju, który – według Pesy – ma duże szanse na zdobycie licznych zamówień na tamtejszym rynku.
Do tej pory tramwaje Pesa trafiały do krajów Europy Środkowej i Wschodniej, np. Estonii, Rumunii oraz na Węgrzech. Portfel zamówień obejmuje 118 tramwajów w budowie i dodatkowe 111 w opcjach. Odbiorcami są: Bydgoszcz, Toruń, Wrocław, Śląsk (Tramwaje Śląskie), Kraków i Gorzów.
Spółka jest jednym z liderów wśród dostawców tramwajów. Do tej pory Pesa dostarczyła prawie 1000 pojazdów do 21 miast, w tym kilku europejskich stolic. Tramwajami bydgoskiej firmy podróżują mieszkańcy Warszawy, Sofii, Kijowa, Tallina, Moskwy, Krakowa, Katowic / Chorzowa, Wrocławia, Gdańska, Łodzi, Szczecina, Częstochowy, Gorzowa Wielkopolskiego, Bydgoszczy, Torunia, Elbląga, węgierskiego Szeged, rumuńskich Cluj Napoka, Jassów i Craiovej oraz Królewca. Tramwajami z bydgoskiej firmy podróżują mieszkańcy 12 z 14 polskich aglomeracji posiadających sieci tramwajowe.
Po ewentualnym zakupie, lipski zakład będzie trzecim w grupie Pesa: drugi znajduje się z Mińsku Mazowieckim, a główny, niedawno rozbudowany, w Bydgoszczy. Ubiegłoroczne przychody Grupy Pesa wyniosą 3 mld zł, przy zatrudnieniu 4 tys. osób.
Źródło: rp.pl
