Pesa prawdopodobnie kupi niemieckiego producenta tramwajów

Bydgoska Pesa podpisała 9 stycznia umowę inwestycyjną z miastem Lipsk na zakup producenta tramwajów Heiterblick. Jeżeli zostaną spełnione wszystkie warunki, ostateczna umowa zakupu 100 proc. akcji zostanie zawarta do końca pierwszego kwartału tego roku.

Utrzymanie zamówień

Pesa wyjaśnia, że w połączenie z HB oznacza dla PESA wzmocnienie potencjału pojazdów aglomeracyjnych ’Urban’, a dzięki realizowanym inwestycjom i pozyskanemu finansowaniu spółka będzie kontynuować stabilny rozwój i rynkową ekspansję – Wierzymy, że Pesa i HeiterBlick doskonale się uzupełniają – połączenie daje synergię kompetencji, wzajemne przenikanie doświadczeń obydwu zespołów, co jest kluczowe dla wzmocnienia naszej pozycji w Europie - podkreśla prezes zarządu Pesa Bydgoszcz Krzysztof Zdziarski.

W rozmowach brał udział także PFR, właściciel Pesy. – Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw jest jednym ze strategicznych kierunków działań Polskiego Funduszu Rozwoju. Przejęcie HB przez Pesa pokazuje, że polska spółka konsekwentnie zmierza ku pozycji lidera rozwiązań przemysłowych w Unii Europejskiej – wskazuje prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Piotr Matczuk.

Kluczowym warunkiem dla Pesy jest utrzymanie zamówień Lipska, Dortmundu i Wurzburga na tramwaje. W kwietniu 2025 roku Heiterblick utracił płynności został zmuszony do restrukturyzacji. Sąd zatwierdził proponowany plan restrukturyzacji 4 lipca 2025 roku.